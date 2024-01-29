Francia in ritardo rispetto agli obiettivi sulle rinnovabili: il rapporto dell’Osservatorio francese

Secondo i dati pubblicati giovedì (25 gennaio) dall’Osservatorio francese delle energie rinnovabili, la Francia è in ritardo rispetto ai suoi obiettivi iniziali in materia di energie rinnovabili per il 2023 e, sebbene siano previsti degli incrementi entro il 2030, non saranno sufficienti per raggiungere gli obiettivi dell’UE.

La Francia ha registrato un tasso di diffusione delle rinnovabili più rapido a partire dal 2021, per poi rallentare da 5,3 gigawatt (GW) a 4,5 GW tra il 2022 e il 2023.

Un ritmo che “mantiene il Paese in ritardo rispetto ai suoi obiettivi”, ha dichiarato l’Osservatorio francese delle energie rinnovabili in una dichiarazione pubblicata giovedì (25 gennaio).

“Con una quota del 28% di energia rinnovabile nel consumo di elettricità nel 2022, il Paese ha finalmente superato la soglia del 27% a cui puntava alla fine del 2020, ma non è ancora sulla buona strada per raggiungere l’obiettivo del 40% entro la fine del 2030”, si legge nel comunicato.

Di conseguenza, anche la Francia è in ritardo rispetto agli obiettivi dell’UE.

Serve “una forte volontà politica. È questo il cuore del dibattito”, ha dichiarato a Euractiv France Jules Nyssen, presidente dell’Unione francese delle energie rinnovabili (SER).

I Paesi dell’UE hanno concordato un obiettivo a livello europeo del 42,5% di energie rinnovabili sul consumo finale lordo di energia entro il 2030, con l’assegnazione a ogni Paese dell’UE di un obiettivo individuale per condividere l’onere.

Tuttavia, gli obiettivi nazionali non sono legalmente vincolanti per gli Stati membri e sono persino rifiutati dai Paesi pro-nucleare come la Francia, che sostengono che obiettivi sempre più elevati in materia di energie rinnovabili minano la loro base di energia nucleare a basse emissioni di carbonio.

A dicembre, un gruppo di 11 Stati membri dell’UE ha chiesto alla Commissione Europea di riaprire il regolamento che definisce la ripartizione degli oneri per le energie rinnovabili e di “riconoscere pienamente il contributo di tutte le fonti energetiche non fossili” alla decarbonizzazione dell’economia dell’UE, compresa l’energia nucleare.

Nel frattempo, la Francia si rifiuta ancora di fornire alla Commissione un obiettivo quantificato per la quota di energia rinnovabile nel suo consumo finale lordo di energia entro il 2030.

La situazione non è diversa a livello nazionale, dove il governo non ha incluso un obiettivo per le energie rinnovabili nel disegno di legge sull’energia attualmente in discussione, affermando che lo farà in seguito.

Il solare è sulla buona strada

Non è tutto rose e fiori: il solare è decollato nel 2023, con 3 GW di nuova capacità installata, sulla scia dello slancio del 2021 e del 2022, quando sono stati installati 2,6 GW di nuova capacità.

“L’aumento del prezzo dell’elettricità sulla rete e la crescente popolarità dell’autoconsumo hanno contribuito a questo slancio, portando il settore molto vicino all’obiettivo fissato per il 2023”, si legge nel comunicato.

Anche se l’obiettivo non è stato raggiunto, il ritmo di diffusione, come nel resto d’Europa, è incoraggiante: +55,9 GW installati in tutta l’UE nel 2023, compreso un aumento di 14 GW per la Germania, rispetto ai 40 GW del 2022, secondo l’associazione di categoria SolarPower Europe.

Tuttavia, il tasso di incremento potrebbe rallentare nel 2024.

Inoltre, “l’attività nel settore dei grandissimi impianti (1 MW e oltre) è molto più irregolare”, si legge nel rapporto.

Rallentamento della diffusione dell’eolico

Per quanto riguarda l’energia eolica, il ritmo di installazione è rallentato rispetto al 2022, con solo 23 GW (inclusi 0,7 GW offshore) che dovrebbero essere installati entro il 2023, rispetto ai 26,5 GW (inclusi 2,4 GW offshore) previsti.

Ciò è dovuto ai “tempi molto lunghi di elaborazione delle domande e a una serie di vincoli normativi che riducono significativamente il numero di aree disponibili per le nuove installazioni”, secondo la dichiarazione.

Per porre rimedio alla situazione, all’inizio dello scorso anno la Francia ha adottato una legge di accelerazione delle energie rinnovabili, e il ministro per la Transizione Energetica Agnès Pannier-Runacher ha tenuto diversi incontri con i rappresentanti locali per far partire i progetti.

Ma la soppressione del portafoglio Energia in seguito a un rimpasto di governo all’inizio dell’anno ha rallentato le cose. “Abbiamo iniziato a lavorare con due consiglieri di Bruno Le Maire [ministro dell’Economia, dell’Industria, dell’Economia digitale e ora dell’Energia]”, ha detto Jules Nyssen.

“Ma finché il governo non sarà completo, ci sarà sempre un problema di mancanza di energie da poter destinare allo scopo”, ha aggiunto Nyssen.

Secondo il rapporto dell’Osservatorio, la Francia rimane comunque “uno dei principali campioni europei” in termini di potenza eolica installata, dietro alla Germania (66,2 GW installati entro la fine del 2022) e alla Spagna (29 GW installati entro la fine del 2022).

Consapevole della necessità di accelerare i tempi, la Commissione europea ha presentato nell’ottobre 2023 un piano d’azione per sostenere l’industria europea, per affrontare la concorrenza dei rivali asiatici e l’aumento dei prezzi delle materie prime.

