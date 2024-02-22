Biden mette a rischio la sicurezza energetica europea

La decisione di Biden sul gas naturale liquido mette a rischio la sicurezza energetica europea, scrive l’on. Andrea Di Giuseppe, Presidente del Comitato permanente sul commercio internazionale della Commissione Affari Esteri della Camera dei Deputati.

Negli ultimi anni, soprattutto dall’invasione russa dell’Ucraina, la sicurezza energetica dell’Unione Europea, e in particolare quella dell’Italia, ha affrontato una minaccia senza precedenti nella storia recente. L’Europa ha saputo, tuttavia, reagire con determinazione a questa sfida. Gli sforzi per ridurre la dipendenza dal gas russo il più rapidamente possibile sono stati sorprendentemente efficaci e hanno prodotto ottimi risultati in un breve periodo di tempo. La quota del gas russo nel mix energetico europeo è scesa dal 41% nel 2022 al solo 8% nel 2023, e in alcuni Paesi è ancora più bassa.

Un elemento essenziale di questa transizione è stato l’impatto del gas naturale liquefatto (GNL) americano. Nel primo semestre del 2023, gli Stati Uniti hanno esportato più gas naturale liquefatto di qualsiasi altro Paese – 328 milioni di metri cubi al giorno. Lo stesso anno, il 60% delle esportazioni di GNL degli Stati Uniti è stato consegnato in Europa e il 46% delle importazioni europee proveniva dagli Stati Uniti. Questo mercato è straordinariamente innovativo: le esportazioni di GNL degli Stati Uniti erano fino a poco tempo fa pari a zero (nel 2015). È chiaro che ora esistono le condizioni per promuovere accordi energetici transatlantici a lungo termine che garantirebbero all’Europa una fonte di gas stabile da parte di un partner storico per decenni a venire. Gli Stati Uniti, dal canto loro, guadagnerebbero miliardi di dollari in entrate, decine di migliaia di posti di lavoro e rafforzerebbero la propria posizione globale a spese di altri fornitori energetici come Russia e Cina.

Tuttavia, questo scenario auspicabile e vantaggioso per tutti gli attori potrebbe non realizzarsi mai. Una recente decisione dell’Amministrazione Biden ha sospeso il rilascio di nuovi permessi per la realizzazione di terminali di esportazione di GNL. L’espansione e la costruzione di impianti si fermeranno; le esportazioni, nel migliore dei casi, si stabilizzeranno; ma la futura domanda europea non potrà essere soddisfatta.

La decisione del Presidente Biden è un duro colpo alla speranza di sicurezza e stabilità. Il lungo periodo è l’unico orizzonte con cui si possono affrontare discussioni su risorse energetiche strategiche, come il gas. Alcuni funzionari dell’UE sono parsi tranquilli quando, parlando di energia, hanno fatto riferimento ai ‘”prossimi 2-3 anni”. La sicurezza energetica non può essere però realizzata in così brevi periodi di tempo. Le infrastrutture del GNL che sono in costruzione in Italia e altrove (Germania, Regno Unito, Paesi Bassi) rappresentano decine di miliardi di euro di investimenti e migliaia di posti di lavoro. Queste iniziative possono continuare solamente se verranno stipulati contratti stabili e di lunga durata con i fornitori statunitensi.

Quando si tratta di stabilità e affidabilità delle catene di approvvigionamento, il commercio è più sicuro se intrapreso tra amici stretti e partner fidati. La sicurezza energetica ha bisogno di un approvvigionamento stabile, a prezzi costanti e con forniture da parte di alleati con cui si ha la stessa prospettiva geopolitica. Le aziende europee, più recentemente la tedesca SEFE di proprietà pubblica, hanno firmato contratti importanti che tuttavia dipendono dalla costruzione di nuove strutture negli Stati Uniti che possano gestire la futura domanda. La recente decisione degli Stati Uniti mette tutto a rischio, proprio mentre la transizione dell’Europa dalla dipendenza dalla Russia è quasi completa.

I leader europei devono protestare con il Presidente Biden e il suo governo. Il blocco dei nuovi permessi mina l’alleanza occidentale e lascia l’Europa alle prese con un problema non facile, le cui soluzioni sono pessime. Tornare alla dipendenza dal gas russo non è un’opzione. Le altre opzioni non sono egualmente percorribili: il gas del Qatar proviene da un’area geografica caratterizzata da conflitti e condizioni di approvvigionamento difficili; le energie rinnovabili non hanno ancora raggiunto un livello di forniture sufficiente e a coprire la domanda; il carbone è troppo inquinante e politicamente ingiustificabile.

La causa della situazione attuale è da ricercarsi nella volontà dell’Amministrazione Biden di dare priorità alla politica interna, piuttosto che alla sicurezza internazionale. Questa decisione politica è sbagliata e dovrebbe essere rivista. Ad ogni modo in Europa, non siamo privi di responsabilità, gli anni di dipendenza dagli idrocarburi russi sono stati un errore, e troppi leader sono rimasti in silenzio per troppo tempo. Non possiamo ripetere quell’errore: il GNL statunitense è essenziale ora per la sicurezza occidentale per i decenni a venire, e i nostri leader devono dirlo non rimanendo in silenzio. La compiacenza di oggi potrebbe essere prodromica delle crisi di domani.