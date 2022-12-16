Ultima riunione 2022 del Consiglio europeo: le conclusioni

Giovedì (15 dicembre) il Consiglio europeo, il primo nel quale l’Italia è stata rappresentata dal governo Meloni, si è riunito a Bruxelles per trarre delle conclusioni sui temi all’ordine del giorno. La guerra russo-ucraina, la crisi energetica ed economica, la sicurezza e la difesa sono state le questioni più discusse.

Guerra russo-ucraina

Il Consiglio europeo ha ribadito la sua ferma condanna alla guerra di aggressione della Russia, riaffermando il pieno sostegno dell’Unione all’indipendenza, alla sovranità e all’integrità territoriale ucraina. L’Unione europea continuerà dunque a fornire a Kiev sostegno politico e militare, in particolare attraverso lo strumento europeo per la pace e la missione di assistenza militare dell’Ue, e intensificherà anche l’assistenza umanitaria e di protezione civile.

Il Consiglio europeo ha definito la campagna di attacchi missilistici condotta da Mosca come un crimine per il quale non può esservi impunità, esortando tutti i partner internazionali a lanciare appelli analoghi. L’invito nei confronti della Russia è stato quello di porre immediatamente fine alle azioni che mettono in pericolo la sicurezza e la protezione degli impianti nucleari civili, mentre l’invito alla Commissione Ue è stato quello di intensificare il coordinamento con l’industria europea per garantire al Paese invaso un approvvigionamento sostenibile di attrezzature prioritarie.

In tale contesto, l’Ue ha convenuto di fornire all’Ucraina un’assistenza pari a 18 miliardi di euro nel 2023 e il Consiglio europeo ha accolto con favore l’accordo del G7 di creare una piattaforma di coordinamento dei donatori che riunisca vari organismi.

Energia ed economia

Il Consiglio europeo ha esaminato i progressi compiuti nell’attuazione delle sue conclusioni dell’ottobre 2022, quando ha ribadito la necessità di incrementare gli investimenti nell’efficienza energetica e nelle infrastrutture energetiche, con il fine di proteggere i cittadini e le imprese.

Durante la riunione di giovedì, il Consiglio europeo ha sottolineato l’importanza di rafforzare il coordinamento in vista delle prossime stagioni di riempimento degli stoccaggi e di riscaldamento, chiedendo la rapida conclusione delle discussioni relative alla direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili, alla direttiva sull’efficienza energetica e alla direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia.

Ha infine ribadito quanto sia fondamentale incrementare gli investimenti in materia di innovazione, infrastrutture e interconnessioni, stoccaggio, energie rinnovabili e progetti di efficienza energetica, al fine di eliminare gradualmente la dipendenza dell’Unione dai combustibili fossili russi e accelerare la transizione verde, oltre che garantire la sicurezza dell’approvvigionamento.

Il Consiglio europeo vuole salvaguardare la base economica, industriale e tecnologia dell’Europa e attende con interesse la proposta e la valutazione d’impatto che la Commissione deve presentare all’inizio del 2023, relative alla riforma strutturale del mercato dell’energia elettrica dell’Ue.

Sicurezza e difesa

In tema di sicurezza e difesa, l’Unione europea è pronta ad assumersi maggiori responsabilità per la propria sicurezza e, nel settore della difesa, perseguire una linea d’azione strategica per rafforzare la propria capacità di agire in modo autonomo.

Durante la riunione, il Consiglio europeo ha sottolineato l’importanza del legame transatlantico e del concetto strategico della Nato e ha rivolto numero inviti: al Parlamento europeo e al Consiglio nell’adottare rapidamente lo strumento per il rafforzamento dell’industria europea della difesa mediante appalti comuni; alla Commissione e all’Agenzia europea nell’intensificare gli sforzi in corso per individuare le esigenze, facilitare e coordinare gli appalti congiunti; alla Commissione anche nel presentare rapidamente una proposta relativa a un programma europeo di investimenti nel settore della difesa ma non solo, anche in altri settori quali la cybersicurezza e la connettività spaziale.

Altri temi affrontati

Durante l’incontro sono stati poi affrontati altri temi quali le relazioni transatlantiche, l’ingresso della Croazia nell’area Schengen dall’1 gennaio 2023, la concessione alla Bosnia-Erzegovina dello status di paese candidato a entrare nell’Ue e la condanna contro l’Iran per le azioni violente perseguite nel contesto delle proteste. L’Unione Europea si oppone fortemente alla pena di morte in qualsiasi momento e in ogni circostanza, in quanto inaccettabile negazione della dignità e dell’integrità dell’essere umano. Per questo, il Consiglio europeo chiede alle autorità iraniane di porre fine all’ingiustificabile uso della forza, in particolare nei confronti delle donne.