Mattarella, l’UE deve coltivare l’ambizione di una “sempre maggiore integrazione”

L’Unione europea deve coltivare la sua ambizione di una sempre maggiore integrazione, andando oltre “l’interpretazione, riduttiva, di una mera cornice di collaborazione economica, tuttora fatta propria da alcuni Stati membri”. È questo l’invito espresso dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante il suo discorso a Torre Pellice (in Piemonte) per l’ottantesimo anniversario del primo discorso europeista di Altiero Spinelli il 31 agosto del 1943.

Intervenendo al convegno dal titolo “Il sogno europeista è nato qui. Una sfida da completare”, Mattarella ha ricordato l’importanza di luoghi come Torre Pellice in cui si è fatta la storia d’Italia. “Luoghi anche simbolici in cui è possibile rintracciare i valori che la Repubblica ha saputo fare propri”.

Quello di Spinelli non un sogno ma un invito a operare

Secondo il presidente della Repubblica, un filo lega luoghi apparentemente così lontani come l’isola di Ventotene e le Alpi. “Lì un carcere dove vennero rinchiusi patrioti. E qui gli spazi aperti della libertà. Il filo che riunisce è appunto la libertà”, ha ricordato il presidente ripercorrendo la storia di Spinelli e poi il contributo all’ideale federalista di Mario Alberto Rollier.

“A Spinelli, con il Manifesto di Ventotene per un’Europa libera e unita dobbiamo quello che veramente definì non un sogno, ma un invito a operare. A Rollier, nella cui casa di Milano prese forma a fine agosto del 1943, il Movimento federalista europeo dobbiamo la proposta di uno schema di Costituzione dell’Unione federale europea”, ha dichiarato il presidente.

Mattarella ha anche citato altri protagonisti della causa europeista come Duccio Galimberti e Antonino Antonio Repaci, che resero il Piemonte, “una regione decisiva per la liberazione dell’Italia e aperta alla causa dell’integrazione europea”.

Il capo dello Stato ha anche ricordato come il “lungo il processo di unificazione europea si sia, a lungo, dibattuto fra due prospettive o, forse, fra due percorsi con la medesima prospettiva: la piena integrazione d’Europa”.

Da un lato, quella federalista di Spinelli e dall’altro quella funzionalista di Jean Monnet, messa in campo dal ministro francese degli Esteri, Robert Schuman. “Certo, si è sovente presentata anche l’interpretazione, riduttiva, di una mera cornice di collaborazione economica, tuttora fatta propria da alcuni Stati membri”, ha affermato il presidente della Repubblica.

“La sfida di fronte alla quale ci si è sempre trovati è quella della capacità di passare, coerentemente, dalle politiche adottate in sede comunitaria, alla loro istituzionalizzazione. Si colgono qui sia i limiti dell’approccio funzionalista sia i passi concreti che ha permesso di fare”, ha aggiunto.

L’attualità della Costituzione federalista di Rollier

Nel suo discorso, Mattarella ha inoltre sottolineato la grande attualità dello schema di Costituzione dell’Unione federale europea di Mario Alberto Rollier che dopo essere venuto a conoscenza del Manifesto di Ventotene nell’estate del 1941, subito dopo la sua stesura da parte di Ernesto Rossi e Spinelli, divenne uno dei più ferventi sostenitori delle tesi in esso contenute ospitando tra la fine del 1941 e l’inizio del 1942 nella sua casa milanese le prime riunioni tra federalisti e dove nell’agosto 1943 fu fondato il Movimento federalista europeo.

Come ricordato da Mattarella, quella della Costituzione dell’Unione europea è “un’iniziativa, come sappiamo, ripresa all’inizio di questo millennio, con il tentativo, purtroppo fallito a causa dell’opposizione dei referendum francese e olandese”.

Il presidente, citando alcuni stralci dello scritto di Rollier, ha sottolineato la modernità dell’articolo 11, secondo cui “tutti i cittadini nati o naturalizzati negli Stati governanti dell’Unione sono contemporaneamente cittadini dell’Unione e dello Stato in cui risiedono e possono circolare liberamente in tutto il territorio dell’Unione federale”.

Completare una storia di successo

Ricordando la situazione che ha attraversato e sta attraversando l’UE, Mattarella ha sottolineato la necessità di un’Europa presente. Il presidente ha citato il ruolo fondamentale svolto dall’Europa durante la pandemia di Covid-19 nel campo della salute andando ad operare in ambiti che “non appartengono strettamente alla competenza comunitaria”.

Un altro esempio citato dal presidente è l’impegno dell’UE nel rilancio delle economie colpite dalla pandemia con i programmi Next Generation EU e SURE “che permettono anche al nostro paese di promuovere, tra gli altri, il Piano nazionale di ripresa e resilienza”.

Partendo da questi esempi, Mattarella ha sottolineato: “Credo che sia evidente a tutti. O quantomeno a molti, oggi, come l’espressione di Spinelli, l’Europa, sogno o invito a operare si sia trasformata oggi in un dovere”.

Per il presidente, “l’Unità europea è un’impresa in salita, dove alle difficoltà e alle visioni anguste si devono contrapporre fattori ideali e politici”. “È l’ambizione – ha aggiunto Mattarella – di completare uno storico percorso di innegabile successo”.