Batterie elettriche, un milione di posti di lavoro entro il 2023. La previsione di Bruxelles

La Commissione intende anche creare un quadro normativo adatto a questa industria e implementare l’agenda economica circolare per tutte le batterie prodotte o vendute in Europa. “Siamo pronti a presentare la proposta entro ottobre con l’obiettivo di adottarla entro il 2022, ovvero in tempo per la prevista impennata della produzione di EV nel 2023”, spiega Sefcovic.

