In Germania si inaugura il secondo rigassificatore. A che punto siamo in Italia?

Nell’Est della Germania, un’impresa ha inaugurato il suo rigassificatore galleggiante per l’importazione di gas naturale liquefatto (GNL) che dovrebbe rimpiazzare il gas russo. In Italia, intanto, le procedure per ospitarne due a Ravenna e a Piombino vanno avanti.

Il caso tedesco

La piccola città costiera di Lubmin, nel Meclemburgo-Pomerania, è nota perché era il punto in cui il gas russo scorreva sulla terraferma dai giacimenti siberiani attraverso il gasdotto Nord Stream fino alla rete tedesca. Ora ospita un terminale GNL per sostituire quei flussi di provenienza russa.

Il nuovo terminale sarà gestito da una società privata, “Deutsche ReGas”, fondata in risposta all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e alla conseguente corsa alle forniture alternative di gas dai mercati globali.

“Supereremo questo inverno”, ha dichiarato sabato 14 gennaio il Cancelliere Olaf Scholz insieme a Manuela Schwesig, sua collega di partito della SPD.

Schwesig, che in passato ha contribuito a creare una fondazione “climatica” per aiutare Gazprom a evitare le sanzioni statunitensi sulla costruzione di Nord Stream 2, ha sottolineato il ruolo di Lubmin come “hub” energetico.

Si stima che il nuovo terminale GNL, la nave cisterna “Neptune”, abbia una capacità di importazione annuale di circa 5 miliardi di metri cubi (bcm), meno di un decimo del gas che una volta scorreva attraverso il gasdotto Nord Stream, ora chiuso e danneggiato da una esplosione sottomarina risalente al 26 settembre scorso.

La situazione in Italia

Nel nostro Paese sono tre i rigassificatori al momento operativi. Uno di questi è a terra (Panigaglia), mentre gli altri due sono galleggianti (Livorno e Porto Viro). A questi ultimi, a breve, se ne aggiungeranno altri due (Ravenna e Piombino).

Se per la città romagnola l’iter autorizzativo è andato a buon fine e si attende solo la collocazione dell’imbarcazione, per la città toscana sono forti le resistenze dell’amministrazione locale. Tuttavia, il Tar del Lazio ha espresso parere contrario all’ordinanza del primo cittadino di Piombino che ne bloccava le procedure di autorizzazione. Con ogni probabilità, entrambe le navi saranno operative tra pochi mesi.

Il Ministero della Transizione ecologica, nel 2022, aveva stimato l’apporto delle nuove navi metaniere in 7,9 miliardi di metri cubi in più per l’anno successivo. Per Ravenna, inoltre, si inizia anche a ipotizzare un’ulteriore imbarcazione capace di convertire il GNL in gas, ma solo a partire dal 2027: sarebbe quella di Piombino, che dopo tre anni di ormeggio dovrebbe essere spostata “fuori dalla Toscana”.