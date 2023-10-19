Europee 2024: il partito di Le Pen in testa ai sondaggi in Francia, mentre un’alleanza della sinistra sembra improbabile

Gli ultimi dati del sondaggio francese di martedì (17 ottobre) vedono in testa il partito nazionalista Rassemblement National (RN), con il candidato al Parlamento europeo Jordan Bardella, mentre il partito centrista e filo-europeo Renaissance del presidente Emmanuel Macron resta ancora indietro.

In un sondaggio IFOP per Le Figaro in vista delle elezioni di giugno 2024, la lista RN di Marine Le Pen è salita al 28%, tre punti sul precedente sondaggio di agosto e cinque punti sul risultato del 2019. Ciò le dà un vantaggio di otto punti sul partito di Macron.

Nelle elezioni del 2019, il RN e il partito presidenziale (La République en Marche, ora Renaissance) erano testa a testa.

Se tradotto in voti, il RN potrebbe assumere la guida del gruppo Identità e Democrazia (ID), che riunisce l’estrema destra euroscettica al Parlamento europeo. Il partito della Lega in Italia, guidato dall’alleato della Le Pen Matteo Salvini, detiene attualmente quella posizione ma ha subito un calo di consensi.

Per ora, i macronisti sono al 20%, in calo di due punti rispetto all’ultimo sondaggio e al risultato del 2019, se Stéphane Séjourné o Thierry Breton sono in testa alla loro lista. Séjourné era in testa alla lista nel 2019 e presiedeva il gruppo Renew al Parlamento europeo, mentre Breton è il commissario europeo uscente per il Mercato interno.

La destra conservatrice (Les Républicains, PPE) si mantiene intorno all’8% e sembra resistere all’emergere di una seconda lista di estrema destra, quella del partito Reconquête! di Eric Zemmour, guidata da Marion Maréchal, nipote di Marine Le Pen.

Nonostante l’intensificazione della campagna sull’immigrazione nelle ultime settimane, il gruppo di Zemmour si attesta sul 6%, appena al di sopra della soglia di sbarramento (5%). La lista del sovranista Nicolas Dupont-Aignan è al 2%.

Un nuovo equilibrio a sinistra

A sinistra, tre partiti su quattro probabilmente miglioreranno i risultati ottenuti alle ultime elezioni. Le liste de La France insoumise (LFI, La Sinistra) guidata dall’eurodeputata Manon Aubry e del Parti socialiste (PS, alleato di Place Publique), forse guidato dall’eurodeputato uscente Raphaël Glucksmann, sono ciascuna al 9% – in aumento rispetto al 6% circa del 2019.

Il Partito Comunista francese non ha ottenuto alcun deputato nel 2019 e al momento è vicino alla soglia di sbarramento (5% delle intenzioni di voto). La candidatura di Fabien Roussel per le elezioni presidenziali del 2022 ne ha rafforzato la visibilità.

Dopo essere stata la principale forza politica di sinistra nel 2019 (13,5%), la lista Europe Ecologie – Les Verts (EELV, Les Verts/ALE), guidata dall’eurodeputata Marie Toussaint, è scesa all’8% delle intenzioni di voto, in calo rispetto al precedente sondaggio.

Le proiezioni di Europe Elects a settembre indicavano un collasso dei Verdi in tutta l’UE, che potrebbero perdere un terzo dei loro eurodeputati a favore dei socialisti o della sinistra radicale, a seconda del Paese.

In Francia, un’alleanza di partiti di sinistra su un’unica lista sembra sempre più improbabile. Il PCF, il PS e l’EELV hanno sostenuto il principio delle proprie liste oppure hanno designato i propri capilista. Il sondaggio suggerisce che le quattro principali liste di sinistra (EELV, LFI, PS, PCF) otterrebbero risultati migliori nel 2024 (31-32%) rispetto al 2019 (28,47%).

La Francia è il secondo paese più popoloso del continente e invia a Bruxelles 81 dei 720 deputati del Parlamento.

Leggi qui l’articolo originale in francese e qui la versione in inglese.