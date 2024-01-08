Il Regno Unito investirà nel programma per il combustibile nucleare di prossima generazione

Il Regno Unito ha annunciato di voler spendere 300 milioni di sterline (348 milioni di euro) per un nuovo programma per la produzione di combustibile nucleare avanzato adatto alla prossima generazione di reattori per la produzione di energia, cercando di sostituire la Russia come principale fornitore internazionale.

Il Regno Unito è uno degli oltre 20 Paesi – tra cui Stati Uniti, Francia e Corea del Sud – che hanno recentemente firmato l’impegno a triplicare la capacità nucleare globale entro il 2050 come parte degli sforzi internazionali per ridurre le emissioni di carbonio dannose per il clima.

Domenica, il Regno Unito ha affermato che il suo nuovo investimento contribuirebbe a sostenere la produzione interna di uranio ad alto dosaggio e basso arricchito (HALEU), un tipo di carburante attualmente prodotto solo su scala commerciale dalla Russia.

Come altre nazioni europee, Londra ha cercato di ridurre la propria dipendenza energetica dalla Russia dopo l’invasione russa dell’Ucraina nel febbraio 2022.

We stood up to Putin on oil and gas, and we won’t let him hold us to ransom on nuclear fuel. We’ll be the first European nation outside Russia to produce advanced nuclear fuel. This is critical for energy security at home and abroad. pic.twitter.com/pEGwH8di7o — Claire Coutinho (@ClaireCoutinho) January 7, 2024

“Il lancio del programma HALEU consentirà al Regno Unito di fornire al mondo combustibile nucleare specializzato e di isolare ulteriormente la Russia di Putin”, ha affermato in una nota il dipartimento di sicurezza energetica.

“Saremo la prima nazione europea al di fuori della Russia a produrre combustibile nucleare avanzato”, ha affermato Claire Coutinho, segretaria di Stato britannica per la sicurezza energetica e le zero emissioni nette.

“Ci siamo opposti a Putin sul petrolio e sul gas, e non gli permetteremo di chiederci un riscatto sul combustibile nucleare”, ha aggiunto.

Prima produzione dopo il 2030

Il primo impianto di produzione dovrebbe essere operativo entro nel prossimo decennio, dopo il 2030, si legge nella nota.

Ulteriori dettagli sugli obiettivi di produzione e su come verrebbero spesi i soldi saranno definiti in un documento strategico non ancora programmato.

Alla produzione stanno lavorando anche l’Unione europea e un’azienda statunitense.

Nonostante la forte opposizione dei gruppi che si battono per i suoi rischi ambientali, Londra vede un ruolo centrale nel rilancio dell’energia nucleare nella sua strategia energetica a lungo termine, lanciando lo scorso anno un concorso per sviluppare piccoli reattori nucleari modulari (SMR).

Tali reattori dovrebbero essere più facili ed economici da produrre, evitando i costi elevati e i ritardi di costruzione che hanno portato a una stagnazione decennale nell’espansione della capacità di energia nucleare globale.

La fornitura di carburante adeguato è vista come un potenziale ostacolo nel rispetto dell’impegno internazionale per il 2050, insieme alla fornitura di finanziamenti e ai potenziali ritardi normativi legati all’introduzione della nuova tecnologia SMR.

