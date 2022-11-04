I paesi dell’UE mettono a nudo i limiti dell’Europa nella sicurezza delle infrastrutture critiche

I governi nazionali si sono opposti a diverse parti fondamentali del piano della Commissione europea per rafforzare la resilienza delle infrastrutture critiche, secondo quanto riportato da EURACTIV.

La vulnerabilità delle infrastrutture critiche dell’UE è stata messa sotto i riflettori alla fine di settembre in seguito alla perdita rilevata di due gasdotti Nord Stream nel Mar Baltico, un atto di sabotaggio deliberato che le agenzie di sicurezza occidentali hanno attribuito alla Russia.

Pochi giorni dopo, il sabotaggio dei cavi alla base dei servizi ferroviari ha interrotto il traffico in diverse regioni della Germania, episodi che hanno suscitato un senso di urgenza nei leader dell’UE, che da allora si sono affannati a mettere in sicurezza gasdotti, cavi sottomarini e reti di trasporto.

Il 5 ottobre, la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha presentato un piano in cinque punti per mettere in sicurezza le infrastrutture critiche europee, che comprende l’esecuzione di stress test e la rapida attuazione della direttiva sulla resilienza delle entità critiche (CER).

Questa proposta è stata messa nero su bianco come raccomandazione ai Paesi dell’UE. Mentre la maggior parte degli Stati membri ha espresso il proprio sostegno all’iniziativa nel suo complesso, non sono mancate le voci critiche contro la bozza della Commissione, secondo i commenti scritti.

Ambito di applicazione

La principale critica al testo della Commissione è che va significativamente al di là di quanto già concordato nella direttiva CER, come hanno sollevato Germania, Francia, Svezia e Slovenia.

“Qualsiasi obbligo da parte della raccomandazione del Consiglio che vada oltre la portata delle misure specificate nella direttiva CER è respinto. La raccomandazione dovrebbe concentrarsi solo sull’anticipazione delle misure stabilite nella direttiva CER, non sul loro ampliamento”, ha commentato la Germania.

Analogamente, Francia e Paesi Bassi hanno ribadito che la direttiva CER non riguarda gli impianti nucleari.

Parigi ha sottolineato che la questione delle risposte comuni agli incidenti legati alle infrastrutture critiche dovrebbe essere volontaria. Analogamente, l’Aia ha sottolineato che la Commissione non dovrebbe dare priorità alle infrastrutture transfrontaliere, come proposto dalla Commissione, poiché la decisione dovrebbe essere lasciata ai Paesi.

La Francia e l’Austria considerano impegnativa l’attuazione anticipata della direttiva riveduta sulla sicurezza delle reti e dell’informazione (NIS2), poiché introdurrà obblighi per i soggetti privati che non possono essere applicati senza una base giuridica.

Capacità

Per quanto riguarda l’attuazione anticipata della direttiva CER e NIS2, che dovrebbe entrare in vigore nel 2024, Paesi Bassi e Germania hanno sottolineato che potrebbe non essere realistico e che le autorità nazionali devono fare il possibile.

L’Ungheria ha chiesto alla Commissione di pubblicare e adottare tempestivamente la legislazione secondaria relativa alle direttive NIS2 e CER. Per la Croazia, il rafforzamento delle infrastrutture critiche nazionali e dell’UE dovrebbe essere finanziato dal bilancio dell’UE, con un nuovo meccanismo finanziario per sostenere gli Stati membri più piccoli.

Infrastrutture sottomarine

Una critica degna di nota mossa dalla Francia è che la direttiva CER non copre le infrastrutture marittime, ma solo quelle terrestri, dove i cavi internet e i gasdotti sono sottomarini e fuori dai territori nazionali.

La Finlandia ha sottolineato la necessità di affidarsi a fornitori affidabili per i sistemi di cavi sottomarini. Dal momento che molti di questi cavi sono alla fine del loro ciclo di vita, si dovrebbero prendere in considerazione investimenti sostanziali per garantire connessioni globali.

Due settimane fa, EURACTIV ha rivelato che la Commissione sta valutando la possibilità di finanziare un cavo internet che colleghi la Finlandia al Giappone attraverso l’Artico, un progetto promosso dalla società finlandese Cinia.

La reland ha evidenziato le sfide del monitoraggio delle infrastrutture sottomarine, a causa delle grandi dimensioni delle sue acque territoriali, del fatto che i cavi sono per lo più di proprietà privata e del suo ruolo geografico di ponte tra l’UE e gli USA nel trasferimento dei dati.

Valore aggiunto

La risposta della Commissione alle infrastrutture importanti dovrebbe essere coordinata nell’ambito della risposta politica integrata alle crisi (IPCR). Per la Germania, non è chiaro se l’IPCR debba fornire una piattaforma per un coordinamento costante o solo in caso di interruzioni significative.

Inoltre, la Commissione ha proposto lo sviluppo di un nuovo piano per gli incidenti e le crisi delle infrastrutture critiche per definire le modalità di coordinamento della risposta dell’IPCR. Berlino ha invece ritenuto inaccettabile che la Commissione possa determinare unilateralmente la cooperazione tra gli Stati membri, considerandola una decisione del Consiglio.

Francia, Paesi Bassi, Finlandia, Slovacchia, Austria e Polonia hanno chiesto maggiore chiarezza sul progetto, in particolare sul suo valore aggiunto rispetto alle iniziative esistenti, come l’EU Hybrid Playbook.

Condivisione delle informazioni

Un altro argomento delicato per i governi nazionali è stata la condivisione di informazioni sensibili. Italia, Paesi Bassi, Polonia, Svezia, Slovacchia e Francia condividono la preoccupazione di condividere dettagli sulle infrastrutture critiche, poiché potrebbero avere conseguenze disastrose se venissero intercettati.

Parigi e Bratislava si sono dette riluttanti a condividere informazioni sulle vulnerabilità e sui rischi legati ai cavi sottomarini. Inoltre, la Francia ha sottolineato che occorre distinguere tra il taglio di uno o due cavi, che ha solo conseguenze minori, e un taglio massiccio con conseguenze gravi.

Stress test

La Danimarca, l’Irlanda, la Polonia e i Paesi Bassi hanno chiesto alla Commissione di chiarire cosa dovrebbero comportare questi stress test. Sembra esserci un consenso tra gli Stati membri sul fatto che questi stress test debbano essere volontari.

Toolbox 5G

La bozza di raccomandazione esortava gli Stati membri a implementare il 5G Toolbox, un’iniziativa pensata per colpire i fornitori di asset critici considerati ad alto rischio, come Huawei.

L’Irlanda e la Svezia hanno ribadito la natura facoltativa del toolbox, mentre la Danimarca ha sottolineato che è necessaria una diversificazione strategica prima della piena attuazione.