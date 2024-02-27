Berlino lancia una strategia di stoccaggio e rimozione di CO2 in modo permanente

La Germania modificherà la sua legge sullo stoccaggio di CO2 per facilitare il trasporto del gas e sta puntando sulla cattura del carbonio nell’industria e nel settore energetico, adottando misure per diventare un Paese a emissioni zero entro il 2050.

Lo stoccaggio di CO2 a tempo indeterminato sul territorio tedesco, o anche solo il suo trasporto tramite gasdotto, è diventato illegale a partire dal 2024 – una sfida per le aziende che puntano sulla cattura delle proprie emissioni per decarbonizzarsi, ma Berlino ha intenzione di cambiare la legge, superando le resistenze di lungo corso da parte di alcune aree politiche.

“Oggi prendiamo una decisione pragmatica e responsabile: La cattura e lo stoccaggio del carbonio e la cattura e l’utilizzo del carbonio devono essere resi possibili in Germania”, ha dichiarato lunedì (26 febbraio) a Berlino Robert Habeck, ministro verde dell’economia e dell’azione per il clima.

Quando l’industria pesante emette CO2, questa può essere catturata e immagazzinata (Carbon Capture and Storage – CCS) o utilizzata nei processi chimici (Carbon Capture and Utilisation – CCU). L’adattamento di questa tecnologia in Germania sarà accompagnato da una nuova “Strategia di gestione del carbonio” e sarà reso possibile dalla modifica della legge sullo stoccaggio della CO2.

La tecnologia è “matura e sicura”, ha spiegato Habeck, aggiungendo che industrie come quella del cemento “non hanno altre opzioni”.

Poiché lo stoccaggio di CO2 a terra è profondamente impopolare tra i “Länder” tedeschi, lo stoccaggio all’interno del Paese sarà consentito solo sotto le onde della piccola fetta di Mare del Nord di Berlino.

“C’è abbastanza spazio nella zona economica esclusiva della Germania” nel Mare del Nord, ha sottolineato Habeck. Le aree naturali protette non sono idonee allo stoccaggio di CO2. Non ha detto, però, se la CO2 potrebbe essere stoccata nelle aree militari, che occupano gran parte dello spazio tedesco nel Mare del Nord.

Questo comporta delle sfide: La Germania ha ratificato la Convenzione di Londra sull’inquinamento marittimo e Berlino sta cercando di ratificare un emendamento al trattato che prevede esenzioni per lo stoccaggio di CO2.

Il secondo grande punto d’incontro a Berlino è il ruolo che la CCS dovrebbe svolgere nel settore energetico. Mentre i politici liberali vedono nelle centrali elettriche a gas, le cui emissioni vengono catturate, un’alternativa economica alle loro controparti alimentate a idrogeno, i Verdi e parte dell’SPD di centro-sinistra sono scettici.

Per tenere conto delle differenze, la CCS nel settore energetico non potrà beneficiare di aiuti statali se non applicata a impianti che utilizzano bioenergia.

La CO2 catturata dalle centrali elettriche a carbone non potrà nemmeno accedere a una futura infrastruttura di gasdotti, rendendo più costosi i potenziali progetti di “carbone pulito”. Secondo il governo, questo divieto equivale a un “divieto di fatto”.

Se la cattura dell’anidride carbonica avrà un ruolo nel backup dell’elettricità in Germania sarà deciso nelle aste, che saranno progettate in modo “tecnologicamente neutrale”.

Habeck punta sulle regole dell’UE per tenere le centrali a gas legate alla CCS fuori dal settore elettrico.

Il regolamento del blocco sul metano, approvato nel 2023, obbligherà i fornitori di gas naturale a iniziare a tracciare le perdite e a segnalarle. Il metano, che fuoriesce prima della combustione, è un super gas serra, 80 volte peggiore della CO2 per il clima, analizzando l’impatto su una base di 20 anni.

La neutralità tecnologica – ossia, l’approccio alla transizione energetica che prevede l’utilizzo di un mix eterogeneo e diversificato di tecnologie per ridurre le emissioni e promuovere le rinnovabili – funziona solo “se tutte le emissioni a monte sono prezzate”, ha sottolineato Ottmar Edenhofer, noto economista del clima che presiede un gruppo di ricerca di Potsdam.

Di conseguenza, il governo tedesco “è favorevole a un’attuazione ambiziosa del regolamento europeo sul metano”, si legge nella strategia di gestione delle emissioni di carbonio, aggiungendo che Bruxelles dovrebbe esaminare “il prospetto dei prezzi delle emissioni a monte della catena dei combustibili fossili immessi sul mercato dell’UE”.

Bisogna andare in negativo

La seconda pietra miliare della strategia è la prima strategia tedesca a lungo termine per le emissioni negative.

Mentre il Paese mira ad essere neutrale dal punto di vista climatico entro il 2045, le emissioni negative saranno necessarie a partire dal 2050 per tenere sotto controllo le temperature globali.

“Se sforiamo, dovremo sforare dopo il 2045”, afferma Habeck. Il suo Partito Verde si è a lungo opposto alle emissioni negative, temendo che le scommesse su tecnologie immature possano bloccare un vero cambiamento. “Non siamo più in un mondo in cui possiamo scegliere”, ha sottolineato.

Insieme, le due strategie segnano una “pietra miliare per la Germania e per l’Europa”, ha dichiarato Edenhofer, aggiungendo che attualmente Berlino sta valutando circa “50 milioni di tonnellate all’anno” di CO2 extra stoccata a partire dal 2040.

Le ONG sono preoccupate, l’industria del gas esulta

I piani di Habeck non sono stati accolti positivamente dalle ONG ambientaliste.

“È un segnale sbagliato che ora si vogliano includere anche le emissioni delle centrali elettriche a combustibile fossile”, ha dichiarato NABU, un gruppo di pressione ambientalista che si occupa di avifauna, anche se inizialmente aveva fatto parte di un’alleanza tra industria e ONG che chiedeva una proposta rapida.

Germanwatch, un gruppo internazionale per la giustizia climatica, ha affermato che l’inclusione delle emissioni del settore energetico “minaccia di distruggere l’accettazione sociale di qualsiasi tipo di CCS in Germania”.

Il gruppo di pressione dell’industria del gas Zukunft Gas ha “accolto con favore” l’idea che la CCS e la CCU siano “rese possibili per gli impianti di generazione di energia che utilizzano fonti gassose”.

