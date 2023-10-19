La Corte di Strasburgo condanna l’Italia per la gestione dei rifiuti a Caserta: “Cittadini esposti al rischio malattie”

La Corte europea dei diritti umani (Cedu) ha condannato lo Stato italiano per come ha gestito la discarica di Lo Uttaro, nel Comune di Caserta, dal 1994 al 2009, in piena emergenza rifiuti in Campania.

La Corte di Strasburgo ha dato ragione a 19 cittadini italiani che hanno accusato lo Stato di averli esposti al rischio di malattie a causa dei cumuli di rifiuti abbandonati in strada e nei depositi temporanei tra Caserta e San Nicola La Strada.

I ricorrenti hanno dimostrato il legame tra esposizione ai rifiuti e rischio di malattie con studi scientifici riconosciuti dalla Corte di Giustizia Ue e corroborati da un’indagine parlamentare del 2013.

Per la Cedu, lo Stato italiano ha violato l’articolo 8 della Convenzione dei diritti dell’uomo, che tutela il rispetto di vita privata, domicilio e corrispondenza. Al tempo, le autorità italiane non sono state in grado di garantire il corretto funzionamento dei servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti durante lo stato di emergenza che ha riguardato la Campania tra l’11 febbraio 1994 e il 31 dicembre 2009.

Documenti ufficiali agli atti del processo, in particolare, dimostrano i danni da inquinamento ambientale provocati da 20 anni di smaltimento abusivo dei rifiuti nel sito di Lo Uttaro. E sebbene le autorità sapessero dal 2001 che l’impianto rappresentasse un pericolo, nel 2007 è stata comunque concesso il nullaosta all’utilizzo della discarica per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi.

Una decisione che ha impedito a più riprese l’utilizzo delle acque sotterranee per i cittadini della zona: qui, tra gli altri casi esaminati, la Corte ha rinvenuto un impatto diretto sul benessere degli abitanti di Caserta e San Nicola La Strada.

L’impianto al centro della vicenda giudiziaria è stato definitivamente chiuso nel 2007, ma i rifiuti rimasti al suo interno hanno continuato a mettere in pericolo la vita dei cittadini. Nel processo è stato dimostrato come i progetti di bonifica e messa in sicurezza, al tempo, non fossero stati attuati appieno, e che non esistesse nemmeno un calendario chiaro per farlo.

Una vittoria a metà per i cittadini: la Corte ha ritenuto che la constatazione di violazione costituisse di per sé un’equa soddisfazione sufficiente per qualunque danno morale subito dai ricorrenti.