L’UE allenta le regole sui sussidi per le tecnologie verdi, per contrastare la concorrenza di Cina e Usa

Giovedì (9 marzo) la Commissione europea ha allentato le norme sugli aiuti di Stato rivolti alle tecnologie verdi che contribuiscono a ridurre le emissioni di CO2, nel tentativo di contrastare la minaccia all’industria europea rappresentata dai sussidi statunitensi e cinesi.

La Commissione, il braccio esecutivo dell’UE, ha dichiarato che le nuove regole si applicheranno fino alla fine del 2025 e, in “casi eccezionali”, permetteranno ai membri di accedere a sussidi pari a quelli forniti in altri Paesi “laddove vi sia un rischio reale di dirottamento degli investimenti dall’Europa”.

Il nuovo Quadro temporaneo di crisi per gli aiuti di Stato dell’UE consente ai governi nazionali di sovvenzionare “la produzione di attrezzature strategiche” come pannelli solari, batterie, pompe di calore ed elettrolizzatori, nonché la produzione di componenti chiave e relative materie prime critiche.

“La disciplina che abbiamo adottato oggi offre agli Stati membri la possibilità di concedere aiuti di Stato in modo rapido, chiaro e prevedibile”, ha dichiarato Margrethe Vestager, vicepresidente della Commissione europea responsabile della politica di concorrenza.

Pur non volendo innescare una corsa alle sovvenzioni, l’UE teme che le imprese siano tentate dagli aiuti di Stato e dai costi energetici più bassi in Asia e Nord America e che quindi scelgano di delocalizzare.

L’anno scorso, Washington ha approvato lo storico Inflation Reduction Act (IRA), che prevede ricchi vantaggi per gli acquirenti statunitensi di veicoli elettrici se “comprano americano”.

L’annuncio arriva un giorno prima che il capo della Commissione Ursula von der Leyen incontri venerdì a Washington il presidente degli Stati Uniti Joe Biden per discutere di diversi argomenti, tra cui le frizioni commerciali transatlantiche.

Bruxelles sta studiando un accordo commerciale con gli Stati Uniti che consentirebbe all’UE di accedere ad alcuni benefici del piano climatico del Presidente americano Joe Biden.

La casa automobilistica tedesca Volkswagen ha dichiarato mercoledì che “aspetterà e vedrà” come l’UE risponderà all’IRA prima di procedere con il progetto di un impianto di batterie in Europa orientale.

L’UE spera che le nuove misure sostengano gli investimenti in tecnologie come le batterie, i pannelli solari, le turbine eoliche, le pompe di calore, la cattura e lo stoccaggio di anidride carbonica e la produzione e il riciclaggio delle relative materie prime critiche.

L’allentamento delle regole sui sussidi non gode tuttavia di un sostegno unanime nelle capitali dell’UE.

La Commissione ha lavorato alla risposta in un contesto di disaccordo tra gli Stati membri sul modo migliore per proteggere le imprese europee e di timore di scatenare una guerra commerciale.

Alcuni Paesi, tra cui la Francia, sono favorevoli all’espansione degli aiuti di Stato, ma altri Paesi sostengono che essi aiutino solo le nazioni più ricche e rischino di frammentare il mercato unico.

Il capo della concorrenza dell’UE Margrethe Vestager ha insistito in una dichiarazione che le nuove regole sono “proporzionate, mirate e temporanee”.

Germania e Francia rappresentano rispettivamente il 53 e il 24% degli aiuti di Stato notificati a Bruxelles dal marzo 2022, quando le regole sono state allentate in seguito alla guerra in Ucraina.

