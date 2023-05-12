Il futuro dell’UE e le mosse dei gruppi politici, nell’intervista a Tajani

Nell‘intervista esclusiva a Euractiv, il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani ha dichiarato che il dialogo tra il Partito popolare europeo (PPE) di centro-destra e il gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei (ECR) dovrebbe continuare, nella speranza di formare una solida maggioranza per governare l’UE dopo le elezioni europee del 2024.

Nel frattempo, secondo i sondaggi ECR potrebbe diventare il terzo gruppo politico per dimensione nel futuro Parlamento dell’Ue. Il partito liberale Renew Europe esclude qualsiasi collaborazione con gli “estremisti” di destra, rendendo più complesso comporre il puzzle della prossima legislatura europea.

Gli esponenti di Forza Italia sottolineano spesso che la loro partecipazione al governo di destra garantisce l’orientamento pro-UE del Paese, considerando le ambigue credenziali europee degli altri due partner della coalizione, Lega e Fratelli d’Italia.

Alla domanda se una “chiara” posizione pro-UE della coalizione italiana potrebbe essere la premessa per un accordo europeo tra PPE e ECR e se è in vista l’ingresso di Fratelli d’Italia nel PPE in futuro, Tajani ha risposto:

“Il prossimo anno ci saranno le elezioni europee, il PPE avrà il dovere di lavorare per costruire una maggioranza solida, che possa governare l’Unione europea per i prossimi cinque anni. È importante che vada avanti il colloquio tra Conservatori e Popolari, che pur essendo forze diverse, già votano spesso insieme all’Europarlamento. E, ad esempio, nel 2017 fu proprio una maggioranza composta da Popolari, Conservatori e Liberali che determinò la mia elezione a Presidente del Parlamento europeo”. Una collaborazione tra PPE e ECR è fortemente sostenuta dall’attuale leader del centro-destra dell’UE Manfred Weber, sebbene le sue ambizioni abbiano finora ricevuto un enorme contraccolpo a Berlino, dove i partiti di destra l’hanno fermamente respinta.

Per saperne di più: Il centrodestra tedesco boccia il piano Weber-Meloni

Secondo le proiezioni di Europe Elects, partner di EURACTIV, il gruppo nazionalista conservatore ECR, attualmente la sesta forza del Parlamento europeo, potrebbe diventare il terzo gruppo per importanza con 85 seggi.

Renew Europe prende le distanze dagli “estremisti” di destra

Il terzo possibile partner di coalizione nella mente di Tajani è il partito centrista Renew Europe. Tuttavia, un recente accordo interno al gruppo complica le cose.

In particolare, i partiti che fanno parte del gruppo Renew Europe al Parlamento europeo hanno firmato un memorandum d’intesa per creare una piattaforma elettorale comune con candidati condivisi.

Renew Europe riunisce il Partito Democratico Europeo (EDP), il partito ALDE e il partito Renaissance di Emmanuel Macron, contando oggi 101 eurodeputati.

“Questo Memorandum d’intesa è un utile passo avanti in vista delle prossime elezioni europee in quanto creerà una base operativa su cui potremo contare per la campagna elettorale”, ha dichiarato Sandro Gozi, segretario generale del Pde.

Oltre a Gozi, vicino a Matteo Renzi (Italia Viva) in Italia, hanno firmato il documento il presidente di Renew Europe e segretario generale di Renaissance, Stéphane Séjourné, e i copresidenti di ALDE Timmy Dooley e Ilhan Kyuchyuk.

Parlando all’ANSA, Gozi ha definito “fantomatica” un’alleanza tra PPE, ECR e Rinnovamento Europeo e “forse anche con pezzi di ID”.

“Noi a questa ipotesi diciamo un no forte e chiaro. Lo abbiamo già messo per iscritto, è un forte impegno politico e lo ribadiremo durante tutta la nostra campagna elettorale: abbiamo un’altra visione dell’Europa”, ha aggiunto. “Incontreremo i leader e i rappresentanti di tutti i partiti e i movimenti che guardano alla nostra Alleanza politica. Al neonazionalismo di Meloni e dei suoi alleati contrapponiamo una nuova democrazia transnazionale europea”, ha spiegato Gozi.

I Socialisti e Democratici (S&D) hanno già adottato la stessa linea, escludendo la collaborazione con il PPE per lo stesso motivo, nonostante le intese raggiunte in passato. Il PPE si sta dirigendo in “una direzione molto pericolosa: l’estrema destra”, ha dichiarato recentemente a EURACTIV Polonia la presidente di S&D Iratxe García.

Il PPE ha reagito con forza all’intervista, attaccando García.

“Capisco che stia cercando di nascondere le debolezze dell’S&D collaborando ogni giorno con forze di estrema sinistra che difendono sistematicamente le posizioni politiche di Mosca e Pechino e che sono apertamente antieuropee”, ha dichiarato a EURACTIV Polonia il capo stampa del PPE Pedro Lopez.

Tajani sostiene la maggioranza qualificata e la riforma dei Trattato

A livello di politica europea, Tajani ha parlato negativamente dell’unanimità necessaria per le attuali procedure decisionali dell’UE, affermando che ha dimostrato di avere dei limiti ed è spesso causa di inefficienza e immobilismo.

“Il Consiglio deciderebbe in modo più agile e efficace con il voto a maggioranza qualificata in settori chiave quali la fiscalità e la politica estera”, ha dichiarato Tajani a EURACTIV Italia.

Tajani ha anche difeso l’uso più frequente di strumenti già previsti dai Trattati, come le “clausole passerella” (che consentono di modificare una procedura legislativa senza una modifica formale dei Trattati), per superare eventuali impasse:

“L’Italia è pronta ad abbracciare processi di riforma mirati sia dell’architettura istituzionale sia dei processi decisionali, in ottemperanza ai principi di sussidiarietà, trasparenza e tempestività che sempre devono ispirare il nostro operato”.

Rispetto alla tanto discussa riforma dei Trattati dell’UE, ha affermato che sarebbe il modo per l’Europa di “rinnovarsi” e “rilanciarsi”:

“Ci sono riforme che non sono più rinviabili, alcune delle quali possono essere avviate anche a Trattati vigenti, mentre altre richiedono emendamenti agli stessi. Ad esempio, al Parlamento europeo andrebbe riconosciuto il potere di iniziativa legislativa. Inoltre, l’unanimità con trentacinque Stati membri potrebbe voler dire la paralisi in ambiti cruciali come ad esempio la politica estera o la fiscalità indiretta. È importante quindi avviare il processo di riforma. Se con una Convenzione o con una Conferenza intergovernativa lo vedremo”.

(Roberto Castaldi, Federica Pascale | EURACTIV.it, Sonia Otfinowska | EURACTIV Polonia – A cura di Sarantis Michalopoulos | EURACTIV.com)