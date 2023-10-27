La controversia bulgara con Lukoil potrebbe trasformarsi in una crisi regionale per il petrolio

Il rapido ritiro della deroga per l’importazione di greggio russo per la raffineria bulgara della compagnia russa Lukoil può potenzialmente portare a una crisi del mercato dei carburanti nella regione balcanica, ha avvertito il primo ministro bulgaro Nikolai Denkov in un’intervista esclusiva per Euractiv Bulgaria.

Al momento, due dei partiti euro-atlantici bulgari – GERB e DPS – sono favorevoli all’idea del ritiro immediato della deroga per l’importazione di petrolio russo alla Lukoil. Il governo ha dato parere negativo e ha messo in guardia dall’eventualità di una crisi del mercato dei carburanti nella regione balcanica.

“Sì, il mercato è aperto, forse dopo un po’ di tempo si potrà recuperare attraverso le importazioni, forse dopo un po’ di tempo la raffineria ripartirà, ma nessuno sa quanto costa e quanto tempo ci vorrà. Senza tener conto dell’instabilità politica ed economica: potrebbe divenire un problema per i cittadini, i prezzi potrebbero salire significativamente”. ha dichiarato Denkov.

Il primo ministro ha citato come esempio il fatto che la raffineria Lukoil sia l’unico fornitore di carburante per l’aviazione in Bulgaria. “Chiunque sottovaluti questi rischi sta giocando con il fuoco”, ha spiegato.

Denkov ha aggiunto che il governo svilupperà rapidamente il progetto di un oleodotto dal porto greco di Alexandroupolis a Burgas sul modello dell’interconnettore con la Grecia, attraverso il quale il gas azero potrà raggiungere altri Paesi dei Balcani.

Il primo ministro ha osservato che l’interesse regionale per l’oleodotto è alto e “non c’è dubbio che sia economicamente redditizio se combinato con il funzionamento della raffineria di Burgas”. La valutazione è legata al modo in cui si calcola l’efficienza e il futuro della raffineria di Burgas, con l’oleodotto a rappresentare un fattore determinante.

L’intenzione della Bulgaria è quella di costruire un oleodotto per l’esportazione dei carburanti già prodotti e, in caso di problemi sul mercato, importare rapidamente dalla Grecia. Anche la Romania è interessata all’oleodotto verso Burgas e sta valutando la possibilità di finanziarne il prolungamento fino al suo confine.

Il progetto e il proseguimento dell’oleodotto a nord verso la Romania sono stati tra gli argomenti discussi durante l’incontro trilaterale dei primi ministri di Bulgaria, Grecia e Romania, tenutosi il 9 ottobre nei pressi della città bulgara di Varna, sul Mar Nero.

L’aggiornamento del progetto con un oleodotto è noto come “Grande slam” ed è stato concordato dal presidente bulgaro filo-russo Georgi Parvanov insieme a Vladimir Putin nel 2008. Il progetto iniziale prevedeva un oleodotto da Burgas ad Alexandroupolis per trasportare il petrolio russo in Grecia. Ora il progetto mira a garantire le forniture di petrolio dalla regione mediterranea senza passare per il Bosforo.

“La Bulgaria è interessata a forniture affidabili, in modo che le petroliere non passino attraverso gli stretti”, ha dichiarato il primo ministro a Euractiv.

Nikolay Denkov ha dichiarato che la Bulgaria avrà il controllo dell’oleodotto in modo da non dipendere da “altri fattori”.

“L’idea è di creare una società che costruisca l’oleodotto e lo gestisca, simile alla società di progetto che ha costruito e gestisce l’Interconnettore con la Grecia (ICGB)”, ha spiegato.

Verrà utilizzata anche una parte del percorso dell’interconnettore bulgaro per il gas con la Grecia, che è già stato sottoposto a valutazione ambientale.

“Stiamo discutendo con la Grecia sul fatto che l’oleodotto dovrebbe arrivare a Stara Zagora e diventare parte dell’intero complesso industriale bulgaro della zona”, ha dichiarato inoltre Denkov.

L’idea di un oleodotto tra i due porti – Burgas e Alexandroupolis – è stata ventilata fin dai primi anni Novanta.

Nel 2007, presso la sede della società russa Transneft, è stato firmato un accordo tripartito per la creazione di una società di progetto internazionale per la costruzione dell’oleodotto Burgas-Alexandroupolis da parte greca, bulgara e russa. L’idea era che l’oleodotto, lungo 285 km e con una capacità fino a 35 milioni di tonnellate, trasportasse il petrolio aggirando il Bosforo. Tuttavia, il progetto non è stato realizzato.

Il governo ad interim del presidente bulgaro Rumen Radev ha sbloccato l’idea con l’intenzione di fornire fonti alternative di petrolio a Lukoil, dato che la deroga per l’importazione di petrolio russo via mare in Bulgaria scade alla fine del 2024.

Interesse per le nuove centrali nucleari

Il primo ministro bulgaro ha dichiarato a Euractiv che la Grecia, la Serbia e la Macedonia del Nord sono interessate a concludere contratti a lungo termine per l’acquisto di energia elettrica dalle future unità 7° e 8° della centrale nucleare di Kozloduy, che utilizzeranno reattori nucleari AP1000.

In risposta a una domanda sulla possibilità di ottenere finanziamenti europei per la costruzione dei nuovi impianti, Denkov ha risposto che questo non è un problema importante perché il progetto sembra “abbastanza promettente” per lo Stato dal punto di vista economico.

“C’è interesse da parte di diversi Paesi. È necessario creare un modello di acquisto dell’elettricità. Molto probabilmente c’è interesse da parte della Grecia, della Macedonia del Nord e della Serbia. Ma devono decidere cosa preferiscono, così come noi dobbiamo decidere cosa è più redditizio per noi: se entrare come investitori nel progetto o avere contratti fissi per l’acquisto di elettricità. Da quello che ho sentito, sembra che essi preferiscano la seconda opzione, ma la discussione è aperta”, ha commentato Denkov.

Il primo ministro ha infine aggiunto che la Bulgaria utilizzerà i due nuovi reattori come capacità di base del sistema energetico durante il graduale abbandono del carbone.

[A cura di Krassen Nikolov ed Emiliya Milcheva]

Leggi qui l’articolo originale.