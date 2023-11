Il piano della Commissione per il 2023, per un’Europa “salda e unita”

Guerra in Ucraina. Inflazione. Approvvigionamento energetico a rischio. Lo scacchiere internazionale in continuo mutamento. In questo quadro unico di circostanze si staglia il programma di lavoro della Commissione europea per il 2023. Per un’Europa “salda e unita”, si legge nel sottotitolo del documento.

Il programma, secondo quanto dichiarato dalla Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, si dipanerà su tre direttrici. “La prima – si legge – è che sfide di tale portata possono essere affrontate solo collettivamente, come un’unica Unione. L’Europa ha dimostrato più volte di essere all’altezza della situazione, che si tratti di vaccini, ripresa economica, sanzioni (alla Russia, ndr) o sostegno all’Ucraina. In ogni caso, l’Europa ha dimostrato quanto può realizzare, quanto può rispondere in modo ambizioso e quanto può agire rapidamente quando c’è un senso condiviso di intenti e un approccio unitario. Questa deve essere la forza trainante del nostro lavoro anche nell’anno a venire”.

Altro punto cardine, secondo von der Leyen, è mantenere la barra dritta sul piano per la transizione ecologica che l’Europa si è data negli scorsi anni. Una trasformazione, secondo la Presidente, necessaria per affrontare le crisi in corso e per aumentare la resistenza delle economie e dei sistemi democratici dei 27 Paesi che compongono l’Unione e per avere un indirizzo geopolitico coerente con questo approccio. Con un’attenzione particolare a chi verrà dopo: “Il fondamento di questo programma, esposto per la prima volta negli Orientamenti politici, consisteva nel costruire un futuro migliore per le prossime generazioni e nel rendere più equo il nostro ruolo geopolitico. Un futuro migliore per i giovani di domani ci permetterà di prepararci meglio ad affrontare le sfide future”.

Poi, la consapevolezza da parte della Commissione che le crisi in corso devono essere affrontate con strumenti non convenzionali, data la loro incidenza sulla quotidianità dei cittadini dell’Unione. La rapidità di azione, in particolare, sarà cruciale per evitare crisi sociali e per rispondere ai bisogni degli europei. “Questa sarà la prima priorità della Commissione nell’anno a venire – dice von der Leyen – sia riducendo i prezzi dell’energia, sia assicurando le forniture cruciali per la nostra competitività industriale e la sicurezza alimentare, sia rafforzando la nostra economia sociale di mercato, sia rispondendo alla pandemia COVID-19, ancora presente nell’Unione”.

Il programma si basa sul lavoro e sui progressi già compiuti per affrontare le sfide più urgenti, pur mantenendo uno sguardo sul futuro più a lungo termine. Vengono enumerate sei priorità: l’attuazione dello European Green deal, una nuova strategia sul settore del digitale, un’economia più al servizio dei cittadini, un rafforzamento della politica estera per un’Europa più incisiva sulla scena internazionale, la promozione e il rafforzamento del modello di vita europeo e un’azione di potenziamento del sistema democratico europeo.

Ambiente

Su questo punto sono previste le seguenti iniziative: revisione delle regole del mercato interno dell’energia; la creazione della Banca europea dell’idrogeno; la revisione del sistema dei rifiuti tessili e alimentari; nuove regole sulle piante create con la tecnica genomica; miglioramenti nel welfare animale; nuove regole sulla sostenibilità e il consumo di suolo e nuove regole sul trasporto internazionale di merci e persone e il trasporto sostenibile.

Digitale

Sul digitale la Commissione presenterà proposte su vari temi: varo di una strategia per le materie prime strategiche; una revisione della direttiva sui Late Payments; iniziative relative al Metaverso; nuovi meccanismi per i brevetti; mappatura e registrazione dell’amianto negli edifici; riforme sul settore delle onde radio; una direttiva per espandere e migliorare ulteriormente l’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario; uno spazio comune digitale per il trasporto pubblico e un aumento del contrasto alla pirateria informatica.

Economia

Per l’ambito economico, il piano prevede: la revisione del funzionamento del Quadro finanziario pluriennale; un nuovo set di risorse proprie; un framework sulla tassazione e una revisione delle regole europee sulle tasse; la creazione di un “Digital Euro”; un miglioramento del quadro degli investimenti al dettaglio; l’adozione di raccomandazioni del Consiglio sullo sviluppo di condizioni quadro per l’economia sociale.

Esteri

Riguardo alla politica estera, i punti salienti del piano riguardano: una comunicazione congiunta di Parlamento europeo e Consiglio su una strategia spaziale dell’UE per la sicurezza e la difesa; una comunicazione congiunta di Parlamento europeo e Consiglio su una nuova agenda per l’America Latina e i Caraibi; una comunicazione congiunta di Parlamento europeo e Consiglio sull’aggiornamento della strategia di sicurezza marittima dell’UE e la creazione di un framework regolatorio per colpire la corruzione.

Salute, sociale e benessere

Sul tema, la Commissione proporrà: potenziamento della strategia per tutelare la salute mentale; miglioramento del meccanismo di accoglienza; digitalizzazione dei documenti per viaggiare nell’area Schengen; direttiva sul contrasto alla pedofilia; creazione di una scuola di cybersecurity; nuove regole sul fumo e sulle cure per il cancro.

Democrazia

Nel piano sono previste anche misure per rafforzare la democrazia europea, come: varo di un pacchetto “Difesa della democrazia”, comprendente un’iniziativa sulla protezione della sfera democratica dell’UE da influenze straniere occulte; aggiornamento del pacchetto di misure anticorruzione; istituzione di una carta per la disabilità.

Verso il futuro

Il piano affronta questioni cruciali per il futuro dell’Europa e ci ricorda che nell’UE c’è sempre un livello di programmazione elevato, anche perché prima di presentare proposte legislative la Commissione deve sempre aprire consultazioni pubbliche e raccogliere opinioni e pareri rilevanti. Anche per questo è importante una mobilitazione costante degli attori del sistema-Paese rispetto a tali priorità, affinché le esigenze specifiche di ogni Stato siano prese in considerazione. Imprese, società civile, Parlamenti e governi, inclusi quelli italiani, sono avvisati.