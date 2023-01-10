La Lukoil trova l’accordo per la cessione della raffineria italiana

La russa Lukoil ha venduto la sua raffineria italiana a un gruppo di aziende sostenute da un’importante società commerciale. È la prima vendita significativa di asset dell’azienda dopo l’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca, hanno dichiarato le società lunedì (9 gennaio).

Sin dalla sua nascita, dopo il crollo dell’Unione Sovietica, Lukoil è stato uno dei più attivi acquirenti russi di beni occidentali, ma questi beni all’estero sono diventati problematici dopo che l’Occidente ha imposto ampie sanzioni alla Russia in risposta all’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca.

La vendita dell’impianto a un gruppo guidato dalla società di private equity cipriota G.O.I. Energy e sostenuto da Trafigura, con sede a Ginevra, è arrivata dopo mesi di trattative e può essere considerata un parziale successo, visti i processi disordinati che si verificano altrove quando Mosca e l’Occidente si confiscano reciprocamente i beni.

Le sanzioni globali hanno congelato circa 300 miliardi di dollari, quasi la metà delle riserve auree e valutarie della Russia, anche se Lukoil non è stata direttamente colpita.

Il processo di vendita è in contrasto con la confisca da parte della Germania della raffineria di Schwedt della Rosneft e della Gazprom Germania, o con l’acquisizione da parte della Russia di Sakhalin 1 dalla Exxon Mobil.

G.O.I. Energy è gestita da Michael Bobrov, che è anche amministratore delegato dell’azienda israeliana Green Oil, che detiene una partecipazione importante nel più grande raffinatore israeliano Bazan Group.

Trafigura fornirà alcuni finanziamenti e gestirà le forniture di greggio e la produzione di prodotti raffinati, hanno dichiarato le società. Trafigura non deterrà alcuna partecipazione nell’impianto.

L’accordo segna un’espansione nel settore della raffinazione per Trafigura, che ha concluso un accordo simile con Prax nel 2021 per una raffineria in Gran Bretagna. Trafigura detiene anche una partecipazione del 3% nella raffineria italiana Saras, una partecipazione indiretta nella principale raffineria indiana Nayara e gestisce due piccole raffinerie attraverso la sua controllata Puma Energy.

L’impianto ISAB in Sicilia raffina 320mila barili al giorno di greggio, pari a un quinto della capacità di raffinazione italiana, e impiega direttamente circa mille persone in un’area economicamente depressa.

In un comunicato, le società hanno dichiarato che la chiusura dell’operazione è prevista per marzo. Non hanno fornito il valore dell’accordo. I prezzi discussi in precedenza con altri offerenti erano di poco inferiori a 1,5 miliardi di euro.

L’accordo per la vendita dell’impianto deve essere approvato dal governo italiano che, in base alle cosiddette norme sulla golden power, si riserva il diritto di bloccare o imporre condizioni su operazioni che coinvolgono aziende considerate di importanza strategica.

“Il governo chiederà impegni in termini di conversione dell’impianto in energia verde e di rivitalizzazione industriale”, ha dichiarato il Ministero dello Sviluppo economico in un comunicato, aggiungendo che anche le garanzie sui posti di lavoro influiranno sulla valutazione di Roma.