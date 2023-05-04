Nove Stati membri dell’UE chiedono di cambiare il processo decisionale in politica estera

Giovedì (4 maggio) un gruppo di nove Stati membri dell’UE ha lanciato una nuova iniziativa, guidata dalla Germania, per riformare l’approccio dell’UE al processo decisionale in materia di politica estera e difesa, dopo anni di lotte intestine sulla questione.

Il gruppo, composto da Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Slovenia e Spagna, ha lanciato un appello per rivedere le modalità di voto sulla Politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell’UE.

In una dichiarazione congiunta i nove Paesi sottolineano di voler “migliorare l’efficacia e la velocità del nostro processo decisionale di politica estera” alla luce della “guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina e delle crescenti sfide internazionali che l’UE sta affrontando”.

“La politica estera dell’UE ha bisogno di processi e procedure adattati al fine di rafforzare l’ UE come attore di politica estera” e “un migliore processo decisionale è anche la chiave per rendere l’ UE pronta per il futuro”, si legge nella dichiarazione congiunta.

Il gruppo chiede l’uso del voto a maggioranza qualificata su questioni fondamentali di politica estera e difesa invece che l’attuale criterio dell’unanimità.

Tale modalità di voto richiederebbe l’accordo di 15 dei 27 Stati membri, purché rappresentino più del 65% dei 450 milioni di abitanti dell’UE.

Il sistema favorisce Francia e Germania, i due paesi più popolosi dell’Unione.

“Il fatto che ora tutto richieda l’unanimità ha dimostrato di rallentare la nostra capacità di reazione nei casi in cui la velocità è essenziale”, ha detto un diplomatico dell’UE a EURACTIV.

“Se vogliamo essere un attore geopolitico, dobbiamo essere in grado di agire in modo rapido e deciso”, hanno aggiunto.

Diversi Paesi sono ancora esitanti

Mentre gli Stati membri e le istituzioni dell’UE concordano sul fatto che il blocco sia troppo spesso lento ad agire, specialmente in situazioni di crisi, i precedenti tentativi di cambiare il suo metodo di voto sono falliti. Infatti, i Paesi più piccoli, e in passato gli Stati dell’Europa orientale in particolare, temono che le loro preoccupazioni politiche possano essere ignorate.

Gli oppositori alla riforma sostengono che la loro influenza sarebbe indebolita nel caso in cui tutte le decisioni fossero prese tramite il voto a maggioranza qualificata, attualmente utilizzato per la maggior parte delle attività dell’UE ma non per alcune aree circoscritte tra cui la politica estera e di sicurezza in quanto rappresenta la sovranità nazionale fondamentale.

“Se c’è una cosa che l’ultimo decennio ci ha dimostrato, allora è che gli europei non sono stati adeguatamente ascoltati quando si tratta della Russia e alcuni paesi dell’Europa occidentale credono ancora di aver avuto assolutamente ragione a ignorarci per la nostra ‘ Russofobia’”, ha dichiarato a EURACTIV un diplomatico dell’Europa orientale.

“Mi chiedo cosa accadrebbe alle sanzioni russe o alla decisione di proteggere alcuni Paesi europei più piccoli, non necessariamente in modo militare ma politico, se i grandi Paesi dell’Europa occidentale decidessero che non è politicamente o economicamente fattibile”, ha aggiunto.

Il cancelliere austriaco Karl Nehammer si è espresso contro la proposta, sottolineando che trovare consenso all’interno dell’Ue può essere “faticoso”, ma che questo è “il valore aggiunto della democrazia e della diversità”.

“La diversità dei Paesi europei non è un peso”, ha detto giovedì Nehammer rivolgendosi al parlamento austriaco.

“Le discussioni che abbiamo in consiglio fino alle tre e mezza del mattino (sono) a volte un po’ estenuanti, ma vale la pena averle”, ha aggiunto.

Una serie di ostacoli

È necessaria una maggioranza semplice di 14 Stati membri su 27 per aprire i colloqui sulla modifica del trattato.

Qualsiasi accordo giuridicamente vincolante sulla questione, tuttavia, richiederebbe la ratifica di tutti i 27 Stati membri dell’UE.

Un ulteriore ostacolo è che alcuni Stati membri dell’UE probabilmente indiranno un referendum sulla questione, un passo che nel 2005 ha portato alla bocciatura del Trattato costituzionale.

Il gruppo ha affermato di volersi coordinare con le istituzioni dell’UE e lavorare a stretto contatto con tutti gli Stati membri, invitando altri paesi a unirsi alla sua spinta alle riforme.

[A cura di Benjamin Fox]

