Gli eurodeputati condannano l’Ungheria, ma i diplomatici minimizzano la minaccia alla presidenza dell’UE

Giovedì (1° giugno) i legislatori dell’UE hanno inasprito le critiche nei confronti dell’Ungheria, appoggiando una mozione che minaccia di usare tattiche di blocco per interrompere la presidenza ungherese dell’UE il prossimo anno.

Tuttavia, fonti diplomatiche hanno indicato che ci sono poche prospettive che i governi nazionali seguano l’esempio del Parlamento e spingano per la sospensione della presidenza ungherese.

Come previsto, gli eurodeputati hanno appoggiato la risoluzione, che accusa il governo Fidesz di Viktor Orbán di “corruzione sistemica”, con una maggioranza trasversale di 442 voti contro 144. Il testo, inoltre, “mette in discussione il modo in cui l’Ungheria potrà assumere la presidenza dell’UE il prossimo anno”. Il testo, inoltre, “mette in dubbio come l’Ungheria sarà in grado di svolgere questo compito nel 2024 in modo credibile, data la sua inosservanza del diritto dell’UE e dei valori sanciti dall’articolo 2 del TUE, nonché del principio di cooperazione leale”.

L’Ungheria, che ha detenuto l’ultima presidenza di turno nel 2011, avrà la presidenza semestrale del Consiglio dei ministri a partire dal luglio 2024, meno di un mese dopo le prossime elezioni europee.

La risoluzione non è giuridicamente vincolante e qualsiasi decisione di togliere all’Ungheria, o a qualsiasi altro Paese, la presidenza semestrale, richiederebbe l’accordo unanime dei 27 governi dell’UE.

Il ministro della Giustizia ungherese Judit Varga ha definito la risoluzione “molto, molto dannosa”.

Un mediatore onesto

Sebbene il ministro tedesco per l’Europa Anna Lührmann abbia dichiarato questa settimana di avere “dubbi” sulla possibilità che l’Ungheria possa ricoprire con successo la presidenza, citando la gestione dello stato di diritto da parte di Budapest e la sua posizione ambigua a sostegno dell’Ucraina, tra i diplomatici di Bruxelles c’è scarso interesse a insistere sulla questione.

“Quando un Paese entra nel ruolo della presidenza, assume questo ruolo, come un onesto mediatore, diventa neutrale”, ha detto la vicepresidente della Commissione Margrethe Vestager a EURACTIV, aggiungendo che “se questo è l’approccio degli ungheresi, allora si ha una presidenza normale”.

Lo strumento principale utilizzato dalla Commissione europea è stato quello di bloccare l’erogazione di fondi all’Ungheria dal fondo di ripresa post-pandemia fino a quando non saranno state raggiunte una serie di “pietre miliari” sull’indipendenza giudiziaria e sulla politica sociale.

“Sbloccare i fondi congelati in questa fase darebbe a Fidesz carta bianca per continuare i suoi attacchi ai diritti fondamentali”, ha dichiarato Gwendoline Delbos-Corfield, eurodeputata francese dei Verdi e relatrice permanente del Parlamento sull’Ungheria.

“È ora che il Consiglio si chieda se uno Stato membro con la procedura dell’articolo 7 possa detenere in modo credibile la presidenza dell’UE”, ha aggiunto.

In una conferenza stampa tenutasi mercoledì, Sophie in ‘t Veld, deputata liberale olandese, ha affermato che gli eurodeputati dovrebbero studiare il modo per “ridurre la cooperazione al minimo indispensabile” durante la presidenza ungherese.

Ciò potrebbe includere la concessione di una piattaforma ai dissidenti del governo accanto ai funzionari del governo ungherese in occasione di eventi e il boicottaggio da parte degli eurodeputati dei negoziati a tre in cui eurodeputati, ministri e Commissione europea mediano i compromessi sulle leggi dell’UE, una mossa che probabilmente rallenterebbe in modo significativo il processo di riforma dell’Unione europea.

Ciò potrebbe includere la concessione di una piattaforma ai dissidenti del governo accanto ai funzionari del governo ungherese durante gli eventi e il boicottaggio da parte degli eurodeputati dei negoziati a tre in cui eurodeputati, ministri e Commissione europea mediano i compromessi sulle leggi dell’UE, una mossa che probabilmente rallenterebbe in modo significativo i processi legislativi.

“Dovremmo spogliare questa presidenza di tutti i lustrini e gli sfarzi: Niente foto, niente conferenze stampa sfarzose”, ha detto.

Nel frattempo, la Commissione europea ha aperto un nuovo fronte nella disputa sulle regole con la Polonia.

In una lettera del commissario UE per la Giustizia Didier Reynders al governo polacco, visionata da EURACTIV, il commissario sottolinea l’adozione di una nuova legge che crea una commissione speciale per indagare sull’influenza russa sulla sicurezza interna della Polonia tra il 2007 e il 2022 e che “solleva serie preoccupazioni in termini di conformità con il diritto dell’UE”.

“Concede poteri significativi a un organismo amministrativo che potrebbe essere usato per escludere individui dalle cariche pubbliche e che quindi potrebbe limitare i loro diritti”, ha scritto Reynders.

Leggi l’articolo originale qui.