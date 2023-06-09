Per la Francia l’energia nucleare non è “negoziabile”.

L’energia nucleare francese è “una linea rossa assoluta” e non negoziabile, ha dichiarato giovedì (8 giugno) il ministro delle Finanze Bruno Le Maire, a seguito dei disaccordi franco-tedeschi sul ruolo dell’energia nucleare in Europa.

Parigi, che dipende dal nucleare, ha già irritato Berlino insistendo per dare all’energia nucleare un ruolo da protagonista nei piani europei per produrre più tecnologia verde in Europa.

“L’energia nucleare è una linea rossa assoluta per la Francia, che non rinuncerà a nessuno dei vantaggi competitivi legati all’energia nucleare”, ha insistito Le Maire chiudendo la conferenza annuale dell’Unione francese dell’elettricità.

I 56 reattori francesi, ormai obsoleti, forniscono normalmente circa il 70% del fabbisogno elettrico del Paese.

“L’energia nucleare francese non è negoziabile e non lo sarà mai. Dovremo conviverci e siamo convinti che non sia solo nell’interesse della Francia, ma anche nell’interesse del continente europeo”, ha aggiunto.

Scontro sulla direttiva UE sulle energie rinnovabili

In precedenza, durante lo stesso incontro, il segretario di Stato tedesco per gli affari economici e l’azione per il clima Stefan Wenzel ha riconosciuto che Francia e Germania “hanno spesso approcci diversi in materia di politica energetica, soprattutto per quanto riguarda l’energia nucleare”.

La Germania “rispetta le scelte divergenti per altre fonti energetiche fossili da parte di altri Stati membri, come la Francia, che possono contribuire in modo analogo al raggiungimento della neutralità climatica”, ha aggiunto.

Tuttavia, “non possiamo accettare che l’energia nucleare sia definita come rinnovabile o che l’idrogeno a basse emissioni di carbonio sia equiparato all’idrogeno verde”.

L’accordo sulla revisione della direttiva UE sulle energie rinnovabili è stato ritardato il mese scorso perché la Francia ha chiesto ulteriori “garanzie” per limitare la quota di produzione di idrogeno rinnovabile per i Paesi che già dispongono di quantità significative di idrogeno a basse emissioni di carbonio derivato dall’energia nucleare.

“La Francia ha difeso per tutta la durata dei negoziati la neutralità tecnologica del testo, in modo che il nucleare e le energie rinnovabili non siano messe in competizione”, ha dichiarato all’epoca una fonte francese a EURACTIV per giustificare il ritardo.

Ad aprile, la Germania ha spento i suoi ultimi tre reattori nucleari, uscendo dall’energia atomica anche se sta cercando di liberarsi dai combustibili fossili e di gestire una crisi energetica causata dalla guerra in Ucraina.

Mentre molti Paesi occidentali stanno aumentando gli investimenti nell’energia atomica per ridurre le proprie emissioni, la Germania ha posto fine anticipatamente alla sua era nucleare.

“La Germania ha indicato che rispetterà le scelte energetiche francesi, e questa è una buona notizia”, ha commentato Le Maire.

“Abbiamo sempre rispettato le scelte tedesche e non mi verrebbe mai in mente, come ministro dell’Economia e delle Finanze, di andare a criticare le scelte energetiche di questa o quella nazione”, ha aggiunto.

