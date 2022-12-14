I ministri Ue dell’Energia non riescono a trovare un accordo sul tetto al prezzo del gas, ma puntano a raggiungerlo il 19 dicembre

Martedì (13 dicembre) i ministri dell’energia dell’Ue non sono riusciti a raggiungere un accordo su un nuovo tetto per limitare i prezzi eccessivi del gas, ritardando ulteriormente altre misure di emergenza per affrontare la crisi energetica, come l’accelerazione dell’introduzione delle energie rinnovabili e il rafforzamento della solidarietà tra i Paesi dell’Ue.

Gli Stati membri sono divisi sulla proposta di un tetto al prezzo, con la Germania che teme di mettere a rischio la propria sicurezza energetica e altri che spingono per un tetto basso e ampio per proteggere dai prezzi elevati.

Il mancato accordo sul tetto al prezzo del gas significa anche che le altre misure di emergenza sulle energie rinnovabili e la solidarietà sulle forniture di gas rimangono nel limbo, poiché alcuni Paesi le considerano parte dello stesso pacchetto.

Mentre i ministri hanno concordato alcuni elementi del tetto massimo nella riunione di martedì, la questione centrale di quando far scattare il meccanismo si è rivelata un ostacolo.

“Abbiamo bisogno di più tempo per mettere le cose a posto: le soglie di attivazione e i numeri. Nonostante gli abili sforzi della presidenza, ci sono ancora opinioni diverse su questo aspetto della proposta”, ha dichiarato Kadri Simson, commissaria europea per l’energia.

La mancanza di un accordo è un duro colpo per la Repubblica Ceca, che attualmente detiene la presidenza semestrale di turno dell’Ue e che sperava di raggiungere un compromesso tra i 27 Stati membri.

Prima dell’incontro, il ministro della Repubblica Ceca dell’Industria e del Commercio, Josef Síkela, ha dichiarato ai giornalisti che il mancato raggiungimento di un accordo comporterebbe un rischio di reputazione per l’Ue. “Finora siamo stati in grado di mostrare unità e solidarietà e credo che ci venga chiesto con forza di continuare con questo approccio”, ha commentato.

Si spera che gli ultimi dettagli vengano concordati durante la prossima riunione dei ministri dell’energia dell’Ue lunedì (19 dicembre), sbloccando le altre misure di emergenza e consentendo l’attuazione del tetto.

Alcuni aspetti concordati

I colloqui sembravano procedere bene martedì mattina, ma hanno iniziato a peggiorare nel corso della giornata, con alcuni ministri che hanno espresso la necessità di consultare i propri governi prima di firmare un accordo.

“Alcuni ministri avevano bisogno di questo tempo aggiuntivo per tornare nelle capitali e discutere i cambiamenti con i loro colleghi, in particolare con i ministri delle Finanze, perché questo meccanismo di correzione del mercato avrà implicazioni sui mercati finanziari e, dal punto di vista legale, è saggio discutere anche di tutte queste implicazioni”, ha spiegato Simson.

Nonostante il ritardo, alcuni aspetti sono stati concordati. Secondo la ministra francese Agnès Pannier-Runacher, “più del 90% del testo è già consolidato”, con solo un numero limitato di punti da chiudere nella prossima riunione del Consiglio Energia del 19 dicembre.

Secondo Síkela, i ministri hanno concordato di non includere i contratti over-the-counter nel campo di applicazione del limite massimo, per consentire ad altri hub regionali per il commercio del gas di scegliere. Hanno inoltre deciso di rivedere gli impatti positivi e negativi della misura entro la fine di febbraio e di rafforzare il meccanismo di disattivazione in caso di conseguenze negative.

Tutti questi punti compariranno nella prossima bozza. Ma se da un lato Síkela ha assicurato ai giornalisti che non intende riaprire questioni già concordate, dall’altro ha aggiunto: “Non posso assicurare che qualcuno non cercherà di riaprirle”.

Indecisione sul livello del tetto massimo

Secondo un diplomatico dell’Ue, i ministri non hanno ancora trovato un accordo sul meccanismo di attivazione: alcuni Paesi spingono per un tetto massimo di 160 €/MWh e altri per 220 €/MWh.

Belgio, Italia, Polonia e Grecia hanno guidato la richiesta di un tetto più basso e più ampio. Prima dell’incontro, il ministro greco dell’energia Konstantinos Skrekas ha espresso la sua frustrazione per la lentezza dei progressi, dicendo ai giornalisti che “il tempo delle consultazioni è scaduto”.

“I cittadini europei sono in agonia, le imprese europee stanno chiudendo e l’Europa sta discutendo inutilmente”, ha dichiarato.

Altri Paesi dell’Ue, come i Paesi Bassi e la Germania, sono ancora riluttanti nei confronti del price cap, sottolineando la necessità di proteggere la sicurezza energetica e il buon funzionamento dei mercati finanziari.

In vista dell’incontro, Vienna ha fatto pressione affinché l’Ue adotti almeno le misure sulle energie rinnovabili e la solidarietà sulle forniture di gas, che sono “tenute in ostaggio” secondo la ministra austriaca Leonore Gewessler.

“Ci sono regolamenti sul tavolo in cui sappiamo di poter avere un impatto sui prezzi in Europa”, ha detto, aggiungendo: “Non possiamo andarcene oggi con le mani vuote”.

Nel frattempo, la ministra francese per la Transizione energetica, Agnès Pannier-Runacher, ha dichiarato che il suo Paese “sarà in questa posizione di mediatore, cercando di trovare un compromesso con l’obiettivo generale di garantire energia a prezzi accessibili per le famiglie e le imprese europee”.

I paesi dell'Ue considerano la possibilità di abbassare il tetto al prezzo del gas a 220 euro/MWh Secondo una bozza trapelata e visionata da Euractiv, i Paesi dell’Ue vogliono abbassare le condizioni per l’attivazione del tetto al prezzo del gas, in seguito alle critiche mosse al modello proposto dalla Commissione europea, ritenuto troppo rigido. La nuova serie di …

Rinnovabili e solidarietà sul gas in “ostaggio”

Alla conferenza stampa, Síkela ha spiegato che tutti e tre gli atti legislativi – il tetto al prezzo del gas, le misure di solidarietà nella crisi energetica e le misure per accelerare l’autorizzazione delle energie rinnovabili – sarebbero stati adottati come un pacchetto lunedì.

Ma questo approccio ha suscitato critiche. Il tetto ai prezzi “dovrebbe essere un meccanismo di correzione durante i periodi di eccesso”, ma altre parti del pacchetto “sono tenute in ostaggio”, ha detto un diplomatico, aggiungendo: “Posso capire perché le persone sono frustrate”.

Anche l’industria delle energie rinnovabili chiede all’Ue di proseguire con l’adozione delle misure di emergenza.

“L’Europa è in crisi. Per tenere le luci accese, l’Agenzia internazionale dell’energia (IEA) ci dice che abbiamo bisogno di 60 GW di energia solare entro il prossimo inverno. Dobbiamo passare dalla discussione all’azione il prima possibile”, ha dichiarato Walburga Hemetsberger, CEO dell’associazione di categoria SolarPower Europe.

Nel frattempo, un portavoce di WindEurope (associazione no profit e non governativa) ha dichiarato a Euractiv: “Se i ministri dell’Energia dell’Ue sono davvero seri riguardo alla sicurezza energetica, non possono permettersi ulteriori ritardi nell’attuazione di queste misure cruciali”.

Anche Friends of the Earth, una Ong ambientalista, chiede maggiori tutele per i cittadini dell’Ue, tra cui il sostegno alla ristrutturazione dell’efficienza energetica e il divieto di disconnessione per garantire che nessuno debba vivere senza riscaldamento quest’anno.

Nonostante la retorica politica sulla sicurezza energetica, gli Stati membri continuano a cercare di indebolire la legislazione chiave che potrebbe ridurre i prezzi dell’energia per le famiglie, “come la direttiva sul rendimento energetico degli edifici”, ha dichiarato Colin Roche di Friends of the Earth.

[A cura di Frédéric Simon]