La Germania pensa a una tariffa per l’energia elettrica industriale per superare Stati Uniti e Cina

Berlino pensa di introdurre una tariffa speciale per l’elettricità industriale compresa tra 0,05 e 0,09 euro per chilowattora, al fine di aumentare la competitività del Paese e contrastare le sovvenzioni della concorrenza statunitense e cinese.

L’elettricità è sempre stata costosa in Germania: uno studio del 2015 dell’Istituto Fraunhofer ha rilevato che la bolletta elettrica delle aziende tedesche è in media più del doppio di quella delle loro competitor negli Stati Uniti e in Cina.

L’elettricità è un fattore chiave per diverse tecnologie pulite, come la produzione di polisilicio, che è il cuore dei pannelli solari.

Di fronte alle pressioni esercitate dall’Inflation reduction act statunitense e ad anni di prezzi bassi dell’elettricità in Cina, Berlino si sta preparando a reagire.

“I vantaggi degli impianti a energia rinnovabile, che producono elettricità a un costo compreso tra 0,05 e 0,09 euro per chilowattora, dovrebbero essere trasferiti alle aziende, in base a criteri geografici”, ha dichiarato lunedì (6 marzo) il ministro tedesco dell’Economia e dell’Azione per il clima, Robert Habeck, dopo due giorni di riunioni riservate del governo.

Mentre l’Unione Europea sostiene le aziende nelle spese ad alta intensità di capitale (CAPEX), gli Stati Uniti hanno deciso di sostenere le spese operative (OPEX), ha spiegato Habeck.

Per risolvere questo disallineamento, è in preparazione una tariffa speciale per l’elettricità industriale. Il trasferimento di energia elettrica a basso costo dai produttori alle aziende sarebbe “una componente” di questo schema che funziona attraverso “il mercato”, ha aggiunto il ministro.

“L’eolico offshore, in particolare, fornirà grandi quantità di energia di cui potranno beneficiare le aziende attraverso i cosiddetti contratti diretti di acquisto di energia”, ha spiegato.

Ma fino a quando non saranno disponibili quantità sufficienti di energia rinnovabile, il governo tedesco sta valutando la possibilità di fissare un tetto ai prezzi dell’elettricità industriale.

“Habeck, interpellato dai giornalisti lunedì, ha risposto che il suo ministero sta cercando di fare la sua parte. “Progetteremo questa [tariffa per l’elettricità industriale], la faremo partire”, ha detto ai giornalisti.

Sebbene le informazioni sui prezzi dell’elettricità in Cina siano scarse, un dato comunemente citato dall’industria solare è che Pechino lo mantiene per l’industria fotovoltaica a circa 0,07 euro per chilowattora.

Wacker Chemicals, l’ultimo produttore di polisilicio rimasto in Germania, ha recentemente denunciato che i concorrenti cinesi pagano l’elettricità la metà rispetto alle aziende tedesche.

Qualsiasi intervento governativo sui prezzi dell’elettricità dovrebbe essere sottoposto al vaglio della Commissione europea, che applica le norme sugli aiuti di Stato nell’UE. Il ministero di Habeck ha commentato.

