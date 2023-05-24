Putin incontra il leader serbo-bosniaco Dodik e saluta l’aumento degli scambi commerciali

Il Presidente russo Vladimir Putin ha avuto un colloquio con il leader serbo-bosniaco Milorad Dodik a Mosca martedì (23 maggio) e ha accolto con favore l’aumento degli scambi commerciali durante un incontro che ha irritato l’Unione europea.

In una trascrizione rilasciata dal Cremlino, Putin ha detto a Dodik che il commercio bilaterale con la regione della Repubblica Serba (Republika Srpska) in Bosnia, sebbene relativamente piccolo, è aumentato del 57% lo scorso anno.

“Questa tendenza dovrebbe essere mantenuta”, ha detto, aggiungendo che le aziende russe e serbo-bosniache potrebbero ottenere risultati ancora migliori.

La Bosnia riceve il gas russo attraverso la Serbia e la Bulgaria. La Bulgaria non riceve più il gas russo perché si è rifiutata di pagarlo in rubli, ma continua a farlo transitare attraverso il gasdotto TurkStream-Balkan Stream in base a precedenti contratti con Gazprom, verso i Paesi della regione.

Dopo l’incontro con Putin, Dodik ha dichiarato alla televisione russa che il prezzo pagato dalla Repubblica Srpska per il gas sarebbe rimasto basso, ma non ha fornito dettagli.

Secondo la trascrizione del Cremlino, Dodik ha aderito alla narrazione russa affermando che la Russia è stata “costretta ad avviare questa operazione speciale”, riferendosi all’aggressione russa all’Ucraina.

“Comprendiamo che questa non è una guerra tra Ucraina e Russia – è uno scontro tra [la Russia e] l’Occidente, che sta cercando di usare la Russia come un modo per infiammare ulteriormente questa guerra”, ha detto.

Dodik ha lamentato le pressioni occidentali sulla Republika Srpska affinché applichi le sanzioni contro la Russia, nonostante l’entità rifiuti tali sanzioni.

“La Repubblica Srpska è soggetta a [pressioni] da parte di partner occidentali che ci impediscono di svilupparci normalmente. […] Le vostre aziende lavorano in condizioni difficili, lo sapete. Il problema principale sono le banche corrispondenti, che sono sotto il controllo dell’Occidente e non lasciano passare il denaro. Questo è un problema”, ha detto.

Putin ha ringraziato Dodik per la posizione “neutrale” della Repubblica Srpska rispetto al conflitto in Ucraina.

“Le siamo grati per la sua posizione neutrale sugli eventi in Ucraina. Solo una posizione del genere può portare a una decisione positiva. In ogni caso, vi siamo grati per la vostra moderazione”, ha dichiarato.

A seguito di una devastante guerra etnica negli anni ’90, la Bosnia è stata divisa in due regioni autonome: la Federazione, condivisa da bosniaci e croati, e la Republika Srpska, collegata da un debole governo centrale. La Bosnia non ha una politica estera unificata.

Dodik, un nazionalista serbo che ha mantenuto stretti rapporti con Putin, ha una lunga esperienza di discepolo di Putin nella regione.

L’incontro potrebbe compromettere le speranze della Bosnia di entrare nell’Unione Europea. La settimana scorsa il capo dell’organismo responsabile dell’allargamento del blocco di 27 nazioni ha avvertito Sarajevo che gli alleati dell’UE non si recano in Russia.

