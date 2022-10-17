L’allargamento europeo non è più una strada a senso unico

L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e il cambiamento dell’attuale panorama geopolitico hanno portato alla consapevolezza che l’interesse strategico dell’UE per un ambiente stabile e sicuro nel suo vicinato deve andare oltre la scelta del prossimo Stato membro.

In gran parte a causa della guerra, il processo di allargamento dell’UE è stato improvvisamente rianimato dopo quasi un decennio di stagnazione.

All’inizio di quest’anno, alti funzionari dell’UE hanno affermato che la situazione attuale dimostra la necessità di accelerare le procedure che la precedente Commissione Juncker aveva sostanzialmente bloccato.

“I tempi stanno cambiando, nel senso che l’Europa può anche offrire e non sempre chiedere, e a volte le offerte funzionano meglio delle richieste”, ha dichiarato il Commissario per l’Allargamento Olivér Várhelyi a EURACTIV dopo la presentazione delle relazioni sull’allargamento di quest’anno.

Sebbene alcuni Paesi abbiano registrato un leggero passo avanti in alcuni settori, nelle valutazioni di quest’anno non ci sono stati veri e propri cambiamenti.

Alla domanda se vede progressi tangibili negli ultimi anni, Várhelyi è stato più positivo, affermando: “Guardando i rapporti, tutti sono in equilibrio, quindi stiamo facendo progressi”.

“Naturalmente ci sono problemi con ogni singolo Paese candidato – ma questa è la natura delle relazioni, che presentano sempre aree in cui abbiamo bisogno di maggiori risultati”, ha detto il commissario per l’allargamento.

“Tuttavia, non possiamo dimenticare il contesto geopolitico completamente diverso in cui stiamo lavorando al momento – e anche questo contesto geopolitico presenta delle opportunità”, ha aggiunto.

Un cambiamento di ritmo

Dopo che a giugno i leader dell’UE hanno concesso lo status di candidato all’Ucraina e alla Moldavia come segnale di solidarietà, e dopo che a luglio gli Stati membri hanno dato il via libera all’avvio dei colloqui di adesione con la Macedonia del Nord e l’Albania, a lungo rimandati, il rapporto di quest’anno è l’ultimo a concentrarsi solo sui Balcani occidentali.

La decisione di raccomandare la concessione dello status di candidato alla Bosnia-Erzegovina ha sorpreso molti, soprattutto perché il rapporto di quest’anno ha rilevato che sono stati compiuti pochissimi progressi.

Ma la Commissione europea spera che la concessione dello status di candidato, accompagnata da otto condizioni, possa motivare le autorità bosniache a fare ordine.

“La Bosnia deve dimostrare che farà le cose in modo diverso”, ha dichiarato Várhelyi a EURACTIV, aggiungendo che questa non è un’offerta per la classe politica ma per il Paese.

Resta da vedere se i leader dell’UE risponderanno alla raccomandazione, che sarà probabilmente esaminata a dicembre, con la stessa positività con cui hanno accolto le offerte di Ucraina e Moldavia.

Tuttavia, sarebbe un’occasione per risollevare il morale dei bosniaci, dopo anni di attesa e di passi falsi da parte di Kyiv e Chisinau.

Vicini e alleati

Alcuni Stati membri dell’UE hanno sostenuto che l’UE non è stata abbastanza ferma con i Paesi candidati nel corso degli anni. Ma l’attuale situazione in Ucraina e le continue aggressioni di Mosca hanno accresciuto la crescente importanza dei Balcani occidentali.

Per una maggiore sicurezza nell’UE e nel suo vicinato, la solidarietà è diventata essenziale, insieme all’allineamento con la politica estera e di sicurezza del blocco a lungo termine nei confronti di Russia e Cina.

La Serbia ha tradizionalmente assunto una posizione di neutralità nei confronti della NATO e della Russia, ma ci si aspetta sempre più che scelga da che parte stare a causa delle crescenti pressioni da entrambe le parti.

“Se si guarda allo Stato di diritto, i progressi sono stati fatti, ma l’allineamento alla Politica Estera di Sicurezza Comune (PESC) è un problema. A mio avviso, è chiaro che i nostri Stati membri, nell’attuale situazione geopolitica in cui ci troviamo, dedicano grande attenzione a questo tema”, ha detto Várhelyi.

Belgrado, tuttavia, continua a non allinearsi alle sanzioni e ha confermato di non avere intenzione di farlo in futuro.

“Comprendiamo la posizione molto specifica e particolare in cui si trova la Serbia, ma abbiamo bisogno del loro sostegno e del loro aiuto, e ci sono modi per farlo”, ha detto.

“È una questione di alleanze. Per noi la Serbia è un alleato”, ha aggiunto.

La Turchia di nuovo in agenda

In seguito a queste notizie, la Turchia è emersa come un Paese chiave, con Ankara che ha svolto il ruolo di mediatore nell’accordo sul grano in Ucraina e che mira a fare da arbitro tra Kiev e Mosca e tra Armenia e Azerbaigian. Inoltre, il suo ruolo cruciale ma antagonista nella sicurezza e nella migrazione nell’Est del Mediterraneo significa che deve avere un posto al tavolo.

“Vediamo le tensioni e il Consiglio europeo è stato molto chiaro sul fatto che siamo pronti ad avere buone relazioni con la Turchia, ma abbiamo bisogno che queste azioni infiammatorie cessino, e i nostri messaggi sono molto chiari nella relazione”, ha detto Várhelyi.

Ma per la prima volta, la relazione sull’allargamento di quest’anno menziona l’importanza strategica delle buone relazioni con la Turchia, come sottolinea Várhelyi.

Dobbiamo anche capire internamente che la Turchia è un alleato chiave della NATO, ma anche un attore regionale molto importante: avere la Turchia dalla nostra parte è nel nostro interesse”.

“Ciò significa che continueremo a impegnarci con la Turchia, naturalmente non rinunciando a richiamare la loro attenzione sui problemi che vediamo, come il confronto diretto con almeno due dei nostri Stati membri e la necessità di affrontare le operazioni di rimpatrio dei migranti in conformità con la dichiarazione della Turchia e gli accordi bilaterali conclusi con la Libia”, ha aggiunto.

Sebbene questi problemi siano molto presenti, è necessario capire che il rapporto tra Ankara e l’UE ha radici molto profonde, ha concluso.