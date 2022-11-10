ESCLUSIVO: il piano franco-tedesco per risolvere la controversia Kosovo-Serbia

Una recente proposta franco-tedesca per un nuovo quadro di dialogo tra Kosovo e Serbia, che EURACTIV ha ottenuto da una fonte attendibile, rivela indirettamente, sulla base delle interpretazioni del testo, quanto scarsa sia la sinergia tra le due parti per risolvere la questione.

Dopo la brutale guerra del Kosovo del 1998-1999 e la dichiarazione di indipendenza di Pristina dalla Serbia nel 2008, con il sostegno degli Stati Uniti e dell’UE, le relazioni tra i due Stati sono rimaste tese. I tentativi nell’ambito del dialogo Belgrado-Pristina, facilitato dall’UE, hanno prodotto pochi progressi tangibili dal suo avvio nel 2011.

Da settembre, si è diffusa la voce che un nuovo quadro di riferimento sia stato redatto dagli inviati di Parigi e Berlino recentemente nominati nella regione, a indicare una nuova volontà di affrontare una delle questioni cruciali nel Paese.

I funzionari di Belgrado e Pristina hanno confermato l’esistenza di una nuova proposta franco-tedesca per un accordo sullo status finale del Kosovo, ma non sono d’accordo sul contenuto effettivo del documento.

La spinta a firmare l’accordo entro la fine dell’anno è arrivata da tutte le parti, comprese Francia, Germania e Stati Uniti, che hanno lanciato diversi segnali nelle ultime settimane. Nel frattempo, i funzionari dell’UE si sono impegnati a sostenere l’accordo al vertice del processo di Berlino della scorsa settimana.

Il presidente serbo Aleksandar Vučić ha dichiarato che il piano proponeva l’adesione del Kosovo all’ONU, senza l’opposizione della Serbia. Il Kosovo non è membro dell’ONU perché la Cina e la Russia, membri permanenti del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, hanno posto il veto.

Vučić ha anche osservato che il piano darebbe alla Serbia più fondi dell’UE e una corsia preferenziale per l’adesione al blocco, ma ha detto che questa posizione è “inaccettabile” poiché contravviene alla costituzione serba, che rifiuta esplicitamente il riconoscimento del Kosovo.

Secondo il Kosovo, la proposta prevede la risoluzione delle questioni tra i Paesi in diverse fasi e prevede anche il riconoscimento del Kosovo da parte dei cinque Stati membri dell’UE che attualmente non lo riconoscono: Spagna, Grecia, Cipro, Romania e Slovacchia, mentre la Serbia si limiterebbe ad accettarne l’esistenza, piuttosto che riconoscerlo formalmente.

Tuttavia, la proposta franco-tedesca nella sua forma attuale, ottenuta da EURACTIV e pubblicata senza modifiche, dipinge un quadro molto diverso. Non è chiaro cosa avrebbero potuto dire le versioni precedenti di questo testo.

Piuttosto che sul riconoscimento e su scadenze precise, questa bozza si concentra sulla normalizzazione delle relazioni nella prospettiva di un futuro comune dell’UE; l’elemento più critico è lo scambio di missioni permanenti, simili alle ambasciate ma a un livello inferiore.

Contenuto della proposta

Articolo 1

Il Kosovo e la Serbia svilupperanno tra loro relazioni normali e di buon vicinato basate sulla parità di diritti.

Articolo 2

Il Kosovo e la Serbia saranno guidati dalle loro reciproche aspirazioni all’adesione all’UE.

Articolo 3

In conformità con gli ASA [Accordi di stabilizzazione e associazione] firmati da entrambe le parti, il Kosovo e la Serbia risolveranno qualsiasi controversia tra loro esclusivamente con mezzi pacifici e si asterranno dalla minaccia o dall’uso della forza.

Esse riaffermano l’inviolabilità, ora e in futuro, della frontiera/confine esistente tra loro e si impegnano a rispettare pienamente la reciproca integrità territoriale.

Articolo 4

Il Kosovo e la Serbia partono dal presupposto che nessuna delle due parti può rappresentare l’altra nella sfera internazionale né agire per suo conto.

Articolo 5

Il Kosovo e la Serbia promuovono relazioni pacifiche nei Balcani occidentali e contribuiscono alla sicurezza regionale e alla cooperazione in Europa.

Articolo 6

Il Kosovo e la Serbia procedono nel rispetto reciproco della giurisdizione di ciascuna parte.

Articolo 7

Il Kosovo e la Serbia si dichiarano pronti a regolare le questioni pratiche e umanitarie nel processo di normalizzazione delle loro relazioni. Essi concluderanno accordi al fine di sviluppare e promuovere, sulla base del presente Trattato e a reciproco vantaggio, la cooperazione nei settori dell’economia, della scienza e della tecnologia, dei trasporti, delle relazioni giudiziarie, delle poste e delle telecomunicazioni, della sanità, della cultura, dello sport, della protezione dell’ambiente e in altri campi. I dettagli sono stati concordati nel Protocollo aggiuntivo.

Articolo 8

Il Kosovo e la Serbia avranno in ognuna le rispettive Missioni permanenti. Esse saranno istituite presso la sede del rispettivo Governo.

Le questioni pratiche relative all’istituzione delle Missioni saranno trattate separatamente.

Articolo 9

Il Kosovo e la Serbia convengono che il presente Trattato non pregiudica i trattati e gli accordi internazionali bilaterali e multilaterali da essi già conclusi o ad essi relativi.

La spinta dell’UE

Sulla base delle discussioni svolte finora, al vertice del processo di Berlino della scorsa settimana, il capo diplomatico dell’UE Josep Borrell ha presentato “una proposta alle parti per compiere progressi concreti e irreversibili sulla strada della normalizzazione globale”, sostenuta da Germania e Francia.

La Germania è scesa in campo con tutte le sue forze per firmare.

“Sosteniamo [il rappresentante speciale dell’UE] Miroslav Lajčák con tutte le nostre forze. Lo abbiamo fatto più volte insieme alla Francia, ma naturalmente anche al Quint. Speriamo che il dialogo progredisca e l’attuale crisi ne sottolinea nuovamente l’urgenza”, ha dichiarato il ministero degli Esteri tedesco a EURACTIV.

All’inizio della settimana, un portavoce del ministero degli Esteri tedesco ha dichiarato che “per quanto riguarda i Balcani occidentali, ma soprattutto in relazione al Kosovo e alla Serbia, dobbiamo evitare di guardare regolarmente nell’abisso delle scadenze. Questa è una scadenza di questo tipo”.

“Il punto è che i compromessi devono essere fatti ora”, ha aggiunto il portavoce.

Tuttavia, gli sviluppi dell’ultima settimana sono stati in gran parte percepiti come contraddittori: da un lato, un’atmosfera positiva alla conferenza sui Balcani occidentali a Berlino, dall’altro, l’inasprimento delle tensioni regionali, soprattutto tra Belgrado e Pristina, che ha fatto seguito nel fine settimana.

Le tensioni si sono acuite dopo che all’inizio del mese (1° novembre) il Kosovo ha iniziato ad applicare per gradi una norma che impone a tutti i proprietari di auto del Paese di utilizzare le targhe rilasciate dal governo di Pristina.

Ciò avrà un impatto su circa 10.000 veicoli nel nord a maggioranza serba che ancora utilizzano targhe serbe rilasciate da Belgrado negli anni Novanta.

Pristina voleva introdurre il cambiamento a giugno, ma è stato rinviato al 31 ottobre a causa delle pressioni internazionali.

Poi, in seguito all’intervento straniero, il primo ministro del Kosovo Albin Kurti ha annunciato che il cambiamento sarà graduale, iniziando con segnalazioni, poi multe e infine il divieto totale di tali targhe entro la metà di aprile del 2023.

La notizia ha scatenato l’indignazione e le proteste dei serbi locali e le dimissioni di massa dei rappresentanti serbi nella polizia, nella magistratura e in altre istituzioni.

Le dimissioni sono avvenute su pressione della Lista serba sostenuta da Belgrado e sono state accompagnate da incendi dolosi ai danni di qualsiasi veicolo che avesse cambiato targa, ha riferito RFE/RL.

La strada per Tirana e il cammino da percorrere

I funzionari dell’UE temono ora che la recente escalation, così come le minacce di Belgrado, possano rappresentare una battuta d’arresto sulla strada di qualsiasi tipo di accordo tra le due parti.

“I recenti sviluppi mettono a rischio anni di duro lavoro nell’ambito del dialogo tra Belgrado e Pristina”, ha dichiarato Borrell in un comunicato della scorsa settimana.

Sia l’UE che la NATO hanno esortato le due parti ad astenersi da qualsiasi azione unilaterale.

“Speravamo che finalmente ci fosse un po’ di slancio nella giusta direzione e verso una qualche soluzione della questione, soprattutto in vista del vertice sui Balcani occidentali di dicembre”, ha dichiarato a EURACTIV un funzionario dell’UE a conoscenza della questione.

In estate, Belgrado e Pristina avevano promesso di incontrarsi almeno una volta al mese a Bruxelles nell’ambito del dialogo facilitato dall’UE, che finora non ha avuto luogo e che, con Borrell che dovrà spostarsi da Bruxelles per le prossime settimane, è improbabile che avvenga prima di dicembre.

“Ma realisticamente, una vittoria sarebbe già ora se le due parti decidessero almeno di incontrarsi faccia a faccia”, ha aggiunto il funzionario.

Gli Stati Uniti, nel frattempo, si sono dimostrati più propensi a spingere per una scadenza di fine anno, menzionandola più volte nelle ultime settimane.

“I colleghi europei dicono che è una questione di settimane e non di anni – per un accordo sul modo in cui procedere. Tenendo conto del contesto di ciò che sta accadendo, tutti devono assumersi la responsabilità di creare stabilità, non solo in Europa ma anche nella regione”, ha dichiarato l’inviato statunitense per la regione, Gabriel Escobar, ai media locali a fine ottobre.

Reazioni locali

Il ministro degli Esteri della Serbia, Ivica Dačić, ha dichiarato domenica (6 novembre) che il piano franco-tedesco implica “la posizione che l’indipendenza del Kosovo sia già un affare fatto”, ma che la Serbia non può accettarlo.

“Non ci dà la possibilità di negoziare, perché la base da cui parte, cioè che il Kosovo è uno Stato indipendente, è per noi inaccettabile”, ha detto Dačić citato da N1.

Il Kosovo sarebbe favorevole al piano franco-tedesco perché significherebbe essenzialmente che la Serbia rinuncia alle sue pretese sul Kosovo, con il sostegno dei “più potenti Paesi europei e degli Stati Uniti d’America”, ha lasciato intendere martedì (8 novembre) Glauk Konjufca, presidente dell’Assemblea del Kosovo.