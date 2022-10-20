ESCLUSIVO: La bozza delle conclusioni del Consiglio europeo

Il Consiglio europeo si riunisce oggi e domani a Bruxelles per discutere della guerra in Ucraina, dei prezzi dell’energia e dell’efficienza dell’approvvigionamento, delle questioni economiche, delle relazioni con la Cina e delle altre questioni pressanti di politica estera. Euractiv.com ha visto le bozze delle Conclusioni, e alcune fonti diplomatiche hanno detto poco prima del vertice, che la posizione della Germania si è ‘indurita’, allontanando lo scenario di una soluzione europea definitiva per affrontare l’attuale crisi energetica.

Su questo tema, la Germania sembra andare per la propria strada, non accettando nessuna delle proposte avanzate dalle istituzioni europee. Tanto che lunedì (17 ottobre) il governo tedesco di Olaf Scholz, ha presentato una propria legge sul risparmio energetico, anche al fine di aumentare l’efficienza energetica.

In vista del vertice di oggi del Consiglio europeo, fonti diplomatiche hanno dichiarato che la posizione tedesca si è ancora più ‘indurita’, senza poter confermare se si tratti o meno di una tattica diplomatica.

Secondo la prima bozza delle Conclusioni visionata da Euractiv.com: “L’Unione Europea vuole rimanere unita per proteggere i cittadini e le imprese, attuando tutte le misure urgenti e necessarie”. L’intenzione è quella di “accelerare e intensificare gli sforzi per ridurre la domanda, garantire la sicurezza dell’approvvigionamento, abbassare i prezzi dell’energia per famiglie e imprese in tutta l’Ue e preservare l’integrità del mercato unico”. A tal proposito, il Consiglio europeo ha invitato la Commissione e il Consiglio a portare avanti le misure più urgenti, sulla base delle proposte della Commissione presentate in questi giorni.

Tra le misure sottolineate come “urgenti e necessarie” dal Consiglio europeo rientrano: gli acquisti congiunti di gas, in particolare per il rifornimento degli impianti di stoccaggio, l’accelerazione dei negoziati con partner affidabili, un ‘corridoio di prezzo dinamico e temporaneo’ sulle transazioni di gas naturale per limitare immediatamente i prezzi, un quadro temporaneo dell’Ue per limitare il prezzo del gas nella produzione di elettricità, il miglioramento del funzionamento dei mercati dell’energia e ulteriori investimenti e progressi verso una piena ‘Unione dell’energia’, per soddisfare il duplice obiettivo della sovranità energetica europea e della neutralità climatica.

Alla proposta di un ‘corridoio di prezzo dinamico e temporaneo’ per limitare i prezzi del gas, Berlino sembra finora contraria. La Germania, secondo ciò che hanno detto le fonti, è d’accordo con il meccanismo di solidarietà tra Stati nel caso in cui uno si trovi ad affrontare una carenza di gas naturale; tuttavia, non vuole che la Commissione abbia un ruolo centrale in questo, ma chiede invece che la “solidarietà” sia attuata a livello bilaterale tra gli Stati. Berlino non è nemmeno interessata al tetto massimo del prezzo del gas naturale, perché ha la disponibilità economica per comprarlo da altri Stati membri, se necessario.

Riguardo la guerra in Ucraina, nella bozza il Consiglio europeo ribadisce la ferma condanna degli attacchi della Russia e dell’annessione illegale da parte di Putin delle regioni ucraine di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson. Per questo, invita Mosca a ritirare tutte le sue forze militari e la Commissione e il Consiglio a presentare e lavorare su una soluzione più strutturale per fornire assistenza al Paese invaso. “L’Unione europea è determinata a sostenere i soccorsi, la riabilitazione e la ricostruzione dell’Ucraina” si legge nel documento.

Sulle altre tematiche affrontate durante il vertice, quali sicurezza alimentare, infrastrutture critiche, questioni economiche e relazioni con Paesi esteri, il Consiglio europeo considera la Russia l’unica responsabile della crisi sulla sicurezza alimentare globale e condanna fermamente gli atti di sabotaggio contro le infrastrutture critiche, come quelli contro il gasdotto Nord Stream.

“L’Unione europea risponderà a qualsiasi interruzione deliberata di infrastrutture critiche o ad altre azioni ibride con una risposta unita e determinata e, riguardo la crisi alimentare, continuerà a migliorare l’efficienza di tutte le corsie di solidarietà Ue-Ucraina” si legge nel documento.

Per il Consiglio europeo, le questioni economiche prioritarie al momento sono tutte orientate a proteggere le famiglie e le imprese, in particolare, i soggetti più vulnerabili. “È inoltre fondamentale – si legge nella bozza – preservare la competitività globale dell’Unione”.

Infine, sulle relazioni con l’estero, il Consiglio europeo discuute anche dei preparativi per la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici di Sharm El-Sheik, in Egitto (COP27), della 15a Conferenza delle Parti della Convenzione sulla diversità biologica e condanna “l’uso ingiustificabile e inaccettabile della forza da parte delle autorità iraniane contro manifestanti pacifici, in particolare contro le donne”, accogliendo le misure restrittive dell’Ue adottate il 17 ottobre 2022 contro gli autori di queste gravi violazioni dei diritti umani.