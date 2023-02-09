La Polonia approva le riforme al sistema giudiziario e sui parchi eolici per sbloccare i fondi UE

Mercoledì (8 febbraio) il parlamento polacco ha approvato due leggi che il governo spera possano sbloccare miliardi di fondi dell’Unione Europea, ma rimangono dubbi sulla possibilità che il presidente firmi la riforma sulla giustizia.

Bruxelles ha trattenuto 35,4 miliardi di euro (38 miliardi di dollari) di fondi per la ripresa dal COVID-19 a causa di una controversia sullo Stato di diritto in Polonia e ha fissato delle tappe fondamentali su questioni come l’indipendenza giudiziaria e l’energia verde che Varsavia deve rispettare per ottenere quei fondi.

Le riforme più controverse riguardano il sistema giudiziario. Il disegno di legge prevede che sia la Corte Amministrativa Suprema a occuparsi dei casi disciplinari dei giudici, invece di una sezione della Corte Suprema che, secondo i detrattori dell’attuale sistema, è stata utilizzata per punire i giudici critici nei confronti delle riforme giudiziarie del governo.

Inoltre, i giudici non dovrebbero subire azioni disciplinari per aver messo in dubbio l’indipendenza di colleghi nominati da organi che, secondo i critici, sono politicizzati.

Per essere convertito in legge, il disegno di legge deve essere firmato dal Presidente Andrzej Duda, che può anche porre il veto o rinviarlo al Tribunale costituzionale per la revisione.

La Camera bassa del Parlamento ha respinto gli emendamenti alla legge proposti dalla Camera alta, il che significa che la legge arriverà al Presidente nella sua forma originale.

Duda, che è della stessa area politica del governo polacco in carica, ha già detto che non accetterà alcuna norma che possa mettere in discussione la legittimità dei giudici.

“Continueremo a monitorare le prossime fasi del processo legislativo”, ha dichiarato su Twitter Didier Reynders, Commissario UE per la Giustizia.

Fattorie eoliche

La Camera bassa del Parlamento ha anche approvato una legge che modifica alcune delle norme più severe d’Europa sullo sviluppo dei parchi eolici, facendo marcia indietro su una proposta del governo che mirava a più che raddoppiare la capacità esistente. La legge passerà ora alla Camera alta.

L’allentamento delle regole sugli investimenti nei parchi eolici è un’altra delle tappe fondamentali per sbloccare i fondi UE destinati alla Polonia.

Le regole esistenti hanno praticamente bloccato i terreni per gli investimenti in nuove turbine dal 2016, quando il partito di governo Diritto e Giustizia ha imposto che una turbina debba trovarsi a una distanza minima di 10 volte la sua altezza dagli edifici residenziali.

Mentre l’anno scorso il governo aveva proposto di ridurre radicalmente questa distanza minima, l’attuale maggioranza l’ha nuovamente modificata nel disegno di legge approvato mercoledì portando questa distanza a 700 metri, una mossa che secondo gli analisti finanziari scoraggia gli investimenti.

Secondo l’Associazione polacca per l’energia eolica, che raggruppa circa 150 investitori, l’emendamento ridurrà i potenziali investimenti nell’eolico onshore del 60-70%.