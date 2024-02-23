Dal G20: la soluzione dei due Stati è l’unica risposta al conflitto israelo-palestinese, manca convergenza sull’Ucraina

I ministri degli Esteri del G20, riuniti giovedì (22 febbraio) in Brasile, sono stati quasi tutti unanimi nel sostenere la soluzione dei due Stati come unica via per la pace nel conflitto israelo-palestinese e nell’individuare l’urgenza di riformare le organizzazioni multilaterali, ma non sulla guerra in Ucraina.

“C’è stata quasi unanimità sulla soluzione dei due Stati come unica soluzione al conflitto”, ha dichiarato il ministro degli Esteri brasiliano, Mauro Vieira, al termine della riunione di due giorni.

Vieira ha detto che tutti i membri del gruppo delle maggiori economie mondiali hanno sottolineato le preoccupazioni per la guerra a Gaza e il rischio che il conflitto si diffonda in Medio Oriente.

Sono stati chiesti un cessate il fuoco e l’accesso a Gaza per gli aiuti umanitari, mentre “molti” Paesi hanno criticato l’offensiva militare di Israele a Rafah.

Il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il suo governo di coalizione di destra rifiutano ampiamente la creazione di uno Stato palestinese. Washington, principale alleato di Israele, sostiene che la soluzione dei due Stati sia l’unico modo possibile per portare una pace duratura nella regione, ma ha respinto gli appelli di alcuni Paesi, tra cui il Brasile, per un cessate il fuoco immediato.

Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha dichiarato di aver trovato “comunanza” con i membri del G20 su Gaza, nonostante gli Stati Uniti abbiano posto per la terza volta il veto a una risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sul conflitto, riflettendo la crescente frustrazione internazionale per il sostegno statunitense a Israele.

In una conferenza stampa dopo la riunione del G20, Blinken ha affermato che la fine del conflitto è un obiettivo comune e che il modo per raggiungerlo è un accordo che gli Stati Uniti stanno aiutando a mediare tra Israele e Hamas sul rilascio degli ostaggi.

“Ci possono essere differenze sulle tattiche e su questa risoluzione del Consiglio di Sicurezza, ma stiamo cercando di concentrarci sul raggiungimento di risultati concreti”, ha detto Blinken.

L’Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza dell’UE, Josep Borrell, ha dichiarato che c’è consenso sulla necessità di una soluzione a due Stati in Israele, sostenuta da tutti gli oratori che hanno parlato del conflitto.

“Tutti qui, tutti, non ho sentito nessuno contrario. C’è stata una forte richiesta di una soluzione a due Stati”, ha detto Borrell ai giornalisti. “È un consenso tra di noi.

“Non ci sarà pace…non ci sarà sicurezza sostenibile per Israele se i palestinesi non avranno una chiara prospettiva politica per costruire il proprio Stato”, ha detto.

Borrell, ministro degli Affari esteri dell’UE, ha affermato che la crisi a Gaza si estende alla Cisgiordania, che è “assolutamente in ebollizione”, poiché i coloni israeliani “attaccano i civili palestinesi”.

Unanimità sulla riforma delle Nazioni Unite

Vieira ha dichiarato che le 45 delegazioni presenti a Rio – tra cui membri del G20, invitati e organizzazioni internazionali – hanno espresso un ampio consenso sulla necessità di riformare le organizzazioni multilaterali, 32 delle quali guidate da ministri.

“Tutti hanno convenuto che le principali organizzazioni multilaterali, tra cui l’ONU, l’OMC, la Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale, necessitano di una riforma per adattarsi al mondo di oggi”, ha dichiarato.

Ha aggiunto che i membri del G20 hanno sottolineato l’urgenza di riportare l’ONU alla sua essenza di organizzazione per garantire la pace e la sicurezza, poiché non è stata in grado di farlo nei recenti conflitti.

“Tutti hanno menzionato la necessità di dare impulso alle discussioni sulla riforma dell’organizzazione, in particolare quella del suo Consiglio di Sicurezza, con l’inclusione di nuovi membri permanenti e non permanenti, soprattutto dall’America Latina e dai Caraibi e dall’Africa”, ha affermato.

Per quanto riguarda i cambiamenti che il gruppo vuole apportare agli istituti bancari mondiali, Vieira ha detto che c’è un ampio sostegno all’idea di rendere più facile l’accesso ai finanziamenti per i Paesi più poveri e di aumentare la loro rappresentanza nel mondo in via di sviluppo.

Nessuna convergenza sull’Ucraina

Sebbene il G20 abbia discusso anche del conflitto in Ucraina, il ministro degli Esteri brasiliano è stato laconico nel menzionarlo, limitandosi ad affermare che “diversi Paesi” hanno ribadito la loro condanna della guerra, come avviene dal 2022.

La mancanza di convergenza è dovuta al fatto che il G20 comprende la Russia e alcuni dei suoi alleati.

Il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, era presente all’incontro di Rio. Secondo Borrell, Lavrov non ha dato alcuna indicazione sull’intenzione del suo Paese di fermare l’offensiva, si è sottratto ogni volta che la questione è stata sollevata e non ha offerto alcuna spiegazione per la morte del leader dell’opposizione Alexei Navalni.

“Alcuni ministri hanno menzionato Navalny, ma dall’altra parte solo silenzio, silenzio, silenzio, silenzio”, ha detto.

In una conferenza stampa tenuta in esclusiva per i giornalisti russi, Lavrov ha affermato che per il momento “non ci sono state proposte serie da parte degli americani” sulla situazione in Ucraina, secondo l’agenzia di stampa Tass.

Lavrov ha detto che la Russia rimane aperta a colloqui “sulla stabilità strategica”, ma ha osservato che tale dialogo “deve essere onesto, e non le solite cose a cui gli Stati Uniti sono abituati”.

La riunione dei ministri degli Esteri che si è conclusa giovedì (22 febbraio) è stata la prima da quando la presidenza del G20 è stata assunta lo scorso dicembre dal Brasile, che manterrà l’incarico fino a novembre, quando si terrà a Rio de Janeiro il vertice dei capi di Stato e di governo del gruppo.

[A cura di Sandra Municio e Sara Bertolli]

