Papa Francesco: “L’unità nella diversità” è il futuro dell’Europa

“L’Europa ha futuro se è veramente unione e non riduzione dei Paesi con le rispettive caratteristiche. La sfida è proprio questa: l’unità nella diversità”. Sono queste le parole che il Santo Padre Francesco ha rivolto, durante l’Udienza ai partecipanti all’Assemblea Plenaria della Commissione degli Episcopati dell’Unione Europea, sabato 25 marzo.

L’invito è stato a farsi guidare dall'”ispirazione” per interpretare il progetto Europa, altrimenti “prevale prevale il paradigma tecnocratico, che però non è fecondo perché non appassiona la gente, non attira le nuove generazioni, non coinvolge le forze vive della società nella costruzione di un progetto comune”, ha detto Francesco.

Il Santo Padre ha ricordato anche i padri fondatori, che “appartenevano a Paesi diversi e a culture differenti: De Gasperi e Spinelli italiani, Monnet e Schuman francesi, Adenauer tedesco, Spaak belga, Beck lussemburghese – ha nominato – La ricchezza dell’Europa sta nella convergenza delle diverse fonti di pensiero e di esperienze storiche. Come un fiume vive dei suoi affluenti. Se gli affluenti vengono indeboliti o bloccati, tutto il fiume ne risente e perde forza”.

Il Papa ha parlato anche del conflitto in Ucraina e della necessità di cooperare per la pace. “La guerra non può e non deve più essere considerata come una soluzione dei conflitti (cfr Enc. Fratelli tutti, 258). Se i Paesi dell’Europa di oggi non condividono questo principio etico-politico, allora vuol dire che si sono allontanati dal sogno originario. – ha detto Francesco – Se invece lo condividono, devono impegnarsi ad attuarlo, con tutta la fatica e la complessità che la situazione storica richiede. – ha concluso – Perché la guerra è un fallimento della politica e dell’umanità.