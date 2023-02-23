L’UE spera ancora di trovare un accordo sulle sanzioni alla Russia in tempo per l’anniversario della guerra

I Paesi UE non hanno raggiunto un accordo sulle nuove sanzioni contro la Russia e hanno pianificato ulteriori colloqui per avere il pacchetto pronto per l’anniversario dell’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca (24 febbraio), hanno riferito fonti diplomatiche.

Secondo la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, il pacchetto proposto include restrizioni commerciali per un valore di oltre 10 miliardi di euro, tra cui il divieto di importazione della gomma russa da parte dell’UE. Verrebbero inoltre vietate ulteriori esportazioni dell’UE verso la Russia di attrezzature tecnologiche e pezzi di ricambio che Mosca potrebbe utilizzare sul campo di battaglia.

La Commissione vuole anche che i 27 Paesi dell’UE traccino meglio i beni russi presenti sul loro territorio, mentre si cerca di utilizzarli per aiutare la ricostruzione dell’Ucraina dopo la guerra. Secondo le fonti, tuttavia, alcuni Paesi si sono opposti all’ipotesi di dover pagare multe per non aver fatto rapporto adeguatamente.

“Ci sono diverse questioni in sospeso, anche per quanto riguarda gli obblighi di gomma e di rendicontazione”, ha detto una delle fonti, che ha parlato sotto condizione di anonimato a causa della riservatezza dei negoziati tra i Paesi dell’UE.

Giovedì pomeriggio sono previsti altri colloqui tra i rappresentanti dei membri dell’UE a Bruxelles.

“Rimaniamo fiduciosi che domani si raggiungerà rapidamente un accordo”, ha dichiarato un altro diplomatico dell’UE, aggiungendo che sarà poi formalmente finalizzato venerdì.

Niente nucleare e diamanti

Nel complesso, le sanzioni contro la Russia sarebbero le più dure mai imposte dall’UE.

L’incombente 10° pacchetto di sanzioni dall’invasione di Mosca è stato concepito per rendere più difficile il finanziamento della guerra, anche tagliando fuori dallo SWIFT altre banche, tra cui la privata Alfa-Bank e la banca online Tinkoff.

Inoltre, si prevede di inserire nella lista nera persone legate alle Guardie rivoluzionarie iraniane per la produzione di droni utilizzati contro l’Ucraina.

L’Ucraina ha chiesto all’UE di andare oltre, ma l’opposizione di Paesi come l’Ungheria, la Bulgaria, la Francia e il Belgio ha fatto sì che il blocco non limitasse per ora la cooperazione con l’industria nucleare russa né interrompesse l’importazione di diamanti.

“Dobbiamo rafforzare la politica delle sanzioni, perché la guerra dura ancora”, ha dichiarato il ministro dell’Economia ucraino Yulia Svyrydenko ai giornalisti prima di partecipare ai colloqui a porte chiuse di mercoledì a Bruxelles.

“È molto importante per noi. Per questo speriamo di vedere queste sanzioni nel decimo pacchetto, altrimenti forse nei prossimi pacchetti”.

Nonostante gli sforzi congiunti, tuttavia, continua a restare fuori dalle misure sanzionatorie la milizia privata Wagner, responsabile di molte delle offensive russe nella regione del Donbass.