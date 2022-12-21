Bruxelles studia un impulso digitale per rendere più verde il settore edile dell’UE

La Commissione europea ha delineato alcuni possibili “percorsi di transizione” per diminuire l’impatto ambientale del settore delle costruzioni, con l’intenzione di creare uno “Spazio europeo dei dati sulle costruzioni” per raccogliere le informazioni generate dal settore.

Secondo la Commissione europea, il settore edile europeo impiega circa 24,9 milioni di persone e genera 1.158 miliardi di euro di valore aggiunto all’economia dell’UE.

Ma è anche estremamente frammentato: il 99,9% delle aziende sono PMI, che rappresentano il 90% dei lavoratori, afferma l’esecutivo UE in un documento che delinea possibili “percorsi di transizione” per il settore delle costruzioni.

Questa elevata frammentazione è un fattore chiave di inefficienza. “L’edilizia ha sofferto per decenni di una produttività notevolmente bassa rispetto ad altri settori”, afferma uno studio del McKinsey Global Institute. E il ritardo nella produttività delle costruzioni fa aumentare i costi di costruzione, aggiunge un altro studio di ING.

Allo stesso tempo, il settore deve affrontare una moltitudine di problemi correlati, tra cui la mancanza di manodopera qualificata, l’alto costo delle materie prime e dell’energia, nonché le crescenti preoccupazioni per il suo impatto ambientale.

Secondo l’esecutivo dell’UE, la digitalizzazione potrebbe essere la chiave per risolvere tutti questi problemi contemporaneamente.

“La digitalizzazione è un mezzo, un fattore abilitante per ottenere un ambiente migliore per il pianeta e per le persone”, afferma la Commissione nel documento che delinea i possibili percorsi di transizione per il settore. È “trasformativa per l’intero ecosistema, con conseguente efficienza dei processi, sostegno alla circolarità, certificazione e tracciabilità”, aggiunge il documento.

L’esecutivo dell’UE sta attualmente preparando la versione finale del suo “percorso di transizione” per il settore delle costruzioni, che dovrebbe essere pubblicato nel primo trimestre del 2023. Secondo quanto risulta a EURACTIV, l’attenzione si concentrerà sullo sfruttamento dei dati già generati dall’industria ma attualmente inutilizzati.

“La nostra società sta generando un’enorme ondata di dati industriali e pubblici”, ha spiegato il commissario per il mercato interno Thierry Breton nel 2020, aggiungendo di volere che “le imprese europee e le nostre numerose PMI possano accedere a questi dati e creare valore per gli europei”.

L’obiettivo dell’iniziativa, ha dichiarato un funzionario dell’UE, sarà quello di fornire un “piano globale” per il settore delle costruzioni per diventare più sostenibile e digitale, rendendo più accessibili i dati generati dall’industria.

“Un quadro normativo e abilitante adatto al futuro, che promuova gli investimenti e la creazione di fiducia, è fondamentale per la resilienza dell’ecosistema e un prerequisito per la doppia transizione [digitale e verde]”, ha dichiarato un funzionario della Commissione a EURACTIV.

Date le sfide che il settore deve affrontare, “la crisi energetica, la carenza di materiali e di lavoratori qualificati”, la Commissione sta “cercando di accelerare” la transizione, ha spiegato il funzionario.

Dalla progettazione alla costruzione

Secondo l’esecutivo UE, il potenziale di trasformazione della digitalizzazione è “significativo” per l’industria delle costruzioni in tre modi:

Creando un ponte tra le informazioni specifiche dell’edificio e la pianificazione urbana;

Creando un ponte tra diversi professionisti e utenti, dagli architetti ai lavoratori nei cantieri;

Creando fiducia e trasparenza nei processi di costruzione, dagli appalti alle autorizzazioni.

Mentre gran parte della fase di progettazione e pianificazione nel settore edilizio è già realizzata in digitale, i lavoratori nei cantieri operano ancora in gran parte senza alcun tipo di assistenza digitale.

“La fase di costruzione, in particolare, manca di molti dei potenziali benefici della tecnologia digitale più recente”, si legge in un rapporto del 2019 del Centro comune di ricerca della Commissione europea.

Le tecnologie che si prevede possano sconvolgere il settore delle costruzioni includono i droni, l’internet mobile, la produzione additiva (stampa 3D), la modellazione delle informazioni sugli edifici e l’automazione.

“Questo settore ha adottato lentamente le nuove tecnologie” a causa della frammentazione del mercato e dell’ampia percentuale di PMI “con margini di profitto troppo ridotti per investire nella modernizzazione”, osservano i ricercatori della Commissione.

Il settore è inoltre poco attraente per i giovani professionisti e i lavoratori qualificati orientati alla tecnologia, “con conseguenti problemi di reclutamento e disponibilità di forza lavoro per soddisfare la domanda attuale e futura”.

A questo si aggiunge un altro problema: i dati, la linfa vitale della digitalizzazione, non vengono sfruttati al massimo delle loro potenzialità.

“In genere, la sfida consiste nel fatto che i dati sono isolati, in diversi formati di file e sistemi, e non sono facilmente accessibili”, spiega Bernardo Matos, direttore delle relazioni governative con l’UE di Bentley Systems, una società di software.

Nel settore delle infrastrutture, “solo il 5% dei dati viene utilizzato per generare approfondimenti”, mentre il restante 95% non viene mai utilizzato, afferma Matos. “Il lato positivo di questa situazione è che si può fare molto rapidamente per migliorare, se si mettono in campo le tecnologie e gli strumenti giusti”, aggiunge.

Secondo il dipartimento di ricerca della Commissione, “il valore aggiunto di sapere esattamente cosa sta accadendo in un sito attraverso la raccolta dei dati e la loro corrispondenza con database e fonti di dati complementari sarà molto prezioso”.

Spazio europeo dei dati sulle costruzioni

Pur non potendo imporre l’uso di strumenti digitali, la Commissione europea intende concentrare i propri sforzi sullo sfruttamento della grande quantità di dati prodotti dal settore.

A tal fine, l’esecutivo UE vuole “sostenere la creazione di uno spazio dati per le costruzioni”, al fine di “centralizzare i dati relativi alle costruzioni e agli edifici” e consentire nuovi modelli di business.

Un esperto ha descritto la spinta come un “moonshot” in cui l’esecutivo UE spera che gli imprenditori possano trovare il modo di generare valore dai dati.

Il presente offre già un assaggio di come potrebbero essere questi nuovi modelli di business. Stanno già nascendo aziende come OneClickLCA, che sfrutta i dati e i software per automatizzare le cosiddette “valutazioni del ciclo di vita”, fornendo a chi costruisce gli edifici una rapida stima delle emissioni di CO2 nel corso della vita delle strutture.

Altre soluzioni includono BrainBox AI, che collega dati esterni come le previsioni del tempo e i prezzi dell’energia al sistema di controllo di un edificio per generare calore quando è più economico o per preriscaldare l’edificio prima di un periodo di freddo.

Le emissioni degli edifici potrebbero essere facilmente ridotte del 30% utilizzando i dati, ha dichiarato all’EURACTIV Sam Ramadori, amministratore delegato dell’azienda.