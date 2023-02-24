I parlamentari UE: “I centri di accoglienza sono al collasso”

Il sistema di accoglienza dei migranti che arrivano nell’UE è “sull’orlo del fallimento” soprattutto a causa di una pianificazione inadeguata e di esigenze crescenti, ha dichiarato il capo di una delegazione di parlamentari UE dopo aver completato una visita a tre centri di accoglienza mercoledì sera (22 febbraio).

“Abbiamo avuto uno scambio di opinioni sui problemi delle capacità di accoglienza in Europa, che sono sull’orlo del fallimento a causa di diversi fattori”, ha dichiarato la parlamentare Lena Düpont a nome della delegazione, dopo aver visitato i centri per migranti di Bruxelles, Calais e Ter Apel.

Secondo questi, i fattori includono “l’inadeguatezza della pianificazione di emergenza dopo la crisi del 2015, l’aumento delle esigenze materiali e abitative in seguito all’aumento del numero di arrivi dopo la diminuzione durante la pandemia, nonché circostanze impreviste come l’attivazione della direttiva sulla protezione temporanea per le persone in fuga dalla guerra della Russia contro l’Ucraina”.

La migrazione è un tema che è tornata a occupare un posto di rilievo nell’agenda dell’UE. Insieme alla crisi dei rifugiati ucraini iniziata un anno fa, gli arrivi attraverso le rotte principali, come il Mar Mediterraneo e i Balcani occidentali, sono aumentati drasticamente.

Secondo i dati dell’agenzia della guardia di frontiera e costiera dell’UE Frontex, nel 2022 gli attraversamenti illegali delle frontiere sono aumentati del 77% rispetto all’anno precedente.

Il numero crescente di arrivi, unito alla mancanza di una gestione della migrazione coordinata a livello europeo, ha incoraggiato i trafficanti di esseri umani.

Gli immigrati che arrivano sono bloccati in diversi hotspot alle frontiere dell’UE o all’interno del territorio dell’Unione, vivono in condizioni precarie e sono gravati da una complessa burocrazia, a causa dell’applicazione frammentata del sistema di asilo, che è diverso per ogni Paese dell’UE.

“Gli europarlamentari hanno ragione a richiamare l’attenzione sulla situazione inaccettabile che si sta verificando in diversi Paesi dell’UE, che è il risultato della stessa mancanza di volontà politica che abbiamo visto in luoghi come la Grecia per molti anni”, ha dichiarato a EURACTIV Stephanie Pope, esperta di migrazione presso Oxfam EU.

“Non è giustificato che le persone in cerca di sicurezza in Europa debbano vivere in condizioni simili a quelle di una baraccopoli, rimanendo bloccate in un limbo legale”, ha affermato Pope.

Corridoi sicuri?

La delegazione ha esaminato la situazione degli attraversamenti irregolari e delle attività dei contrabbandieri, ma non ha fatto alcun riferimento a corridoi legali o sicuri nei risultati della visita.

“La cosa più importante per noi è il corridoio sicuro”, ha detto Jess Sharman, direttore operativo di Care4Calais, un’organizzazione che fornisce assistenza umanitaria e legale alle persone in transito.

“La stragrande maggioranza delle persone che incontriamo nel nord della Francia non ha un modo legale o sicuro per attraversare la Manica”, ha dichiarato Sharman a EURACTIV.

Secondo il direttore, queste persone dovrebbero beneficiare del regime di protezione temporanea nel Regno Unito, di cui gli ucraini già godono.

“Questo fermerebbe le attività di contrabbando, se [i migranti] potessero seguire percorsi legali sicuri”.

Le conclusioni degli europarlamentari

Gli eurodeputati hanno dichiarato che le loro conclusioni “alimenteranno la discussione in Parlamento, dove puntiamo a concludere i negoziati sul Nuovo Patto sulla Migrazione e sul Sistema Comune Europeo di Asilo prima della fine dell’attuale legislatura, garantendo così una legislazione migliore e più efficace e trovando un giusto equilibrio tra responsabilità e solidarietà”.

L’UE sta lavorando a una serie di atti legislativi – con l’obiettivo di approvarli prima delle prossime elezioni europee nella primavera del 2024 – per dotare l’Unione europea di un sistema armonizzato di gestione della migrazione.

Nel settembre 2022 le istituzioni dell’UE hanno stabilito una tabella di marcia, che non è giuridicamente vincolante.

Tuttavia, gli Stati membri non si stanno muovendo nella direzione di sostenere un sistema di accoglienza più solido, ma hanno insistito sull’aumento del controllo delle frontiere dell’UE e dei rimpatri dei migranti nelle ultime conclusioni del Consiglio europeo del 10 febbraio.