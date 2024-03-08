Georgieva raccoglie consensi per un secondo mandato alla guida del Fondo monetario internazionale

Kristalina Georgieva, direttrice generale del Fondo monetario internazionale, è interessata a un secondo mandato di cinque anni alla guida dell’istituzione e si appresta a ricevere il sostegno sufficiente tra i Paesi membri, hanno affermato fonti vicine al dossier.

Il mandato di Georgieva scade il 30 settembre. Il suo precedente incarico era quello di vicepresidente della Commissione europea.

L’economista bulgara la scorsa settimana ha ottenuto il sostegno del ministro delle Finanze francese Bruno Le Maire, che ha detto ai giornalisti durante l’incontro finanziario del Gruppo dei 20 a San Paolo che Georgieva ha fatto un “ottimo lavoro” alla guida dell’istituzione e che la Francia l’avrebbe sostenuta per un secondo mandato.

Il sostegno di Le Maire è stato fondamentale, dato che tradizionalmente i Paesi europei nominano un candidato alla guida dell’FMI, anche se tutti i membri dell’Unione europea devono essere d’accordo. La decisione finale spetta al Consiglio di amministrazione dell’istituto.

Georgieva la scorsa settimana ha detto a Reuters di essere concentrata sul lavoro da svolgere e non sull’opportunità di concorrere per un nuovo mandato. Tuttavia, giovedì, durante una conferenza stampa, la portavoce del FMI Julie Kozack ha rivolto alla stessa Georgieva domande su un secondo mandato.

Bloomberg aveva riferito per primo che Georgieva era interessata a un secondo mandato e che avrebbe raccolto un sostegno probabilmente sufficiente.

Georgieva è la seconda donna a capo dell’FMI e la prima persona proveniente da un’economia di mercato emergente.

Mantenere Georgieva per un secondo mandato aiuterebbe a rispondere alle preoccupazioni di lunga data sollevate dai mercati emergenti e dai Paesi in via di sviluppo riguardo al duopolio USA-Europa nelle due istituzioni finanziarie globali, l’FMI e la Banca Mondiale.

Autodefinitasi “eterna ottimista”, Georgieva ha resistito ai grandi shock che hanno caratterizzato l’economia globale negli ultimi anni, dallo scoppio della pandemia di COVID-19 pochi mesi dopo il suo insediamento all’invasione russa dell’Ucraina nel febbraio 2022.

Il suo mandato si è concentrato sul rafforzamento delle prospettive di crescita a medio termine, che è in ritardo rispetto ai livelli storici, sulla gestione delle sfide in corso sul debito sovrano e sulla guida dell’FMI attraverso un complicato rinnovamento delle quote.

La lotta contro il cambiamento climatico

Georgieva ha attirato fin dall’inizio critiche all’interno e all’esterno del FMI per la sua spinta a includere il cambiamento climatico come fattore nei rapporti di sorveglianza sulle economie dei paesi membri e per il suo grande interesse per i mercati emergenti e le economie in via di sviluppo.

È stata determinante nel garantire ingenti prestiti all’Ucraina, contribuendo a catalizzare fondi aggiuntivi per aiutare la sua economia a superare le tensioni della guerra di due anni contro l’invasione russa, ha supervisionato un rinnovamento del massiccio programma di prestiti dell’Argentina e ha lavorato costantemente per aiutare la Cina ad avviare ristrutturazione del proprio debito sovrano.

Georgieva è anche sopravvissuta a una serie di accuse durante il suo mandato, in particolare per le presunte pressioni sul personale affinché modificasse dati a favore della Cina quando lavorava come direttrice generale della Banca mondiale. Nel 2021 il consiglio esecutivo dell’FMI ha espresso la sua piena fiducia in lei dopo aver esaminato le accuse.

Fonti che hanno familiarità con il processo di nomina del capo del direttore dell’FMI hanno affermato a Reuters che la selezione sarà definita rapidamente una volta che l’Europa si sarà unita attorno a un candidato.

Anche se la fine del mandato di Georgieva è ancora distante, alcune persone a conoscenza del dossier hanno affermato che è logico prendere decisioni prima della riunione primaverile del 15-20 aprile di FMI e Banca Mondiale in modo che la questione della leadership non oscuri l’agenda già ricca di incontri.

