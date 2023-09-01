Mattarella, va rafforzata la capacità dell’UE di essere un interlocutore politico globale

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella torna a parlare di Europa e della necessaria riforma dei Trattati per consentire all’UE un miglior funzionamento e un maggior peso a livello internazionale, nel messaggio inviato venerdì (primo settembre) in occasione della 49° edizione del Forum Ambrosetti che ha preso il via Cernobbio.

Dopo aver espresso l’invito a una maggiore integrazione e ad andare oltre l’interpretazione, riduttiva, di una mera cornice di collaborazione economica”, intervenendo giovedì (31 agosto) a Torre Pellice (in Piemonte) per l’ottantesimo anniversario del primo discorso europeista di Altiero Spinelli il 31 agosto del 1943, il capo dello Stato ha auspicato nel suo messaggio al Forum di Cernobbio ad un rafforzamento della capacità dell’UE di “essere un interlocutore politico globale”, ricordando che “la Conferenza sul futuro dell’Europa ha aperto il cantiere di una riforma che dovrà inevitabilmente migliorare i Trattati vigenti”.

Mattarella, l’UE deve coltivare l’ambizione di una “sempre maggiore integrazione” L’Unione europea deve coltivare la sua ambizione di una sempre maggiore integrazione, andando oltre “l’interpretazione, riduttiva, di una mera cornice di collaborazione economica, tuttora fatta propria da alcuni Stati membri”. È questo l’invito espresso dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella …

Dentro l’Europa si costituisce il nostro avvenire

Come indicato da Mattarella, “l’Europa è il quadro entro il quale si costruisce il nostro avvenire, con le lacune che accompagnano il processo di integrazione europea, fattore che trasforma e plasma anche il nostro modello sociale”.

Per il presidente, infatti, “pace e sicurezza, così come crescita e benessere dei popoli, passano attraverso la capacità dell’Unione europea di rappresentare un fattore di stabilità e attrazione per chi crede nei valori della libertà, dell’indipendenza, della democrazia”.

Alla luce delle attuali sfide a livello globale, per Mattarella è chiaro che “nessun Paese del Continente – neppure i maggiori per dimensioni o reddito – può pensare a un futuro separato da quello degli altri: sarebbe una fuga dalla realtà e, prima ancora di un’illusione, un atto controproducente”.

Nonostante l’attuale scenario internazionale sia caratterizzato da un rallentamento della globalizzazione, provocate dalla maggiore competizione a livello geopolitico, dalla guerra in Ucraina, dalla crisi climatica e dalla pandemia, per Mattarella l’interdipendenza non è “stata ridimensionata”.

Mattarella: oggi è più che mai necessario continuare la costruzione europea con coraggio Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ribadito la necessità di proseguire “con coraggio” il processo di integrazione europea in un messaggio alla Conferenza sullo stato dell’Unione organizzata a Fiesole dall’Istituto universitario europeo con il titolo “Costruire l’Europa in tempi …

La storia presenta il conto delle occasioni perdute

“Sarebbe una fuga dalla realtà ignorare le problematiche presenti nell’agenda mondiale”, ha osservato il presidente, secondo cui, va “quindi sempre più rafforzata la capacità dell’Unione europea di essere un interlocutore politico globale”.

Sottolineando il cantiere di riforme aperto dalla Conferenza sul futuro dell’Europa, Mattarella ha espresso l’auspicio che la prossima Legislatura europea “porti nuova energia, anche grazie all’impulso del Parlamento europeo e del mandato popolare che gli verrà rinnovato”, osservando che “la storia presenta sempre il conto delle occasioni perdute”.