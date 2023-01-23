Le 333 sfumature del male – Cronache dall’Ucraina

Ogni giorno di questa guerra aggiunge una sfumatura di malvagità da parte dello Stato e della nazione russa che ha deciso di rovinare l’ordine mondiale esistente e le regole della civiltà, scrive Roman Rukomeda.

Roman Rukomeda è un analista politico ucraino. Questo è il suo 76° resoconto dell’invasione russa dell’Ucraina.

Il massiccio attacco militare russo all’Ucraina è iniziato 333 giorni fa, la più grande guerra e aggressione europea del 21° secolo, lanciata dal Cremlino. I criminali di guerra russi hanno apertamente iniziato il genocidio della nazione ucraina, uccidendo e torturando migliaia di persone. La responsabilità di questo enorme e spregevole crimine e di molti altri crimini personali minori ricade interamente sulla leadership politica e militare russa, sulle loro forze armate e sulla nazione russa.

Ogni giorno di questa guerra in corso, molti civili ucraini vengono uccisi e molti altri diventano vittime dei crimini di guerra russi. Ogni giorno di silenzio in Europa, Nord America o altrove rende più difficile per tutti ripristinare l’ordine e la giustizia in Europa e nel mondo in futuro. L’ignoranza e l’indecisione di fronte alla richiesta di aiuto militare urgente da parte dell’Ucraina costa la perdita di altre vite umane innocenti, di prospettive future e del senso di umanità di ognuno di noi.

Il male quotidiano compiuto da soldati e ufficiali russi è imprevedibile e vasto. Può realizzarsi nella distruzione di un intero condominio nella città di Dnipro, quando il 14 gennaio scorso il missile “ammazza-aerei” ha causato più di 40 morti e 80 feriti, tra cui molti bambini. Oppure può essere la distruzione di infrastrutture civili, soprattutto la produzione di energia elettrica in inverno, congelando milioni di persone e facendole soffrire. Oppure può provocare ondate migratorie verso l’Unione Europea di milioni di ucraini, cercando di destabilizzare molti Paesi e società europee.

La Russia sta conducendo una guerra non solo contro l’Ucraina, ma anche contro l’Europa, gli Stati Uniti e tutte le democrazie liberali. È una guerra di valori. La Russia sta difendendo il diritto del “forte”, il diritto di usare la violenza ogni giorno senza alcuna conseguenza e il diritto di uccidere le persone e di torturarle se non sono fedeli ai leader del Cremlino.

Se la Russia e i suoi alleati vinceranno o almeno non saranno puniti per i loro crimini di guerra in Ucraina, la comunità democratica perderà e i valori dei diritti umani e delle libertà saranno sostituiti dal “diritto della forza”, dalla violenza, dalla fine della libertà e del libero arbitrio per milioni di persone.

Uno degli esempi che dimostrano come la Russia stia cercando di distruggere la cultura ucraina e la sua storia sono i furti dai musei nei territori ucraini conquistati. Gli aggressori russi hanno rubato migliaia di opere d’arte e reperti storici dall’Ucraina, comprese le antichità.

Gli invasori hanno saccheggiato illegalmente decine di migliaia di reperti dai musei dei territori temporaneamente occupati dell’Ucraina – dall’antico oro scita alle opere moderne d’avanguardia. Ovviamente, si tratta del furto d’arte più significativo dalla Seconda Guerra Mondiale.

Allo stesso tempo, secondo gli esperti, lo scopo di questo furto non è solo quello di catturare valori materiali e storici, ma anche di privare l’Ucraina del suo patrimonio culturale. Secondo l’ufficio del procuratore ucraino e le informazioni provenienti dai musei ucraini, i russi hanno rubato più di 15.000 oggetti d’arte e oggetti di importanza storica nella sola Kherson. Secondo i dati disponibili, gli occupanti hanno saccheggiato o distrutto più di 30 musei, in particolare a Mariupol, Melitopol e Kherson.

Mentre il male compiuto dai russi continua, la popolazione ucraina continua ad adattarsi agli orrori della guerra e a sopravvivere nelle situazioni esistenti. Una di queste sfortunate condizioni è rappresentata dai continui attacchi aerei russi.

La gente sta cercando di abituarsi a vivere in condizioni di terrorismo costante, ma è dura e cambia anche la psicologia e i sentimenti emotivi delle persone. La società si sta trasformando e questi cambiamenti sono piuttosto significativi. Ma la società ucraina sta anche maturando, il che fa sperare in un futuro migliore.