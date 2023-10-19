Nuovo governo polacco per un nuovo equilibrio UE, riaperto il dibattito sulle migrazioni dopo l’attentato di Bruxelles

L’attentato di Bruxelles, condotto lo scorso 16 ottobre da un 45enne di origine tunisina in cui sono rimasti uccisi due cittadini svedesi, riaccende il dibattito sulla politica di migrazione. Questa settimana l’UE terrà le sue prime esercitazioni militari dal vivo. La simulazione si svolgerà nell’arco di una settimana presso la base navale di Rota a Cadice, nel sud della Spagna. In Polonia hanno vinto i partiti pro-UE alle elezioni parlamentari dello scorso 15 ottobre: Tusk a pronto a formare un nuovo governo di coalizione? Secondo il governo bulgaro, il 2025 è il termine ultimo per l’ingresso della Bulgaria nell’Eurozona, dopo che il piano originale di ingresso nel 2024 è stato rinviato a causa dell’inflazione e delle mancate riforme.

Segui le notizie del giorno dall’Unione Europea in 100 secondi, curate da Euractiv Italia!