Teresa Ribera, ministra spagnola per la Transizione ecologica: “La vittoria di Meloni va osservata con cautela”

“La vittoria di Giorgia Meloni va osservata con cautela, più che con soddisfazione”. Così la ministra spagnola per la Transizione ecologica e la sfida demografica, Teresa Ribera, in un’intervista rilasciata a Efe poco prima di recarsi a Bruxelles.

Venerdì si riuniranno i 27 ministri dell’Energia dell’UE per concordare il primo pacchetto di misure per rispondere alla crisi energetica, in un momento in cui l’Europa fa anche i conti con i sabotaggi dei gasdotti Nord Stream 1 e 2. Ribera, sugli episodi, non ha dubbi: “Sono un chiaro segno di come (Vladimir) Putin giochi alla provocazione permanente”.

Su Meloni: “Serve cautela, ma non sono contenta”

Un partner attraverso cui passa il futuro dell’Europa è l’Italia, ancora alle prese coi postumi della vittoria di Fratelli d’Italia, il partito guidato da Giorgia Meloni.

“Il risultato delle urne si rispetta, ma preferiamo sempre che si opti per opzioni europeiste, che siano solidali e che comprendano il mondo e la realtà economica e sociale con una prospettiva più ampia e inclusiva”, dice Ribera.

Dal suo punto di vista, una caratteristica della fluidità della politica italiana “è che (Meloni) non è una signora su cui non sappiamo granché, oltre agli aneddoti e ai messaggi non particolarmente gratificanti che manda. Mi viene in mente a riguardo soprattutto la sua visita in Andalusia”, dove la leader di FdI ha partecipato a un evento dell’ex candidata di Vox al Parlamento, Macarena Olona, lanciando messaggi contro il “gender”.

La ministra, sulla sua vittoria, dice che “serve cautela, ma non sono contenta”. Tuttavia, “non c’è dubbio che chiunque sarà a capo del Governo e dei ministeri spagnoli” valuterà la cooperazione con l’Italia, dice Ribera.

La “provocazione permanente” di Putin

Con la mente rivolta alla riunione straordinaria con i colleghi europei, la terza vicepresidente del governo spagnolo adotta un tono serio quando le si chiede delle tre falle registrate nel Nord Stream, un incidente che la stessa Unione Europea e la NATO hanno definito come sabotaggio.

“Mi sembra che a questo punto sia ovvio che è impossibile ci siano tre fughe di queste caratteristiche in due gasdotti sottomarini senza un’operazione di sabotaggio dietro”, afferma Ribera, che insiste sul fatto che si tratta di un “chiaro segno di come Putin giochi alla provocazione permanente”.

In questo senso, ricorda alcune delle decisioni “chiaramente provocatorie” del Cremlino, come “giocare con la minaccia della centrale nucleare di Zaporizhzhya o bruciare il gas nel punto di ingresso dei gasdotti dalla Russia”.

“Questo conferma il suo messaggio, il suo ‘so come giocare sporco rispetto alle forniture energetiche'”, dice la ministra, che auspica che l’Europa la prenda “come una minaccia seria” di fronte alla quale “continuare a essere intelligente, con quella vocazione a rispondere in modo unito, solidale ed efficace” per riuscire a isolare Putin.

Le ambiguità controproducenti dell’Ungheria

Durante l’intervista, Ribera ripete, come se fosse un mantra, che l’Europa “deve rimanere ferma, molto ferma” nelle sue posizioni. Tuttavia, riconosce che negli ultimi mesi, segnati dalla guerra in Ucraina e dalla crisi energetica, “la cosa peggiore è stata la strategia ambigua e controproducente del governo ungherese nei confronti di Mosca”.

Si riferisce alla posizione del primo ministro ungherese, l’ultranazionalista Viktor Orban, unico alleato di Putin nell’Unione europea, e al fatto che, sebbene il Paese abbia aderito alle sanzioni Ue, Orban ha criticato più volte il loro impatto sull’economia e si è rifiutato di sostenere militarmente l’Ucraina.

All’inizio del mese, infatti, Orban ha segnalato pubblicamente il fallimento delle sanzioni contro la Russia, che potrebbero lasciare l’Europa senza energia. Di fronte a questa visione, Ribera non ha peli sulla lingua: “La risposta migliore continua a essere quella del sostegno all’Ucraina e delle sanzioni economiche (contro la Russia)”.

Colloqui diplomatici per un tetto al prezzo del gas

Poco prima dell’intervista, la Commissione europea ha proposto una nuova serie di sanzioni contro la Russia, tra cui un tetto al prezzo del petrolio russo importato, in linea con l’accordo raggiunto dal G7.

Tuttavia, la Spagna continua a sostenere che questo limite “deve essere esteso a tutti gli scambi”, il che “richiede una riflessione sul fatto che ci debbano essere soglie di prezzo diverse e, ovviamente, una strategia alle spalle, un’azione di lavoro preliminare, di ascolto e di individuazione degli accordi”.

Il terzo vicepresidente si rende conto che il tetto al gas “è una questione che richiede colloqui diplomatici preliminari”. Una procedura da seguire per arrivare a un segnale importante di stabilità sui prezzi.

“Il messaggio è chiaro: non sarà possibile riportare il prezzo del gas al livello in cui è stato per molti anni, circa 20 o 30 euro per megawattora (MWh), ma dobbiamo far capire che il margine per migliorare i prezzi è notevole, che non siamo disposti a pagare 200 e 300 (euro) come sta accadendo oggi”, aggiunge.

La Spagna è tra i 15 Paesi – tra quelli che rappresentano oltre il 64% della popolazione dell’Unione Europea – che questa settimana hanno inviato una lettera alla Commissione Europea per mettere sul tavolo “il prima possibile” una proposta che limiti il prezzo di tutte le importazioni di gas naturale.

Un’infrastruttura energetica “per il futuro” con la Francia

Tra i firmatari della lettera c’è anche la Francia, dopo aver ammorbidito la sua posizione iniziale: cambierà finalmente idea sul gasdotto MidCat con la Spagna?

“Dicono che non vedono cosa si possa fare, che potrebbero esserci difficoltà tecniche, di scadenze ed economiche. Abbiamo suggerito che nel gruppo di alto livello che analizza le interconnessioni, dove siedono i regolatori, i governi e i vettori di sistema, si analizzi cosa si può fare in vista dell’autunno/inverno 2023/2024”, ha detto Ribera.

Il ministro sottolinea che l’idea non è quella di “costruire un gasdotto di breve durata, ma piuttosto qualcosa progettato per il futuro”.

“Se dovessimo costruire un’infrastruttura per il trasporto dell’idrogeno, dobbiamo considerare se possiamo prevedere la sua disponibilità per trasportare temporaneamente il gas naturale nei prossimi inverni, non in questo”, ha detto.