L’Alleanza nucleare mira a raggiungere i 150 GW di energia nell’UE entro il 2050

I 16 paesi europei che partecipano alla cosiddetta “Alleanza nucleare” prepareranno una tabella di marcia per sviluppare un’industria nucleare europea integrata che raggiunga 150 gigawatt (GW) di energia nucleare nel mix elettrico dell’UE entro il 2050.

La ministra francese per la Transizione energetica, Agnès Pannier-Runacher, ha accolto a Parigi martedì mattina (16 maggio) 15 ministri e rappresentanti di alto livello provenienti da Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Finlandia, Ungheria, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Slovenia, Slovacchia, Estonia, Svezia, Italia come osservatore e Regno Unito come ospite, nell’ambito della cosiddetta “alleanza nucleare”.

La Svezia ha partecipato, sebbene fosse rimasta neutrale nelle riunioni precedenti a causa del suo ruolo di presidente del Consiglio dell’UE.

Il gruppo si è riunito martedì esclusivamente per discutere dell’Alleanza dopo un primo incontro a Stoccolma a fine febbraio a margine del vertice informale degli Stati membri dell’UE e un secondo a Bruxelles a fine marzo organizzato mentre era in corso il vertice europeo sull’energia del Consiglio europeo.

Il Regno Unito sta attualmente sviluppando due reattori nucleari EPR2 a Hinkley Point C, e altri due sono nelle fasi iniziali.

Insieme, i rappresentanti hanno firmato una dichiarazione congiunta in cui sperano che l’energia nucleare possa raggiungere la quota di 150 GW di capacità installata nell’UE entro il 2050. Per raggiungere questo obiettivo, le parti interessate dell’Alleanza sollecitano la Commissione europea a promuovere questa politica “nella strategia energetica dell’UE”, si legge nella dichiarazione congiunta firmata martedì.

Il commissario europeo per l’Energia Kadri Simson ha dichiarato di essere a Parigi “per ascoltare le preoccupazioni [degli Stati rappresentati]”.

In vista di un ulteriore incontro, probabilmente il 19 giugno a Lussemburgo a margine del Consiglio europeo dell’energia, gli Stati membri dell’alleanza prepareranno una tabella di marcia per dettagliare le loro ambizioni.

La Commissione europea ha anche “chiesto un documento comune che evidenzi la natura dei progetti”, ha affermato la ministra Pannier-Runacher.

Da 30 a 45 nuovi reattori e nuovi posti di lavoro

Attualmente, l’energia nucleare rappresenta 100 GW di capacità installata nell’UE. Per raggiungere i 150 GW entro il 2050, il ministero francese della Transizione energetica conta sul proseguimento del funzionamento degli impianti esistenti e “sulla costruzione di 30-45 nuovi grandi reattori nonché sullo sviluppo di piccoli reattori modulari (SMR) nell’UE”.

Il ministro ha affermato che questo numero deriva dalla revisione dei diversi progetti che vengono presi in considerazione nelle discussioni relative ai piani per ridurre le emissioni, in combinazione con la sostituzione dei vecchi reattori nucleari.

Con 150 GW, l’energia nucleare potrebbe quindi mantenere la sua quota attuale del 25% della produzione di elettricità dell’UE entro il 2050, ha aggiunto la ministra.

Inoltre, altri 50 GW rappresentano 450.000 nuovi posti di lavoro in Europa. “Questo è [numero] enorme”, ha affermato Pannier-Runacher.

Tenendo conto dei pensionamenti, il dato rappresenta più di 300.000 posti di lavoro diretti e indiretti creati da qui al 2050, inclusi 200.000 posti di lavoro qualificati, ha riferito in un comunicato stampa il ministero francese della Transizione energetica.

Per raggiungere questo obiettivo, i membri dell’Alleanza chiedono alla Commissione europea di sostenere lo sviluppo di “iniziative congiunte”. Per quanto riguarda l’Alleanza, lavorerà per costruire “programmi di scambio congiunto tra tecnici e ingegneri”, si legge nella dichiarazione congiunta.

Nuovi progetti comuni

Un altro focus è la messa a fattor comune delle forze nello sviluppo di SMR, più consensuale a livello europeo. Gli stati membri dell’alleanza sono quindi pronti a lavorare su processi per “uniformare la progettazione di nuovi reattori nucleari”.

Per questo motivo, l’UE deve promuovere “condizioni migliori” e “un migliore accesso ai finanziamenti”, hanno dichiarato gli Stati firmatari della dichiarazione congiunta.

Il riferimento è al Net-Zero Industry Act presentato dalla Commissione europea a metà marzo. Il testo distingue tra nucleare e altre tecnologie “decarbonizzate”.

“Questo è un punto che verrà tenuto in considerazione” dai membri dell’Alleanza, ha dichiarato la ministra Pannier-Runacher.

Sicurezza e indipendenza

Infine, i 16 Paesi hanno discusso su come “aiutare i Paesi europei che dipendono ancora dalla Russia a ridurre la loro dipendenza”, ha dichiarato la ministra dell’Energia francese.

L’Ungheria, la Slovacchia e la Bulgaria, che hanno partecipato all’incontro, sono tra questi Paesi dipendenti, in quanto hanno reattori di costruzione russa sul loro territorio, alimentati da combustibile fornito dalla Russia. Tuttavia, “probabilmente ci vorrà circa un decennio per poter sostituire la fornitura di combustibile nucleare” di questi reattori russi con altro combustibile, ha ammesso Pannier-Runacher.

La discussione congiunta su questo argomento “è un grande passo avanti nel progresso della nostra sicurezza energetica pulita”, ha affermato il ministro dell’Energia bulgaro Rosen Hristov.

Il Regno Unito ha partecipato alla seconda riunione mattutina sull’operatività del rilancio nucleare in Europa. In questo contesto, il segretario di Stato britannico per l’Energia nucleare, Andrew Bowie, ha condiviso la sua esperienza del cantiere di Hinkley Point C.

Per il rappresentante britannico, questo incontro è stato “una fantastica opportunità per il Regno Unito di essere coinvolto e imparare dalle nostre controparti europee”.

Leggi qui l’articolo originale in francese e qui la versione in inglese.