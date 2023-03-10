Bruxelles prepara una “strategia” per incentivare la diffusione delle pompe di calore

Nel tentativo di favorire l’indipendenza energetica dell’UE, la Commissione europea ha annunciato un piano d’azione per i prossimi mesi volto a promuovere la produzione e la diffusione delle pompe di calore in Europa.

La guerra della Russia in Ucraina e una rinnovata attenzione alla politica industriale hanno messo l’umile pompa di calore al centro dei piani dell’UE per uscire dai combustibili fossili russi.

“Potete anche aspettarvi che da parte nostra presenteremo una strategia sulle pompe di calore”, ha dichiarato giovedì (9 marzo) il commissario europeo per l’energia, Kadri Simson, ai deputati della commissione industriale del Parlamento europeo.

Ciò sarebbe un sostegno per gli sforzi dell’UE per diventare più indipendente dal punto di vista energetico e “non sostituire una fonte di gas inaffidabile con un’altra”, ha detto Simson, aggiungendo che la strategia dovrebbe essere presentata entro la fine dell’anno, in coincidenza con gli sforzi di politica industriale promossi da Bruxelles.

Le pompe di calore sono spesso descritte come “frigoriferi al contrario”: concentrano il calore ambientale, producendo calore con un grado di efficienza molto maggiore rispetto alle loro controparti tradizionali.

Mentre si prevede che le pompe di calore diventino la principale fonte di calore domestico decarbonizzato in Europa, l’apparecchio è stato relegato a un ruolo relativamente secondario nel piano per l’uscita dai combustibili fossili russi, denominato REPowerEU, presentato nel maggio dello scorso anno.

Il piano mirava a “raddoppiare il tasso di diffusione delle pompe di calore”, facendo riferimento a 10 milioni di pompe di calore idroniche “nei prossimi cinque anni” e a 30 milioni entro il 2030.

Questo non era abbastanza ambizioso per l’Associazione europea delle pompe di calore (EHPA), che in risposta ha chiesto “un modo di accelerare gli sforzi UE per le pompe di calore”. “Una massiccia diffusione delle pompe di calore richiede un’azione concertata”, ha dichiarato Thomas Nowak, segretario generale dell’EHPA.

Sebbene si sappia relativamente poco del contenuto effettivo della strategia, Nowak afferma che “aiuterà i decisori a concentrarsi e, auspicabilmente, a garantire una capacità sufficiente in tutta la catena del valore”.

Secondo un portavoce della Commissione europea, “questa iniziativa sarà strettamente coordinata con il piano industriale Green Deal e la legge sull’industria a zero emissioni”, la cui presentazione è prevista per il 14 marzo.

La strategia per le pompe di calore diventerà quindi parte di una più ampia politica industriale dell’UE volta a garantire che le industrie “pulite” siano localizzate in Europa.

In questo modo, l’Europa si contrappone ad altre regioni del mondo, che si sono lanciate nella corsa alla produzione della nuova ondata di apparecchi di riscaldamento destinati ad equipaggiare milioni di case. La Cina, in particolare, ha visto aumentare notevolmente le esportazioni di pompe di calore in Europa negli ultimi anni.

Misure già in atto

Come primo passo, la Commissione europea ha presentato giovedì il nuovo Quadro di crisi temporaneo per gli aiuti di Stato, che consente ai governi nazionali di sovvenzionare “la produzione di attrezzature strategiche” come pannelli solari, batterie e pompe di calore.

“Le nostre regole consentono agli Stati membri di accelerare gli investimenti a zero emissioni in questo momento critico”, ha spiegato la vicepresidente della Commissione Margrethe Vestager, responsabile della politica di concorrenza.

Le pompe di calore sono anche una delle poche tecnologie a beneficiare di uno speciale regolamento di emergenza approvato il 20 dicembre 2022. Limitato a 18 mesi, il regolamento di emergenza stabilisce che il tempo di attesa per l’autorizzazione di nuovi riscaldatori puliti di dimensioni significative “non deve superare un mese”.

Per le utenze domestiche più piccole non è richiesta alcuna autorizzazione.

Leggi l’articolo originale qui.