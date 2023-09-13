Attesa per l’ultimo discorso di von der Leyen sul SOTEU, Gentiloni auspica una ripresa dell’economia

Nei giorni scorsi, la Commissione europea ha diramato un resoconto delle azioni dell’esecutivo in merito alle tematiche affrontate durante il mandato Von der Leyen: il discorso di oggi della presidente della Commissione europea sullo Stato dell’Unione – e ciò che ne seguirà – sarà determinante in vista della campagna elettorale che si concluderà a giugno 2024 e per la composizione del prossimo esecutivo dell’UE. Lo stato di diritto in Polonia è peggiore di quello ungherese. La Commissione europea riduce le stime di crescita sul PIL per i paesi dell’Eurozona. “Mi aspetto che l’economia italiana possa reagire in modo positivo”, ha riferito il commissario all’Economia Paolo Gentiloni, aggiungendo che anche Berlino ha tutti gli strumenti necessari per riprendersi. L’Austria chiude le porte dell’UE alla Turchia.

