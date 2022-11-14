Studio del Parlamento europeo sul Pnrr e sul ruolo delle politiche energetiche

Il Servizio di ricerca del Parlamento europeo (EPRS) ha condotto uno studio incentrato sul tema dell’energia nel Pnrr e sul ruolo e sugli obiettivi della politica energetica dell’Unione.

Secondo il briefing, che è stato pubblicato a ottobre, l’Ue ha una strategia energetica ben precisa, incentrata sulla fornitura di energia sicura, sostenibile, competitiva e accessibile a famiglie e imprese. Ciò richiede una profonda trasformazione del sistema energetico europeo e ingenti investimenti.

Oltre ai finanziamenti nazionali, vari strumenti dell’Ue contribuiscono al finanziamento della politica energetica, che è fondamentale per gli sforzi di decarbonizzazione dell’economia europea nell’ambito del Green Deal, che si è posto l’obiettivo primario di raggiungere la neutralità climatica e dunque zero emissioni di gas serra entro il 2050.

Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), creato con l’obiettivo di contrastare l’impatto della crisi pandemica, è stato presentato nel report come una nuova e importante fonte di finanziamento per il settore, poiché comprende investimenti e riforme importanti per l’efficienza energetica e per l’energia pulita.

I piani nazionali di ripresa e resilienza, attraverso i quali viene attuato il RRF, si concentrano fortemente sull’energia, investendo, come scritto nel report, 88,49 miliardi di euro (17,9% delle risorse) in questo settore. Questi però, sono dati e numeri che variano da uno Stato membro all’altro, a seconda di quali siano le sfide specifiche che ciascun Paese Ue si pone e quali siano le priorità e le preferenze.

Una critica che è emersa e del quale parla il briefing, rispetto a quanto si sia investito del Pnrr nel settore energetico, è che i piani nazionali di ripresa e resilienza avrebbero potuto fare di più per sviluppare maggiormente i progetti transfrontalieri. In ogni caso, saranno necessarie altre fonti significative di finanziamento pubblico e privato per soddisfare le principali esigenze di investimento dell’area politica.

Sulla base di queste esigenze, il Parlamento europeo, forte sostenitore di una politica energetica comune, ha sottolineato la necessità di rafforzare il contributo del Dispositivo per la ripresa e resilienza per mitigare le conseguenze dell’invasione russa dell’Ucraina. A tal fine, Il Parlamento europeo e il Consiglio stanno attualmente esaminando una proposta della Commissione europea per finanziare ulteriori investimenti e riforme nel settore dell’energia.

La nuova proposta potrebbe introdurrebbe nuovi capitoli dedicati al piano REPowerEU nei Pnrr, utilizzando le somme e altre risorse nuove, oltre che trasferimenti volontari da altri strumenti Ue. I capitoli REPowerEU, secondo ciò che è emerso dal briefing, dovrebbero rafforzare il già importante contributo che il RRF sta dando al finanziamento degli investimenti e delle riforme energetiche.