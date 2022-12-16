Le istituzioni dell’Ue concordano le priorità comuni per il 2023 e il 2024

La presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, il primo ministro ceco Petr Fiala, per il Consiglio dell’Unione europea, e la presidente della Commissione Ursula von der Leyen hanno firmato la dichiarazione congiunta sulle priorità legislative dell’Ue per il 2023 e il 2024, sulla base dei solidi progressi compiuti nell’ultimo anno.

La dichiarazione congiunta definisce una visione europea condivisa per un’Europa più forte e più resistente di fronte all’aggressione brutale e non provocata della Russia contro l’Ucraina e al suo ampio impatto, affrontando nel contempo altre gravi sfide come la crisi climatica e le difficoltà economiche. L’Unione europea continuerà ad essere al fianco dell’Ucraina e del suo popolo, accelerando al contempo la duplice transizione verde e digitale.

La presidente Metsola ha dichiarato: “Dopo due anni difficili di pandemia e con l’invasione russa che ancora imperversa in Ucraina, questo è il momento in cui la leadership europea è più necessaria. Sono necessarie azioni comuni per fornire soluzioni europee ai nostri cittadini e alle nostre imprese. Assicurare che la nostra legislazione in materia di energia contribuisca a tenere sotto controllo le bollette e a raggiungere gli obiettivi climatici a lungo termine, garantire la sostenibilità del bilancio dell’Ue e portare a termine le riforme in materia di migrazione e asilo sono tutte priorità per il Parlamento europeo. Queste riforme sono particolarmente importanti in vista delle elezioni europee del 2024, quando i cittadini ci chiederanno conto di come l’Unione ha risposto alle sfide attuali”.

Il primo ministro Fiala ha dichiarato: “La dichiarazione congiunta che firmiamo oggi ribadisce il nostro impegno a lavorare per un’Europa più equa, più verde e più digitale. Sottolinea inoltre la nostra determinazione a sostenere i nostri principi democratici, a sviluppare ulteriormente un mercato unico ben funzionante e a rispondere alle aspettative dei nostri cittadini. Queste priorità guideranno le nostre decisioni e azioni, nel corso dell’anno e mezzo a venire, e aiuteranno le nostre società ed economie a resistere agli effetti dell’aggressione militare ingiustificata e immotivata della Russia contro l’Ucraina”.

La presidente von der Leyen ha dichiarato: “La Russia ha riportato la guerra in Europa. Le conseguenze di questa aggressione si fanno sentire fortemente nell’Ue e nel mondo. Questa Dichiarazione congiunta testimonia il nostro impegno risoluto a rimanere uniti nel sostenere l’Ucraina e il suo popolo e nel superare le grandi sfide del nostro tempo, come il cambiamento climatico. Essa traccia un percorso per mantenere le promesse fatte ai nostri cittadini europei”.

La Dichiarazione congiunta di oggi evidenzia le principali proposte legislative che sono attualmente nelle mani del Parlamento europeo e del Consiglio, o che saranno presentate dalla Commissione europea nel 2023. Essa impegna le tre istituzioni dell’Ue a dare la massima priorità alle iniziative volte a realizzare il Green Deal europeo, a realizzare la transizione digitale e a rafforzare la resilienza dell’Ue, a creare un’economia che funzioni per i cittadini, a rendere l’Europa più forte nel mondo, a promuovere il nostro stile di vita europeo e a proteggere la nostra democrazia e i nostri valori. Le tre istituzioni mirano a realizzare i migliori progressi possibili sulle iniziative incluse nella Dichiarazione congiunta entro le prossime elezioni europee del 2024.

Anche le istituzioni dell’Ue accolgono con favore i risultati della Conferenza sul futuro dell’Europa e hanno ribadito il loro impegno a dare seguito alle proposte, ciascuna nell’ambito della propria sfera di competenza. Molte proposte della Conferenza sono già state inserite nel programma di lavoro della Commissione per il 2023.

Nonostante l’anno difficile, i leader delle tre istituzioni dell’Ue hanno accolto con favore anche i risultati ottenuti nel 2022. Tra questi, in particolare, la fornitura di sostegno umanitario, politico, finanziario e militare all’Ucraina e al suo popolo, nonché sanzioni senza precedenti contro la Russia per esercitare pressioni economiche e minare le capacità militari del Paese.

L’Ue ha fornito agli ucraini l’accesso a posti di lavoro, alloggi, istruzione, formazione e assistenza sanitaria nell’ambito della prima attivazione del meccanismo di protezione temporanea. Con l’adozione del piano REPowerEU, l’Ue eliminerà gradualmente la dipendenza dell’Europa dall’energia fossile russa, promuovendo al contempo le energie rinnovabili e la sicurezza energetica. Allo stesso tempo, l’attuazione dei piani nazionali di ripresa e resilienza nell’ambito di NextGenerationEU sta promuovendo una ripresa resiliente. Le tre istituzioni restano impegnate a trovare soluzioni comuni europee per affrontare la crisi del costo della vita per i cittadini e le imprese.

Inoltre, sono stati approvati importanti provvedimenti legislativi in una serie di settori prioritari già individuati nella Dichiarazione congiunta del 2022, tra cui la storica Legge sui mercati digitali e la Legge sui servizi digitali, salari minimi equi, la parità di genere nei consigli di amministrazione delle imprese e alcune proposte relative all’Unione della salute e al programma Fit for 55. L’inizio del 2022 segna anche i 20 anni dell’euro e l’inizio dell’Anno europeo della gioventù.

Le prossime tappe

Le tre istituzioni dell’Ue continueranno a lavorare insieme sulla base di questa Dichiarazione congiunta e del documento di lavoro che l’accompagna, che elenca circa 164 proposte legislative chiave.

Il contesto

Dal 2016, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione discutono e concordano le priorità legislative dell’Ue per l’anno successivo in una dichiarazione congiunta annuale. Ciò consente alle istituzioni di collaborare in modo più efficace e più stretto sulle principali proposte legislative presentate dalla Commissione, per le quali il Parlamento europeo e il Consiglio sono co-legislatori.

Inoltre, nel 2020, le tre istituzioni hanno firmato le Conclusioni congiunte per il periodo 2020-2024, che definiscono gli obiettivi e le priorità politiche comuni fino alle prossime elezioni europee del 2024.