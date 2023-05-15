Cresce l’uso di energie rinnovabili in Polonia, ma il carbone resta prevalente – il report

La capacità di produzione di energia rinnovabile della Polonia sta aumentando, ma l’utilizzo di energia elettrica e calore del Paese è ancora dominato dal carbone, che rappresenta il maggior contributo alle emissioni inquinanti. Lo riscontra un rapporto del think tank polacco Forum Energii.

Il think tank ha analizzato i dati del 2021 e del 2022 sul settore energetico polacco, mostrando che, sebbene il ruolo del carbone nella produzione di energia sia diminuito, esso rappresenta ancora quasi la metà (45% nel 2021) delle fonti energetiche utilizzate.

Nel complesso, nel 2021 l’85% dell’energia polacca proveniva da combustibili fossili. Oltre al carbone, il petrolio ha contribuito per il 23% e il gas fossile per il 17%. Le fonti di energia rinnovabile hanno fornito il 10% del consumo totale di energia, con addirittura l’8% proveniente dalla biomassa.

Il think tank ha sottolineato che la modernizzazione del settore energetico polacco è molto lenta.

“L’economia nel suo complesso rimane ad alta intensità energetica e sempre più dipendente dalle importazioni di combustibili fossili – ora che le forniture russe sono state interrotte – e da nuove fonti, spesso politicamente incerte”, ha spiegato.

Le energie rinnovabili crescono nella produzione di energia

Per quanto riguarda la produzione di energia elettrica, le fonti rinnovabili svolgono un ruolo rilevante in Polonia. Mentre il carbone domina, costituendo quasi i tre quarti (70,7%) della produzione di energia elettrica nel 2022, le rinnovabili sono in seconda posizione, con circa un quinto (20,6%).

L’eolico ha contribuito per oltre la metà e il solare fotovoltaico per un quarto.

Complessivamente, nel 2022 le rinnovabili hanno prodotto 36,8 terawattora (TWh) di elettricità, il 20% in più rispetto al 2021. La produzione da fotovoltaico è aumentata di 4 TWh, con un incremento del 102%, e quella da eolico onshore di 3 TWh, con un incremento del 19%.

Nel frattempo, la capacità realizzabile delle rinnovabili polacche – quella che si avrebbe se tutti i produttori fossero online insieme – è salita al 38,3%, superando la capacità realizzabile del carbone fossile.

Tuttavia, le centrali elettriche rinnovabili non possono funzionare tutte contemporaneamente perché dipendono dalle condizioni meteorologiche, come il sole o il vento, e quindi il loro contributo effettivo è inferiore.

Progressi lenti nella riduzione delle emissioni

Il continuo dominio del carbone fa sì che la Polonia sia ancora uno dei sistemi energetici a più alta intensità di CO2 in Europa. Se si aggiungono le emissioni derivanti dalla combustione di combustibili nelle abitazioni, il settore dell’energia elettrica e del calore è responsabile di quasi la metà delle emissioni polacche.

Allo stesso tempo, dal 1990, il Paese ha ridotto le emissioni del 15,7%, rispetto alla media UE del 29%. Inoltre, sebbene la Polonia emetta ancora molto meno di alcuni Paesi dell’UE, come la Germania, la riduzione delle emissioni è più lenta.

Ad esempio, negli ultimi tre decenni, la Germania ha ridotto le emissioni del 38,7%, mentre la Repubblica Ceca ha ottenuto una riduzione del 39,8% e la Slovacchia del 44,4%. Come altri Paesi dell’UE, anche le emissioni della Polonia sono aumentate nel 2022, con un incremento dello 0,3% rispetto al 2021.

Polonia sempre più dipendente dalle importazioni

Il rapporto di Forum Energii mostra anche un aumento della dipendenza della Polonia dalle forniture energetiche importate, a causa di una crescita della domanda nell’ultimo decennio e del calo dell’offerta interna di materie prime utilizzate per produrre energia.

Le importazioni sono salite al 43% nel 2021, rispetto al 31% di dieci anni fa. La maggiore dipendenza espone la Polonia a prezzi più alti e a una minore sicurezza energetica, dato che i mercati globali dei combustibili fossili rimangono rigidi e volatili.

Nel 2022, il costo delle importazioni di petrolio greggio, gas fossile e carbone fossile per la Polonia è salito alle stelle, raggiungendo la cifra record di 193 miliardi di zloty (42,6 miliardi di euro), quasi il doppio rispetto al 2021.

Per trasformare il settore energetico servono azioni più incisive

Per trasformare veramente il settore energetico polacco, il think tank ha chiesto obiettivi energetici realistici per motivare gli attori del mercato a investire, soddisfare la crescente domanda e compensare la capacità fossile in via di dismissione.

“È fondamentale che il governo, nell’aggiornare la politica energetica e il Piano d’azione nazionale per l’energia e il clima, assuma una visione olistica del bilancio energetico dell’intera economia – dal punto di vista della domanda di energia”, ha dichiarato Joanna Mackowiak-Pandera, presidente del Forum Energii.

“Occorre chiedersi: di quanto carbone, gas, petrolio abbiamo bisogno, non solo nel settore energetico, ma nell’intera economia – industria, servizi, famiglie, riscaldamento? È chiaro che possiamo ridurre il loro uso attraverso l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili”, ha aggiunto.

[A cura di Frédéric Simon/Zoran Radosavljevic]

Leggi qui l’articolo originale.