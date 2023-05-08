Gli europeisti devono sostenere una visione radicale per riformare l’UE

Dopo quasi quindici anni dall’entrata in vigore degli attuali trattati dell’UE, ogni giorno ci sono nuove prove della necessità di un aggiornamento e di un adeguamento, scrive Guy Verhofstadt.

Guy Verhofstadt è un eurodeputato di Rinnovare l’Europa, co-presidente del Comitato esecutivo della Conferenza sul futuro dell’Europa e relatore delle proposte del Parlamento europeo per la modifica dei trattati dell’UE.

Cosa direbbero i padri fondatori dell’Unione europea dell’Europa del 2023?

Quasi certamente avvertirebbero che lo status quo è precario. Certo, i risultati ottenuti finora dalla nostra Unione sono profondi: prosperità, pace nell’UE e cooperazione senza precedenti. La Giornata dell’Europa è un’occasione per riflettere e celebrare questi risultati.

Tuttavia, vediamo e sentiamo che il sostegno al progetto europeo è alto, ma è anche fragile.

La compiacenza, la disuguaglianza, i cambiamenti tecnologici, l’ascesa di autocrati e leader euroscettici e l’erosione delle istituzioni democratiche rappresentano una profonda minaccia per le nostre democrazie e per il progetto europeo.

Nella Giornata dell’Europa, dobbiamo chiederci in tutta onestà: questa Europa è attrezzata per affrontare le sfide che abbiamo di fronte e le aspettative dei nostri cittadini? La risposta è chiara: gli europeisti devono promuovere una visione radicale per un’Europa unita basata su valori riaffermati. E lottare per ottenerla.

I risultati della Conferenza sul futuro dell’Europa ci indicano la strada. La prima assemblea di cittadini europei ha presentato raccomandazioni per un’autentica rifondazione del progetto europeo, in modo che le sue istituzioni siano adatte alla realtà di oggi. I cittadini hanno tracciato una tabella di marcia per un futuro più luminoso per l’Europa; non ci resta che seguirla.

I sondaggi ci mostrano che i cittadini credono ancora nel sogno europeo. Capiscono che, in un mondo incerto, gli europei sono più forti insieme. Ma vediamo che, troppo spesso, le nostre istituzioni antiquate mostrano fragilità e incapacità di agire con rapidità e determinazione.

In un mondo in cui l’ordine internazionale, così come lo conosciamo dalla Seconda guerra mondiale, si sta frammentando, i leader europei hanno bisogno di una politica estera dell’UE comune e unica.

Come ha concluso la Conferenza sul futuro dell’Europa, ciò è incompatibile con un Consiglio europeo in cui le decisioni richiedono l’unanimità dei suoi 27 diversi membri. Il processo decisionale all’unanimità deve essere eliminato una volta per tutte. Le proposte tedesche di utilizzare il voto a maggioranza qualificata (QMV) non sono sufficienti.

Gli sviluppi in Ucraina dimostrano la necessità di una vera unione di difesa e di una capacità militare europea. I fondatori della nostra Unione lo avevano capito. 73 anni dopo, dobbiamo fare nostre le loro convinzioni e abbandonare la nostra ingenuità.

Donald Trump sarà sicuramente il candidato repubblicano alla presidenza americana il prossimo anno. La prospettiva di un Trump 2.0 va presa sul serio. Dobbiamo preparare un’Europa sovrana e capace di difendere i propri interessi.

L’Unione europea prospera, assertiva e forte che i nostri antenati avevano previsto e che i nostri cittadini chiedono ora non può essere costruita su dipendenze con Paesi terzi.

Allo stesso modo, i fondatori della nostra Unione non possono aver immaginato un mondo in cui i membri dell’Unione cercano di minarla attivamente dall’interno.

Il regresso democratico è esistenziale e intollerabile. L’Unione deve avere il coraggio e la capacità di opporsi ai comportamenti autoritari e di difendere la democrazia, all’interno e all’estero. Se non siamo uno spazio di libertà e democrazia nel mondo, non siamo nulla.

Gli europeisti avranno successo solo se si batteranno per un’Europa più vicina ai cittadini. Ciò richiede la creazione di un vero e proprio demos europeo. Renew Europe chiede partiti politici europei che abbiano voce in capitolo e che siano la pietra miliare di un’autentica sfera politica e pubblica europea.

Le elezioni europee devono diventare davvero un’unica elezione europea e non solo la somma di 27 campagne nazionali dove, troppo spesso, le battaglie nazionali prevalgono sul dibattito europeo.

Le liste transnazionali eviterebbero questo fenomeno dannoso per l’UE e rafforzerebbero il senso di appartenenza. Anche l’introduzione del diritto di iniziativa legislativa per il Parlamento europeo è fondamentale. Tale diritto rafforzerebbe la voce dei cittadini.

Il vecchio adagio è che l’UE avanza nelle crisi. Lo strumento per la ripresa e la resilienza e l’acquisto congiunto di vaccini e armi per l’Ucraina hanno dimostrato che l’Europa può reagire quando è necessario. Ma non possiamo riposare sugli allori.

Sono passati quasi quindici anni dall’entrata in vigore dei nostri attuali trattati. Quasi ogni giorno abbiamo nuove prove della necessità di aggiornare e adattare i nostri testi di governo.

Gli europeisti devono essere onesti e appassionati: la nostra sovranità è ostacolata dalle nostre stesse norme obsolete. È arrivato il momento di una Convenzione, per cambiare i nostri trattati europei, perché difendere lo status quo non funziona più.

“L’Europa non si farà tutta in una volta, né secondo un unico piano. Sarà costruita attraverso realizzazioni concrete che creino innanzitutto una solidarietà di fatto” – queste parole, pronunciate da Robert Schuman 73 anni fa, risuonano forti e decise dentro di noi, oggi più che mai.