In Sicilia l’Enel inaugura la prima ‘gigafabbrica’ solare in Europa

L’azienda energetica italiana Enel ha inaugurato l’ampliamento dell’impianto di produzione di pannelli solari 3Sun in Sicilia, che diventa così la più grande fabbrica d’Europa.

Situata a Catania, la fabbrica 3Sun è già uno dei più grandi impianti di produzione di pannelli solari in Europa e il primo del suo genere in Europa a produrre in massa pannelli che catturano l’energia del sole da entrambi i lati.

La fabbrica di pannelli solari, che attualmente ha una capacità produttiva di circa 200 megawatt all’anno, prevede di espandere la produzione di pannelli fotovoltaici per raggiungere i 3 gigawatt entro luglio 2024, afferma Enel.

“Con 3Sun stiamo praticamente dimostrando che in Italia, e quindi anche in Europa, grazie a una tecnologia innovativa, si possono produrre pannelli fotovoltaici all’avanguardia e competitivi sui mercati internazionali”, ha dichiarato l’amministratore delegato di Enel Francesco Starace.

“Iniziative come questa sono ciò su cui si baserà il futuro dell’energia”, ha aggiunto, sottolineando che l’Europa ha bisogno di investire nella propria filiera interna per aumentare la propria sicurezza energetica.

Nell’impianto, Enel produrrà moduli fotovoltaici bifacciali che consentiranno al pannello di catturare la luce solare da entrambi i lati. Questa tecnologia aumenta l’efficienza delle celle fotovoltaiche fino al 30%, mentre la tecnologia attuale ha un’efficienza di circa il 20%, afferma l’azienda.

L’investimento totale per l’ammodernamento dell’impianto ammonta a circa 600 milioni di euro, di cui 188 milioni di euro provenienti da sovvenzioni ricevute dalla Commissione europea attraverso il fondo di recupero per la pandemia e il fondo per l’innovazione dell’UE.

L’ambizione dell’Europa è quella di ridurre la dipendenza dalla Cina, che domina la produzione fotovoltaica mondiale.

L’Italia scommette sulle rinnovabili

La nuova gigafactory rientra nel piano dell’Italia di “diventare l’hub energetico dell’Europa”, ha dichiarato Gilberto Pichetto Fratin, ministro italiano dell’Ambiente e dell’Energia, intervenuto all’inaugurazione dell’impianto lunedì (6 febbraio).

Secondo Fratin, l’Italia meridionale sta diventando centrale per l’approvvigionamento energetico dell’Europa, sia come fonte di energia eolica e solare sia come porta d’accesso per ricevere le forniture di gas dal continente africano.

Secondo Enel, la gigafactory avrà anche un notevole impatto locale, con la creazione di circa 1.000 posti di lavoro e altri indiretti.

“Il governo regionale ha già definito una strategia che punta sulle fonti energetiche verdi e sta lavorando duramente per accompagnare questa transizione”, ha spiegato Renato Schifani, presidente della Regione Sicilia.

I moduli prodotti nello stabilimento saranno venduti in tutta Europa, ma l’obiettivo è quello di aumentare anche la produzione nazionale di energia rinnovabile e di utilizzarla in Sicilia e nel resto d’Italia, ha spiegato Schifani.

Attualmente l’Italia dipende dai combustibili fossili, soprattutto gas e petrolio, per circa due terzi del suo mix energetico, mentre le energie rinnovabili coprono solo un terzo delle fonti energetiche nazionali.

L’obiettivo del governo è di ribaltare questa proporzione, ha detto Fratin, e di produrre due terzi dell’energia italiana da fonti rinnovabili per garantire una maggiore sicurezza energetica, mentre il gas fornirà il resto.

Il governo prevede ad esempio importanti investimenti nello sviluppo dell’agrovoltaico, che utilizza i terreni agricoli per collocare pannelli solari, con l’obiettivo di installare 1,04 GW di impianti agrovoltaici.

Strategia dell’UE per le energie rinnovabili

Anche la Commissione europea era rappresentata all’inaugurazione dello stabilimento, con la partecipazione di Ditte Juul Jørgensen, direttore generale per l’energia.

L’anno scorso, sulla scia dell’aggressione militare della Russia in Ucraina, Bruxelles ha dato un forte impulso alle energie rinnovabili, ha dichiarato Jørgensen. Tra queste, una strategia dedicata all’energia solare che mira a raddoppiare la capacità fotovoltaica installata entro il 2025, con l’obbligo legale di installare pannelli solari su ogni nuovo edificio.

A ciò hanno fatto seguito nuove norme di autorizzazione rapida per le energie rinnovabili e una nuova alleanza per l’industria solare che mira a “creare le giuste condizioni di mercato, in modo che il nostro settore manifatturiero rimanga competitivo e porti posti di lavoro e crescita in Europa”, ha aggiunto.

Jørgensen ha inoltre espresso preoccupazione per la concorrenza internazionale, facendo riferimento alla recente legge statunitense sulla riduzione dell’inflazione. “La nostra risposta in Europa è il nostro Piano industriale europeo Green Deal, un piano per rendere l’Europa la patria della tecnologia pura e dell’innovazione industriale sulla strada verso lo zero netto”, ha dichiarato.

[A cura di Frédéric Simon]