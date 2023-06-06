L’OSCE rivela un piano in nove punti per contenere le tensioni nel nord del Kosovo

L’ufficio per il Kosovo dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) ha annunciato un piano in nove punti per smorzare le tensioni nel nord del Kosovo e riportare entrambe le parti al tavolo dei negoziati per normalizzare le relazioni, in un contesto di calo della fiducia nell’UE da parte di alcune delle parti interessate.

Il piano mira a raggiungere una pace e una stabilità durature nel nord del Kosovo e il ritorno dei serbi del Kosovo alla partecipazione attiva alle istituzioni e ai processi democratici.

Negli ultimi 10 giorni il Kosovo settentrionale è stato scosso da violenze e proteste. In seguito alle dimissioni di massa dei serbi, che costituiscono la maggioranza della regione, dagli incarichi nella pubblica amministrazione. Pristina ha rapidamente indetto le elezioni per sostituirli e Belgrado ha poi invitato i serbi a boicottare il voto e ad astenersi dal candidarsi, con una conseguente affluenza alle urne inferiore al 4%.

Quattro sindaci di etnia albanese sono stati eletti a capo di altrettante municipalità e, quando hanno cercato di entrare negli edifici municipali, sono stati accolti dalle proteste dei serbi che hanno provocato il ferimento di oltre 30 militari di pace della NATO e di molti manifestanti, poliziotti e giornalisti.

L’OSCE chiede innanzitutto al Kosovo e alla Serbia di riaffermare il loro impegno nei confronti dei precedenti accordi presi nell’ambito del dialogo in corso sotto la guida dell’UE, compreso il Protocollo di Ohrid. Questo nonostante l’amministrazione del Kosovo non abbia ancora permesso la costituzione dell’Associazione dei Comuni Serbi, a suo dire incostituzionale, e la Serbia continui a fare pressioni contro il riconoscimento e l’adesione del Kosovo alle organizzazioni internazionali o a interferire nelle elezioni del Kosovo.

In secondo luogo, il Kosovo dovrebbe ritirare le forze speciali di polizia stanziate nella regione per mantenere l’ordine, mentre la Serbia dovrebbe ridurre la prontezza di combattimento delle forze armate, che sono state messe in stato di massima allerta dieci giorni fa.

In terzo luogo, la polizia del Kosovo, insieme alle forze della KFOR e di EULEX, dovrebbe essere messa in grado di occuparsi pienamente dell’ordine e della sicurezza del Paese.

Quarto, le proteste dovrebbero essere annullate e i servizi municipali dovrebbero essere messi in funzione per il normale funzionamento della vita sociale; allo stesso tempo, ai dipendenti dovrebbe essere consentito l’accesso ai comuni.

Il quinto punto afferma che i sindaci albanesi recentemente eletti dovrebbero dimettersi entro l’estate di quest’anno, aprendo la strada a elezioni comunali anticipate che, secondo il sesto punto, dovrebbero tenersi quest’anno.

Il settimo punto prevede che l’OSCE sostenga il processo elettorale attraverso il supporto tecnico delle autorità kosovare che organizzeranno le elezioni, rafforzando la legittimità e la fiducia tra le comunità.

Per quanto riguarda l’ottavo punto, l’OSCE coinvolgerà i giovani nei programmi e nei processi di riconciliazione e per il nono punto, l’OSCE sosterrà l’attuazione delle disposizioni concordate nel quadro del dialogo in corso.

Si tratta del primo piano d’azione formale e pubblico per risolvere la situazione nel nord del Paese, dato che l’UE e gli Stati Uniti hanno avanzato una serie di richieste al Kosovo e chiesto poco alla Serbia.

L’ex ministra degli Esteri Meliza Haradinaj ha dichiarato in una recente intervista a EURACTIV Albania che ritiene che l’UE abbia perso credibilità e che gli Stati Uniti debbano assumere la guida del dialogo in corso.

“Più la Serbia si allinea alla Russia, più l’Occidente tratta la Serbia con rispetto e maggiore tolleranza rispetto a come tratta il Kosovo. Abbiamo ascoltato tutte le richieste dell’Occidente, ci siamo astenuti dal rivendicare il genocidio contro la Serbia, abbiamo fatto accordi e concessioni scomode… ma la Serbia rimane un candidato di primo piano per l’UE nonostante abbia violato l’accordo di Ohrid”, ha detto, aggiungendo: “Abbiamo visto l’Occidente, l’UE e gli USA tacere su questo”.

Ha spiegato che “la politica di riappacificazione con la Russia da parte dell’Occidente non funziona. Dubitiamo che la politica di appeasement sia un saggio investimento per la Serbia, perché la Russia è profondamente radicata nello Stato serbo”.

Haradinaj si è spinta fino a suggerire che il Kosovo dovrebbe fare una revisione strategica della sua partecipazione al dialogo con l’UE e di come l’UE tratta il Kosovo rispetto alla Serbia. “Il Kosovo non dovrebbe essere tenuto in ostaggio a causa di questioni strutturali e politiche dell’UE per raggiungere una pace duratura e il riconoscimento reciproco”, ha detto.

L’ex ministro ha aggiunto: “Non vedo l’utilità di una partecipazione del Kosovo al dialogo guidato dall’UE, per cui questo potrebbe essere raggiunto con la mediazione degli Stati Uniti, che riconoscono sia il Kosovo che la Serbia come Stati e sono imparziali”.

Sul tema delle relazioni tra Stati Uniti e Unione Europea, Kurti ha convenuto che esistono differenze nell’approccio strategico, ma non nella visione e nei valori.

“A volte ci possono essere delle differenze nell’approccio, a volte ci possono essere delle differenze negli elementi tattici, diciamo, delle operazioni che conduciamo, ma in termini di valori, obiettivi, interessi, credenze, visioni, non abbiamo assolutamente alcuna differenza con gli Stati Uniti d’America. America e Unione Europea”, ha proseguito.

In un incontro con l’ambasciatore francese Olivier Guerot, lunedì scorso, e in un comunicato, l’ufficio del Primo Ministro Albin Kurti ha dichiarato: “Il Primo Ministro li ha informati dell’alta professionalità e dell’indiscutibile integrità della Polizia del Kosovo nel gestire la situazione senza alcun errore o difetto”.

La dichiarazione prosegue affermando che “La piena istituzione dello Stato di diritto nelle quattro municipalità del nord del Kosovo è necessaria sia per l’eliminazione degli elementi criminali sia per una campagna elettorale aperta e corretta prima di elezioni libere e democratiche in futuro. È stata inoltre sottolineata la necessità di un’attuazione piena, rapida e incondizionata dell’Accordo di base del 27 febbraio e del suo allegato”.

