Roos (Conservatori e riformisti): “Il veto nazionale è sacro”

In occasione della quarta edizione della Conferenza di Siena sul futuro dell’Europa, organizzata da Vision Think Tank in collaborazione con l’Università di Siena e l’Istituto universitario europeo, EURACTIV Italia ha intervistato l’on. Robert Roos, parlamentare europeo, Vicepresidente del Gruppo dei Conservatori e riformisti europei (ECR), di cui fa parte Fratelli d’Italia.

Si parla molto di una possibile coalizione tra l’ECR e il Partito popolare europeo (PPE) dopo le prossime elezioni europee: pensa che questa sia una possibilità reale? L’ECR dovrà cambiare il suo atteggiamento nei confronti dell’Unione Europea per poter fare una coalizione con il PPE ed eventualmente con i liberali?

Sì, credo che ci sia davvero la possibilità di raggiungere questo obiettivo. Quello che sta succedendo ora in Europa è che la gente comincia a votare sempre di più per i conservatori. L’ECR crescerà nel prossimo mandato, diventando forse il terzo partito. Naturalmente, quando si vuole fare una coalizione bisogna fare delle concessioni. Penso che siamo disposti a farlo.

In un’intervista a Euractiv Italia Sandro Gozi ha dichiarato che Rinnovare l’Europa non entrerà in una coalizione che includa l’ECR. Qual è la sua risposta?

Molti partiti spesso dicono molte cose prima di un’elezione, ma spesso fanno cose molto diverse dopo.

Nel Parlamento europeo le principali divisioni politiche sono tra destra e sinistra, ma anche pro o contro l’UE. Volete concentrarvi di più sul tipo di politiche o sul livello in cui le politiche vengono fatte? Per voi è più importante avere politiche più di destra a livello europeo o piuttosto rimpatriare competenze e politiche a livello nazionale?

Credo che la politica europea sia molto importante. È davvero sottovalutata dalla gente. Molte leggi vengono elaborate a Bruxelles e impattano poi sugli Stati membri. La stampa nazionale non dedica molta attenzione a questo aspetto. Ecco perché la gente non è così interessata, ma credo che sia importante. Lei le chiama politiche di destra, ma a mio avviso sono semplicemente politiche più realistiche e pragmatiche. Una politica realistica significa non andare troppo veloce. Credo che tutti noi vediamo i vantaggi dell’Unione europea, ma non in un approccio dall’alto verso il basso, imponendo ogni tipo di legislazione ai cittadini e soprattutto su cose che i cittadini non chiedono. Ci aspettiamo quindi politiche più realistiche, in cui le nostre attività economiche siano molto importanti, ci sia rispetto per le piccole imprese, per le persone che commerciano, ecc. Quello che abbiamo visto fino ad oggi è un’accelerazione di tutti i tipi di politiche climatiche per dimostrare al mondo che siamo in grado di farlo. Ma a mio parere queste politiche liberali non hanno riguardo per le persone. Noi siamo qui per i cittadini dell’Unione europea. Dovremmo migliorare la vita delle persone e non imporre loro ogni tipo di regolamentazione e rendere la loro vita più costosa. Ovviamente dobbiamo prenderci cura del nostro Pianeta, ma possiamo farlo anche in modo molto realistico e pratico. Non in un modo in cui Bruxelles guadagna più potere e i cittadini perdono più soldi.

Ritiene che il problema sia che la sovranità del popolo si esprime meglio a livello nazionale o crede che ci siano questioni che hanno un carattere transnazionale e che richiedono una sovranità europea per esprimersi ed essere efficace?

Per me gli Stati membri sono al primo posto. Possiamo lavorare insieme su una base economica. Credo che molti ne vedano i vantaggi. Ciò significa che abbiamo bisogno degli stessi regolamenti economici. Ma io non ho un passaporto europeo. Io sono olandese e lei è italiano. Quindi gli Stati membri vengono prima di tutto.

Cosa pensa dell’invasione russa dell’Ucraina? Ritiene che questo richieda all’UE di aumentare la sua capacità di agire in campi come la politica estera, di sicurezza e di difesa o la politica energetica?

In realtà vediamo che ogni crisi viene sfruttata per dare più potere a Bruxelles. Ma la rude invasione dell’Ucraina da parte della Russia ha dimostrato che gli Stati membri possono essere molto uniti. E anche il Parlamento può essere molto unito, quando è importante. Quindi non abbiamo bisogno di più Unione Europea. Se c’è una crisi reale, siamo già molto uniti.

Eppure i 27 membri insieme hanno una spesa militare che è quasi tre volte superiore a quella della Russia, senza alcuna capacità di deterrenza, a causa della duplicazione e della frammentazione. Una capacità di difesa europea potrebbe essere più efficiente e fornire maggiore sicurezza?

No. Credo sia importante che gli eserciti continuino a operare sotto gli Stati membri. Voto sempre a favore quando si parla di progetti di ricerca comuni. Penso che sia una buona cosa e che stimoli anche l’innovazione. Ma un esercito fa parte di un Paese, non di un’istituzione come l’UE.

C’è di nuovo un dibattito sull’allargamento e sull’approfondimento. Ritiene che l’UE debba riformare le proprie istituzioni per essere in grado di allargarsi ai Balcani occidentali ed eventualmente all’Ucraina, alla Moldavia e alla Georgia?

Le cose stanno diventando più difficili, ovviamente. Ma per me il veto nazionale è una cosa sacra.