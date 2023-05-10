La commissaria europea Gabriel potrebbe diventare la nuova prima ministra della Bulgaria

Il capo del partito GERB, Boyko Borissov, ha nominato mercoledì mattina (10 maggio) la commissaria europea all’Innovazione Mariya Gabriel, come candidata alla guida del governo della Bulgaria, confermando le voci persistenti a Sofia.

Il breve annuncio, fatto in parlamento, è stato applaudito solo dai deputati del GERB, ha riferito Sega, media partner di EURACTIV Bulgaria.

Borissov ha dichiarato che la stessa Gabriel si occuperà di cercare il sostegno delle altre forze parlamentari per trovare accordi per l’esecutivo.

La prima ministra designata sarà presentata all’Assemblea nazionale di Sofia davanti a tutti i leader dei partiti politici, ha dichiarato martedì Borisov.

Il suo GERB (PPE) è emerso come il più forte partito nelle elezioni del 2 aprile, conquistando il 25% dei voti, e ora ha il difficile compito di trovare alleati per formare un governo. Il leader bulgaro ha dichiarato che i cittadini e l’Europa sarebbero stati orgogliosi del primo ministro che avrebbe proposto.

“Il nostro primo ministro sarà una persona in grado di guidare l’economia, l’industria e la modernizzazione nella direzione che tutti ci aspettiamo”, ha detto Borissov.

Citando fonti di alto livello del GERB, il sito web “24 ore” ha riferito che Gabriel sarebbe la candidata del partito.

EURACTIV ha chiesto all’ufficio della Gabriel e al gabinetto della presidente della Commissione Ursula von der Leyen di commentare le speculazioni. L’ufficio del portavoce della Commissione, che ha risposto a suo nome, ha detto solo che non ci sono commenti, senza confermare o smentire la voce.

Se Gabriel lascerà il suo incarico, avrà bisogno dell’autorizzazione formale della guida di Bruxelles.

Borissov ha dichiarato che offrirà 20 posti di ministro ad altri partiti politici che appoggeranno il candidato da lui scelto. L’offerta può sembrare generosa, ma quattro precedenti tornate elettorali non sono riuscite a eleggere un governo valido, soprattutto perché i principali attori politici non volevano una coalizione con Borissov.

Se i tentativi di formare un governo dovessero fallire di nuovo, i bulgari andranno di nuovo a elezioni quest’estate e Borissov ha voluto lanciare il messaggio che è arrivato il momento di fare sul serio.

“Faccio appello a tutti i partiti: le elezioni di agosto, senza un bilancio, sarebbero un disastro”, ha detto, sottolineando che il GERB è “decisamente determinato a formare un governo, a qualsiasi costo”.

Borissov ha detto che la prima ministra designata “metterà ordine nel caos”, sbloccherà i fondi europei disponibili nell’ambito del piano di ripresa, farà avanzare la riforma della giustizia e si assicurerà che la Bulgaria entri a far parte dell’area Schengen senza passaporti dell’UE.

Tuttavia, Borissov ha anche formulato una serie di condizioni, la più difficile delle quali è che il futuro gabinetto sia sostenuto sia da GERB che dal secondo partito politico, “Il cambiamento continua”.

Tuttavia, questo partito, guidato dall’ex primo ministro riformista Kiril Petkov, rifiuta fermamente la collaborazione con Borissov.

“Se non dovesse accadere, ci affidiamo agli altri partiti per condividere questa responsabilità”, ha aggiunto Borissov.

L’alleato più probabile di Borissov è il Movimento per i diritti e le libertà (DPS), ma i due partiti non hanno abbastanza seggi per formare una maggioranza. Vazrazhdane, un partito filo-russo, potrebbe essere tentato di entrare in una coalizione di governo, anche se il suo leader ha finora respinto pubblicamente tale possibilità.

Secondo gli esperti, la Gabriel commetterebbe un errore se lasciasse il suo posto di commissaria per entrare nella scena politica bulgara, dove anche nel migliore dei casi difficilmente potrebbe sopravvivere a lungo alla guida di un fragile gabinetto.

Se la Gabriel lascia la Commissione, von der Leyen potrebbe sostituirla o affidare il suo portafoglio a un altro commissario.

Leggi l’articolo originale qui.