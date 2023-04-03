L’UE guarda alla combinazione CO2-idrogeno per produrre carburanti sintetici

Secondo gli esperti, le due molecole di anidride carbonica (CO2) e idrogeno sono alla base della futura industria dei combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio dell’UE.

L’idrogeno è stato presentato come il grimaldello della transizione energetica, creando una sorta di “hype”, spiega Brice Lalonde, ex leader del partito dei Verdi in Francia e ora presidente di un think tank chiamato “Équilibre des Énergies”.

Ma “non si può usare per tutto”, ha sottolineato Lalonde in un recente evento di EURACTIV.

Sebbene l’idrogeno sia già diffuso nella produzione di materie plastiche, fertilizzanti e nei processi chimici, Lalonde ritiene che l’ulteriore domanda di gas sarà limitata.

“Probabilmente sarà utilizzato solo come carburante per i trasporti”, con un occhio di riguardo per l’aviazione, ha detto Lalonde, il cui think tank annovera tra i suoi membri aziende come Airbus e Total Energies.

E per queste applicazioni, avere la CO2 a portata di mano sarebbe fondamentale.

“La caratteristica più interessante dell’idrogeno sarà quello di essere un componente da miscelare con il carbonio”, ha detto Lalonde, ambasciatore francese per i negoziati sul clima dal 2007 al 2010.

Mescolando la CO2 con l’idrogeno si possono produrre carburanti sintetici che, come i normali carburanti fossili, sono ad alta densità energetica e adatti all’aviazione e alla navigazione marittima.

La differenza principale è che questi carburanti sintetici possono essere neutrali dal punto di vista climatico. A tal fine, l’idrogeno utilizzato nel processo deve essere verde – proveniente da elettricità rinnovabile – e utilizzare la CO2 estratta dai processi industriali esistenti o catturata dall’aria.

La Commissione europea ha intuito il potenziale della CO2 come materia prima per l’industria. Lo scorso ottobre, la Commissione europea ha annunciato di essere al lavoro su una strategia per la cattura e l’utilizzo del carbonio (CCUS) che sarà pubblicata entro la fine dell’anno.

“Una seconda gamba dell’economia delle molecole è la CO2”, spiega Chris Bolesta, responsabile della CCUS presso la Direzione Energia dell’UE. “Non abbiamo ancora la strategia CCUS, ma ci stiamo lavorando”, ha aggiunto, affermando che la strategia “segue le orme dell’idrogeno”.

Proprio come la strategia dell’UE per l’idrogeno, presentata nel 2020, la strategia CCUS mirerà a dare alle aziende una prospettiva chiara.

“Vogliamo effettivamente imporre ad alcuni mercati l’obbligo di fornire capacità di stoccaggio della CO2, in modo che il mercato abbia la certezza che ci sarà questa pratica e possa investire nella cattura e nel trasporto”, ha spiegato Bolesta.

“La prima priorità deve essere quella di impedire che le emissioni vengano scaricate nell’atmosfera”, afferma Jonas Helseth, direttore del think tank Bellona Europe. “Lo stoccaggio della CO2 è chiaramente qualcosa di cui abbiamo bisogno”, ha aggiunto.

Tuttavia, la capacità necessaria a questo scopo può sembrare scoraggiante.

A marzo, la Commissione europea ha fissato l’obiettivo di attivare 50 milioni di tonnellate di capacità di iniezione annuale entro il 2030, per arrivare a 550 milioni di tonnellate di CO2 all’anno entro il 2050.

Tuttavia, per il mondo intero, la capacità di stoccaggio dovrebbe raggiungere un gigatone all’anno, ha dichiarato Gabrielle Gauthey, responsabile degli affari europei del gigante energetico Total Energies, intervenuta all’evento.

E anche questo non sarebbe sufficiente. “Sarebbe opportuno avere sette gigatoni all’anno, un numero enorme”, ha detto Gauthey.

Secondo Bolesta, il numero di progetti che hanno espresso interesse per l’iniezione di CO2 in Europa “ammonta a più di 80 milioni di tonnellate all’anno”.

“Naturalmente, non tutti questi progetti saranno realizzati”, ha aggiunto.

Questo articolo fa seguito al dibattito politico organizzato da EURACTIV “CO2, H2 e O2 – pietre miliari della transizione energetica?”, sostenuto da Équilibre des Énergies.

