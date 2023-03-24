La disputa sui carburanti elettronici “ha reso un grande servizio all’Europa”, dice il ministro dei Trasporti tedesco

La Germania e la Commissione europea si sono avvicinate a un accordo sul futuro dei motori a combustione. Lo ha dichiarato il ministro dei Trasporti tedesco, alimentando la speranza che la legislazione UE per ridurre le emissioni di CO2 delle nuove autovetture sia presto finalizzata.

Secondo il ministro dei Trasporti tedesco, Volker Wissing, la Commissione ha risposto positivamente alla proposta tedesca di creare una nuova categoria di veicoli alimentati esclusivamente con carburanti sintetici a zero emissioni, noti anche come e-fuel.

“Ieri ho presentato proposte concrete alla Commissione UE per garantire che i motori a combustione possano continuare a essere immatricolati e utilizzati dopo il 2035 se alimentati esclusivamente con carburanti sintetici”, ha dichiarato venerdì (24 marzo) in un comunicato.

“Si tratta di un percorso a cui la Commissione UE ha risposto con una lettera che mi rende ottimista”, ha detto Wissing, aggiungendo che “devono ancora essere chiarite le ultime questioni legali relative all’attuazione tecnica di questa proposta”.

Secondo Wissing, l’accordo non riaprirà il dossier sugli standard di CO2 per le auto e i furgoni, un punto critico per molti membri del Parlamento europeo che avevano precedentemente accettato l’accordo.

“Non mettiamo in discussione l’obiettivo di consentire l’uso di veicoli a impatto climatico zero solo a partire dal 2035. Non l’abbiamo mai fatto”, ha dichiarato.

Tuttavia, oltre al regolamento sugli standard di CO2, la Germania sta cercando di ottenere un quadro giuridico più dettagliato sulle modalità di vendita dei veicoli a combustibile e-fuel, con la Commissione che dovrà definire formalmente l’approccio legislativo per salvaguardare le auto a solo combustibile e-fuel dopo il 2035.

“Abbiamo bisogno di una categoria speciale di veicoli con motore a combustione interna ma alimentati esclusivamente con carburanti sintetici”, ha dichiarato Wissing.

Nuova categoria di veicoli

“Dobbiamo stabilire alcune norme di omologazione, ad esempio per garantire che non possano essere utilizzati altri carburanti, grazie alla tecnologia di cui sono dotati i sensori”, ha detto Wissing, aggiungendo che “poi, abbiamo anche bisogno dell’integrazione di questa categoria di veicoli nel regime attuale e futuro”.

La dichiarazione si discosta dalle precedenti richieste del ministro dei trasporti tedesco.

Come riportato da DER SPIEGEL, la settimana scorsa il ministero di Wissing aveva proposto che, invece di creare una nuova categoria di veicoli per le auto a carburante e-fuel, sarebbe stato sufficiente che i produttori immettessero sul mercato quantità uguali di tali carburanti, a prescindere dall’auto in cui sarebbero stati immessi.

Tuttavia, i politici di spicco del partito di Wissing (FDP) hanno negato l’esistenza di un tentativo su larga scala di modificare la normativa.

“Non metteremmo in discussione gli standard di emissione per le flotte e la loro regolamentazione”, ha dichiarato giovedì (23 marzo) Lukas Köhler, vice-capogruppo dell’FDP al Parlamento tedesco, durante un evento online.

Köhler è “molto fiducioso” che gli ingegneri troveranno una soluzione per differenziare i carburanti fossili da quelli e-fuel alla stazione di pompaggio, aggiungendo che differenziazioni simili vengono già fatte tra gasolio e olio da cottura, oltre che tra i carburanti agricoli.

L’insistenza sull’apertura tecnologica, un “servizio per l’Europa”

Nonostante il Consiglio avesse inizialmente indicato (a novembre) l’accettazione della decisione di eliminare gradualmente la vendita di automobili con motore a combustione a partire dal 2035, un intervento all’ultimo minuto da parte della Germania ha visto il rinvio del voto formale per la firma dell’accordo.

Alla Germania si sono uniti nell’opposizione altri Paesi, in particolare Italia, Polonia e Bulgaria, raggiungendo la minoranza necessaria di quattro Stati membri. Anche altri Paesi, come la Slovacchia e la Repubblica Ceca, hanno cambiato tardivamente la loro posizione sull’eliminazione graduale.

Sebbene l’eliminazione dei motori a combustione non fosse un argomento ufficiale all’ordine del giorno del vertice di due giorni del Consiglio europeo, la questione è rimasta in ombra, con incontri bilaterali programmati per aiutare a risolvere l’impasse.

Interrogato dai giornalisti durante una conferenza stampa al vertice dell’UE di venerdì, il cancelliere tedesco Scholz ha detto: “So che il giornalismo è in parte un’attività di intrattenimento e che non vi piace vederci d’accordo. Ma troveremo un accordo”.

Nonostante le critiche all’intervento della Germania in un accordo che sembrava quasi certo, il ministro dei Trasporti tedesco ha insistito sul fatto che, spingendo per lasciare aperta l’opzione dei motori a combustione elettronici, “abbiamo reso un grande servizio all’Europa”.

“Caos”

Il gruppo di centro-destra del Parlamento europeo, il PPE, ha criticato aspramente la gestione del governo tedesco in merito all’eliminazione dei motori a combustione, affermando che Wissing “sta creando il caos da tre settimane e non ha fatto un singolo passo in avanti”.

“Fin dall’inizio, Wissing sembra essersi preoccupato solo di fare spettacolo per il pubblico. Tutto questo ha poco a che fare con una politica seria”, ha dichiarato Jens Gieseke del PPE, membro del partito di opposizione tedesco CDU.

Piuttosto che affidarsi a integrazioni legislative, il PPE vuole che il dossier venga riaperto e discusso dal basso.

“Se Wissing vuole davvero salvare il motore a combustione, dobbiamo rinegoziare nuovamente la legge”, ha dichiarato Gieseke.

Tuttavia, l’opinione del PPE non è condivisa dalla maggioranza degli europarlamentari. La Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha recentemente inviato una lettera alla Commissione europea per mettere in guardia dalla riapertura del dossier.

Terry Reintke, un altro parlamentare europeo tedesco e co-presidente del gruppo dei Verdi, ha dichiarato a EURACTIV che “lo stallo deve essere interrotto il prima possibile”.

“La posta in gioco è l’affidabilità della Germania nei confronti dei suoi partner europei. L’FDP deve porre fine al suo blocco ora”, ha dichiarato.