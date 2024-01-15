Benifei, la proposta di riforma dei Trattati approvata dal Parlamento UE è frutto dell’impegno di David Sassoli

La proposta di riforma dei Trattati approvata lo scorso 22 novembre dal Parlamento europeo è frutto “in maniera determinante” dell’impegno profuso dal defunto presidente dell’Eurocamera David Sassoli. È quanto dichiarato a Euractiv dal capodelegazione del Partito democratico (PD/S&D) al Parlamento europeo Brando Benifei, parlando a margine dell’evento organizzato a Roma dall’Alleanza progressista dei socialisti e dei democratici (S&D) dal titolo “L’eredità di David Sassoli: Un viaggio verso una nuova Europa”.

“È stato David Sassoli a dare una spinta chiara, non solo perché la conferenza sul futuro dell’Europa si svolgesse, ma che avesse l’ambizione di aprire una discussione sulla riforma dei Trattati”, ha dichiarato Benifei, in merito al ruolo dell’ex presidente dell’Eurocamera (deceduto l’11 gennaio 2022) alla spinta che lo scorso 22 novembre ha portato il Parlamento europeo ad approvare la proposta che invoca una revisione dei trattati e chiede al Consiglio europeo di convocare una convenzione di riforma dei trattati.

L’eredità di David Sassoli per costruire una nuova Europa Portare avanti le battaglie condotte dall’ex presidente del Parlamento europeo David Sassoli per dare vita a una nuova Europa della solidarietà con una politica estera e difesa comune e in grado di contare a livello internazionale. Sotto questi auspici, in …

Secondo Benifei, l’operato di Sassoli è stato di grande importanza “come premessa”, perché il Parlamento europeo, diversamente da anni precedenti, trovasse una unità, seppure parziale, ma che infine è stata raggiunta (291 voti a favore, 274 contrari e 44 astensioni), “per esprimere una proposta di riforma dopo vent’anni dall’ultimo tentativo, quello della Costituzione europea”.

Il Parlamento europeo approva la proposta per la riforma dei trattati UE Il Parlamento europeo ha approvato mercoledì (22 novembre) la proposta di riforma dei Trattati, già approvata dalla commissione Affari costituzionali, e predisposta dai relatori Guy Verhofstadt (Renew), Sven Simon (PPE), Gabriele Bischoff (S&d), Daniel Freund (Verdi) e Helmut Scholz (La …

Come indicato da Benifei, la proposta è ora sul tavolo dei governi. Tuttavia, secondo l’eurodeputato “prima delle elezioni il dibattito di fatto non proseguirà”.

Pertanto, per Benifei, “l’esito delle elezioni europee, la forza di alcune forze politiche dentro il nuovo Parlamento europeo sarà determinante per poter avviare questo processo”.

Benifei ha voluto precisare che è opportuno valutare se oggi sia pensabile o meno, anche con un nuovo Parlamento europeo indipendentemente dalla sua futura composizione, se la riforma possa andare realmente avanti con un’Europa a 27 Paesi. “Io penso che non sia possibile”, ha affermato il capodelegazione del PD al Parlamento europeo.

La convocazione della convenzione per la riforma dei Trattati, secondo Benifei, dovrebbe essere legata alla partenza del nuovo esecutivo comunitario perché “è il momento in cui il Parlamento europeo ha più forza per poter fare questa richiesta”. Secondo Benifei, ciò consentirà di far emergere una contraddizione, “cioè che esiste una parte dei Paesi europei che non è disponibile a fare un salto di qualità di integrazione, mentre un’altra parte sì”.

Il mondo ha bisogno di un'Europa federale Andrew A. Michta ha scritto su Politico che la proposta di riforma dei Trattati in votazione oggi al Parlamento europeo trasformerebbe l’UE in una federazione. E che ciò non è nell’interesse nazionale degli Stati Uniti, che invita …

Per Benifei si dovrà quindi trovare una soluzione che potrà avere due esiti: una riforma dentro i Trattati europei vigenti oppure al di fuori dei Trattati.

Sul primo aspetto, Benifei sottolinea che bisognerà convincere i Paesi europei recalcitranti ad accettare che si faccia dentro i Trattati europei una differenziazione di integrazione, dunque un’Europa a due velocità istituzionalizzata. In merito Benifei ha citato l’esempio del debito comune del Next Generation EU, che vide una serie di opposizioni alla sua negoziazione, ma che fu infine accettato, minacciando una sua realizzazione al di fuori dei Trattati UE”.

“Qua, secondo me, siamo in una situazione simile. Perché bisognerà dire, a mio avviso, che la riforma può essere fatta dentro i Trattati vigenti, istituzionalizzando una differenza di integrazione tra chi vuole far parte di un livello più integrato e chi vuole stare nell’attuale Unione europea”.

Altra opzione è agire al di fuori dei Trattati: “Cioè, manteniamo l’attuale Unione, non la smantelliamo in alcun modo, ma creiamo un nuovo trattato per una nuova aggregazione istituzionale – la Federazione europea – fuori dai Trattati”.

L’auspicio dell’eurodeputato è che ciò avvenga all’interno dei Trattati, “ma penso che si debba dire con chiarezza che siamo pronti a farla anche fuori”. Del resto, ha aggiunto Benifei, “bisogna dire, che ci sono oggi il Consiglio d’Europa, la Comunità politica europea, l’Unione europea, perché si deve avere paura di fare un’integrazione anche con una nuova forma istituzionale, se è ciò di cui c’è bisogno a livello politico, per dare un futuro all’Europa di fronte agli Stati Uniti e alla Cina”.

“Io credo che si debba avere questo coraggio”, ha concluso Benifei.